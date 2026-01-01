Zespół Doodle z ogromną radością ogłasza, że izraelski startup Meekan dołączył do rodziny Doodle! Chatbot firmy Meekan pełni rolę wirtualnego asystenta, ułatwiając użytkownikom łatwe i szybkie planowanie spotkań — to idealne uzupełnienie i wzbogacenie i tak już potężnej usługi planowania spotkań online oferowanej przez Doodle.

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Meekan, w pełni oparty na sztucznej inteligencji, pełni rolę wirtualnego asystenta ds. planowania i jest sterowany za pomocą interfejsu konwersacyjnego. W odpowiedzi na prostą prośbę chatbot w ciągu kilku sekund automatycznie dopasowuje harmonogramy wszystkich uczestników czatu grupowego i proponuje terminy uszeregowane według priorytetów. Chatbot Meekan jest adaptacyjny i zapamiętuje wcześniejsze preferencje oraz nawyki użytkowników, aby optymalnie planować i dostosowywać harmonogramy. Co jest unikalne w tej branży, Meekan jest w 100% oparty na sztucznej inteligencji, bez udziału ludzi „za kulisami”.

Firma Meekan została założona w Izraelu w 2013 roku przez Liora Yavora, Eyala Yavora i Matty'ego Marianksy'ego i do tej pory była wspierana przez Horizons Ventures, fundusz venture capital z siedzibą w Hongkongu. Harmonogram Meekan jest już wykorzystywany jako asystent-robot w komunikatorach Slack i HipChat.

Jako członkowie zespołu zarządzającego Doodle założyciele Lior Yavor, Eyal Yavor i Matty Marianksy będą nadal odpowiadać za rozwój firmy Meekan. Lior Yavor, dyrektor generalny Meekan:

„Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Doodle – silną międzynarodową marką, z której usług korzysta co miesiąc ponad 26 milionów użytkowników na całym świecie. Dzięki funkcji chatbota i innym nowościom Doodle pozostanie w przyszłości najlepszym wyborem do planowania spotkań, zarówno do użytku prywatnego, jak i w celach biznesowych”.

Więcej szczegółów można znaleźć w komunikat prasowy.

Nasze płynna integracja spraw, by planowanie stało się szybsze i łatwiejsze.