Meekan, allas favorit bland schemaläggningschattbotar, har just lagt till en fantastisk ny funktion till sin snabbt växande lista över förmågor. Dagliga, veckovisa och månatliga möten!

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Om du inte redan visste det, så är Meekan världens smartaste AI-baserade schemaläggningsassistent. Den synkroniserar allas kalendrar på några sekunder för att hjälpa dig att hitta den bästa tiden för ett möte. Dessutom är den helt gratis att använda och finns tillgänglig på Microsoft Teams och Slack.

Allt du behöver göra är att be Meekan på vanlig engelska att boka ett möte åt dig, så hittar Meekan den bästa tidpunkten, skickar ut kalenderinbjudningarna och kan till och med boka om ett möte på några sekunder.

Så, vad är det för nyheter?

Be Meekan att boka ett möte precis som du skulle be vem som helst: ”Meekan, boka ett möte med säljteamet någon gång nästa vecka” eller ”Samla alla till ett teammöte” (se nedan). Sedan kan du välja mellan dagligen, veckovis eller månadsvis i rullgardinsmenyn, och Meekan kommer att kontrollera allas tillgänglighet för de kommande sju mötena. Han kommer att föreslå några alternativ och ange tillgängligheten i procent för alla deltagare, så att du får en bra uppfattning om vilken tid som passar bäst för ditt återkommande möte. Be Meekan att boka ett av alternativen, så synkroniseras det med allas kalendrar.

Meekan kommer dessutom att hålla dig uppdaterad om allt som händer efter att du har skapat mötet. Du får meddelanden om anmälningar som informerar dig om mötets status och vilka som kommer att delta.

När du väl har börjat planera med Meekan kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan honom.

För ytterligare läsning kan du överväga följande: https://doodle.com/en/resources/blog/hi-meekan-Doodle-welcomes-meekan-the-scheduling-assistant-chatbot/