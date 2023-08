Meekan, alles foretrukne chatbot til planlægning, har netop tilføjet en ny fantastisk funktion til sin hurtigt voksende liste af evner. Daglige, ugentlige og månedlige møder!

Hvis du ikke allerede vidste det, er Meekan verdens smarteste AI-planlægningsassistent. Den matcher alles kalendere på få sekunder for at hjælpe dig med at finde det bedste tidspunkt at mødes på. Og den er helt gratis at bruge og er tilgængelig på Microsoft Teams og Slack.

Det eneste, du skal gøre, er at bede Meekan på almindeligt engelsk om at lave et møde for dig, og Meekan finder det bedste tidspunkt, sender kalenderinvitationer og omlægger endda et møde på få sekunder.

Så hvad er nyt?

Bed Meekan om at planlægge et møde, ligesom du ville bede hvem som helst: "Meekan, planlæg et møde med salgsteamet i næste uge" eller "Saml alle sammen til et teammøde" (se nedenfor). Derefter kan du vælge dagligt, ugentligt eller månedligt fra rullemenuen, og Meekan vil kontrollere alles tilgængelighed for de næste 7 møder. Han foreslår et par muligheder og giver dig en procentvis tilgængelighed for alle dine deltagere, så du kan få en god fornemmelse af det bedste tidsrum for dit tilbagevendende møde. Bed Meekan om at booke en af mulighederne, og det vil blive synkroniseret med alles kalendere.

Meekan holder dig også opdateret om alle aktiviteter, efter at du har lavet mødet. Du får RSVP-meddelelser, der giver dig besked om status for dit møde, og hvem der kommer.

Når du først er begyndt at planlægge med Meekan, vil du undre dig over, hvordan du nogensinde har kunnet gøre det uden ham.