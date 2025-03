A equipe Doodle está entusiasmada em anunciar que a empresa Meekan, com sede em Israel, agora faz parte da família Doodle! O chatbot da Meekan apoia os usuários como um assistente virtual com agendamento fácil e rápido - um ajuste perfeito para melhorar o já poderoso serviço de agendamento online do Doodle.

Conduzido minuciosamente pela inteligência artificial, Meekan atua como um assistente virtual de agendamento e é controlado por uma interface de conversação. Em resposta a uma simples solicitação, o chatbot faz uma correspondência automática dos horários de todos os membros de um chat em grupo em segundos e propõe datas priorizadas. O chatbot Meekan é adaptável e lembra-se das preferências e práticas prévias de seus usuários para planejar e ajustar os horários de forma otimizada. Exclusivo desta indústria, o Meekan é 100% impulsionado pela inteligência artificial, sem o envolvimento humano "atrás das cortinas".

A Meekan foi estabelecida em Israel em 2013 por Lior Yavor, Eyal Yavor e Matty Marianksy e tem sido apoiada pela Horizons Ventures até o momento por investidores de capital de risco de Hong Kong. O programador Meekan já está em uso como assistente de robôs nas aplicações de mensagens instantâneas da Slack e HipChat.

Como membros da equipe de gestão da Doodle, os fundadores Lior Yavor, Eyal Yavor e Matty Marianksy continuarão a ser responsáveis pelo desenvolvimento da Meekan. Lior Yavor, CEO da Meekan:

"Estamos muito ansiosos para trabalhar com Doodle, uma marca internacional forte com mais de 26 milhões de usuários por mês em todo o mundo. Com o recurso chatbot e outros desenvolvimentos, o Doodle ainda será a primeira escolha para agendamento no futuro, tanto para uso pessoal quanto para fins comerciais".

