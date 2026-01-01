Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne określa „osobowość” jako „indywidualne różnice w charakterystycznych wzorcach myślenia, odczuwania i zachowania”. Wszechogólnie uznaje się, że to właśnie nasze osobowości w dużej mierze określają, w jaki sposób inicjujemy sytuacje życiowe, reagujemy na nie i odpowiadamy na nie. Chociaż nic nie jest ustalone na stałe, wszyscy staramy się znaleźć sposoby na kontrolowanie tego, w jaki sposób nasza indywidualność przejawia się w sytuacjach zawodowych i społecznych. Dotyczy to pracy, spotkań, wydarzeń oraz czasu spędzanego z przyjaciółmi i rodziną.

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Zrozumienie osobowości typu „A”

Popularny model oceny osobowości dzieli je zasadniczo na cztery typy — „A”, „B”, „C” i „D”. Zachowanie typowe dla typu „A” polegało na zbadano po raz pierwszy przez kardiologów Raya Rosenmana i Meyera Friedmana w latach 50. XX wieku. Ich badania miały na celu ustalenie związku między typem „A” a chorobami serca i ciśnieniem krwi. Od tego czasu wyniki ich prac zostały włączone do szerszego rozumienia reakcji behawioralnych.

Stereotypy dotyczące osób typu „A” obejmują zorientowanie na cel, ducha rywalizacji oraz – co istotne – dużą dbałość o swój czas. Terminy spotkań, czy to z przyjaciółmi, czy z współpracownikami, muszą być precyzyjnie ustalone, harmonogramy należy ściśle przestrzegać, a sukces ma kluczowe znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, odczuwa się potrzebę kontroli nad wynikami, co wiąże się z odpowiednim poziomem stresu.

Osoby typu „A” często spotykają się z uznaniem za swoją motywację i zaangażowanie w osiąganie wyników finansowych, ale mogą też otrzymywać uwagi dotyczące tego, w jaki sposób przekładają tę energię na komunikację i współpracę z innymi. Te tarcia mogą być szczególnie odczuwalne podczas próby ustalania terminów spotkań z interesariuszami. Próba zaplanowania spotkań z dużą liczbą uczestników, nawet jeśli są to tylko znajomi, może być trudna dla każdego, niezależnie od typu osobowości. Według serwisu Doodle’s Stan spotkań Zgodnie z raportem 37 procent specjalistów uznaje zbędne spotkania za największy koszt ponoszony przez ich organizację. Oznacza to, że same spotkania wiążą się z pewnymi obciążeniami. Osiągnięcie porozumienia co do terminu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia wymaga od wszystkich ogromnej koordynacji i elastyczności.

Jeśli zaliczasz się do osób typu „A”, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci bez trudu zaplanować spotkania, uwzględniając datę, godzinę, porządek obrad i inne szczegóły:

1. Wczuj się w sytuację osób o innych typach osobowości

Do 49% konfliktów w miejscu pracy można to przypisać konfliktom osobowościowym. Zanim zaczniemy zgłębiać strategie współpracy, warto zrozumieć, skąd bierze się zachowanie drugiej osoby i jaki jest jej typ osobowości. Oto przegląd niektórych powszechnie przypisywanych cech charakterystycznych dla poszczególnych typów osobowości.

Typ „B” Kreatywny, pełen entuzjazmu, wyluzowany i otwarty

Typ „C” Logiczny, skrupulatny i przygotowany

Typ „D” Ostrożny, niechętny zmianom i zorientowany na zadania

Chociaż poszczególne osobowości są oczywiście bardziej zróżnicowane, te ogólne kategorie powinny dać ci przybliżone wyobrażenie o tym, czego możesz się spodziewać w kontaktach z różnymi ludźmi. Osoby typu „B”, na przykład, mogą nie przywiązywać tak dużej wagi do dokładnych godzin spotkań jak ty, ale to nie oznacza, że są mniej zaangażowane w wykonywanie swojej pracy. To samo może mieć zastosowanie, gdy próbujesz zachęcić osoby typu „D” do większej elastyczności w kontaktach i napotykasz opór. Odrobina refleksji nad tym, jak funkcjonują umysły innych, często pozwala zneutralizować wszelką postrzeganą niechęć związaną z ich reakcjami.

2. Skorzystaj z narzędzia do planowania spotkań

Zwróć uwagę na to, w jaki sposób organizujesz termin i szczegóły spotkania. Pierwsze wrażenie często wyznacza ton całego spotkania, a przecież nie chcesz, aby uczestnicy wnosili na spotkanie emocjonalny bagaż z poprzednich wydarzeń. Skorzystaj z odpowiedniej platformy technologicznej, aby zaplanować sesję. Doodle’s narzędzie do planowania spotkań , na przykład, sprawia, że planowanie staje się niemal nieprzyzwoicie wydajne, a spotkania są ustalane w protokoły, niezależnie od liczby osób biorących w tym udział.

3. Stwórz warunki dla demokracji

Ważne jest, aby uczestnicy mieli poczucie, że ich opinie są brane pod uwagę. Każdy ma swoje ograniczenia zawodowe i osobiste, a co za tym idzie – swoje preferencje dotyczące terminu, miejsca i porządku obrad spotkania. Należy stosować przejrzystą metodę ustalania harmonogramu, która uwzględnia różnorodne opinie i pozwala wszystkim być na bieżąco. Na przykład serwis Doodle’s funkcja ankietowa umożliwia wysłanie spersonalizowanej ankiety wraz z zaproszeniem na spotkanie, dzięki czemu uczestnicy mogą zagłosować na preferowane terminy, a ostateczne wyniki są dostępne dla wszystkich. W ten sposób zarówno Ty, jak i wszyscy uczestnicy możecie sprawdzić, jaki jest konsensus, co ułatwia dostosowanie się do niego.

4. Stosuj przyjazne działania następcze

Jako osoba typu „A” często możesz odczuwać niecierpliwość w oczekiwaniu na postępy i rozwiązanie sprawy. Może to być widoczne w Twojej komunikacji z potencjalnymi uczestnikami i zniechęcać ich do podjęcia decyzji. Tak, przypomnienia o spotkaniach mają kluczowe znaczenie dla udanych spotkań, ale przy ich wysyłaniu należy zwracać uwagę na ton i dobór słów. Alternatywnie można skorzystać z funkcja automatycznych przypomnień Skorzystaj z aplikacji Doodle i uniknij kłopotów związanych z drobiazgowym organizowaniem każdego spotkania. Bezosobowe, automatyczne przypomnienia to dobry sposób, by nie sprawiać wrażenia osoby nadmiernie kontrolującej sytuację podczas umawiania spotkań z przyjaciółmi, rodziną i bliskimi znajomymi.

5. Upewnij się, że wszyscy są zsynchronizowani

Gdy już uzgodnicie godzinę spotkania i zostanie ono zaplanowane, warto zsynchronizować je z kalendarzem, aby móc odpowiednio dostosować swoją dostępność. Doodle’s strona rezerwacji Ta funkcja pozwala zintegrować dowolny kalendarz online wybrane przez Ciebie na Twoje konto, dzięki czemu zarówno Ty, jak i pozostali uczestnicy będziecie mogli bez stresu zająć się innymi sprawami.

Ankiety wskazać że menedżerowie średniego szczebla spędzają nawet 35 procent, a kierownictwo wyższego szczebla nawet 50 procent swojego czasu na zamkniętych spotkaniach. Godzenie tak wielu obowiązków może wystawić na próbę cierpliwość absolutnie każdego. Dodajmy do tego różnice osobowościowe, a od razu widać, dlaczego spotkania mają tak złą reputację. Świadomość i odpowiednie podejście mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.