Meekan, o chatbot de programação favorito de todos, acabou de acrescentar uma grande novidade à sua lista de habilidades em rápido crescimento. Reuniões diárias, semanais e mensais!

Caso você ainda não soubesse, Meekan é o assistente de programação AI mais inteligente do mundo. Ele corresponde aos calendários de todos em segundos para ajudá-lo a encontrar o melhor horário para se encontrar. E é totalmente gratuito para uso e disponível nas Equipes Microsoft e Slack.

Tudo que você tem que fazer é pedir à Meekan em inglês simples para fazer uma reunião, e a Meekan encontra o melhor horário, envia o calendário convida e até mesmo marca uma reunião em segundos.

Então, o que há de novo?

Peça à Meekan que marque uma reunião como você pediria a qualquer pessoa, 'Meekan, marque uma reunião com a equipe de vendas na próxima semana', ou 'Reúna todos para uma reunião de equipe' (veja abaixo). Então você pode selecionar diária, semanal ou mensalmente no menu suspenso e a Meekan verificará a disponibilidade de todos para as próximas 7 reuniões. Ele proporá algumas opções e lhe dará uma porcentagem de disponibilidade para todos os seus participantes para que você possa ter uma boa noção do melhor horário para sua reunião recorrente. Diga ao Meekan para reservar uma das opções, e ela se sincronizará com o calendário de todos.

Meekan também o manterá informado sobre todas as atividades depois que você fizer a reunião. Você receberá notificações RSVP informando o status de sua reunião e quem está vindo.

Uma vez que você comece a programar com Meekan, você se perguntará como conseguiu fazer isso sem ele.