American Psychological Association definerer "personlighed" som "individuelle forskelle i karakteristiske mønstre for tænkning, følelser og adfærd". Vores personligheder har efter alt at dømme en tendens til at definere, hvordan vi indleder, reagerer og reagerer på situationer i livet. Selv om intet er fastlåst i sten, har vi alle en tendens til at finde måder at styre, hvordan vores individualitet viser sig i professionelle og sociale situationer. Det gælder både på arbejdet, på møder, til arrangementer og i samværet med venner og familie.

Forståelse af type A-personlighed

En populær model til vurdering af personligheder kategoriserer dem i fire typer - 'A', 'B', 'C' og 'D'. Type 'A'-adfærd blev først undersøgt af kardiologerne Ray Rosenman og Meyer Friedman i 1950'erne. I deres forskning forsøgte de at fastslå en sammenhæng mellem type 'A' og hjertesygdomme og blodtryk. Deres arbejde er siden blevet indarbejdet i en bredere forståelse af adfærdsreaktioner.

Stereotyperne omkring type A-mennesker indebærer, at de er målorienterede, konkurrencemennesker og især meget opmærksomme på deres tid. Mødetider, hvad enten det er med venner eller kolleger, skal planlægges præcist, tidslinjer skal overholdes, og succes er afgørende. Generelt set er der et behov for kontrol over resultaterne og et tilsvarende stressniveau forbundet med dem.

Type A-personer vil ofte se deres drivkraft og engagement i bundlinjen blive rost, men kan opleve, at de får feedback om, hvordan de omsætter denne energi til kommunikation og samarbejde med andre. Denne gnidning kan gøre sig særlig stærkt gældende, når man forsøger at organisere mødetider med interessenter. Det kan være vanskeligt for alle, uanset personlighedstype, at forsøge at planlægge aftaler med et stort antal deltagere, selv om det kun er venner, man mødes med. Ifølge Doodles State of Meetings rapport vurderer 37 procent af fagfolk, at unødvendige møder er den største omkostning for deres organisation. Det betyder, at der er bagage tilknyttet møder i første omgang. Det kræver en stor grad af koordinering og fleksibilitet fra alles side at nå til enighed om hvornår, hvor og hvordan.

Hvis du identificerer dig som en type A-person, er her et par ting, du kan huske på for at planlægge møder uden besvær, herunder dato, klokkeslæt, dagsorden og andre detaljer:

1. Indlevér dig i andre personlighedstyper

Op til 49% af konflikter på arbejdspladsen kan tilskrives personlighedskonflikter. Før du forsøger at fordybe dig i samarbejdsstrategier, er det vigtigt at forstå, hvor den anden person kommer fra, og hvad deres personlighedstype er. Her er en oversigt over nogle af de populært tilknyttede tilskrivninger til andre personlighedstyper.

Type "B" Kreativ, entusiastisk, afslappet og udadvendt

Type 'C' Logisk, detaljeorienteret og forberedt

Type "D" Forsigtig, uvillig til forandringer og opgaveorienteret

Selv om der naturligvis er flere nuancer i de enkelte personligheder, bør disse brede kategorier give dig en grov idé om, hvad du kan forvente, når du har med forskellige mennesker at gøre. Personer af type "B" er f.eks. måske ikke lige så omhyggelige med præcise mødetider som dig, men det betyder ikke, at de er mindre engagerede i at gøre et godt stykke arbejde. Det samme kan gælde, hvis du forsøger at skabe en større grad af fleksibilitet i din omgang med type D-medarbejdere og oplever modstand. En smule udadvendt indsigt i, hvordan andres tankegang fungerer, vil ofte neutralisere enhver form for opfattet fjendtlighed, der er knyttet til svarene.

2. Brug en mødeplanlægger

Vær opmærksom på, hvordan du organiserer mødetidspunktet og detaljerne. Den indledende tilgang kan ofte sætte tonen for selve mødet, og det sidste, du ønsker, er at folk tager følelsesmæssig bagage fra før mødet med ind i mødet. Udnyt den rigtige teknologiplatform til at planlægge mødet. Doodles meeting scheduler gør f.eks. planlægningen næsten uhyrligt effektiv, idet møder planlægges på minutter, uanset antallet af involverede personer.

3. Mulighed for demokrati

Det er vigtigt, at dine deltagere føler, at deres meninger bliver anerkendt. Alle har faglige og personlige begrænsninger og derfor præferencer med hensyn til mødetidspunkt, sted og dagsorden. Brug en gennemsigtig planlægningsmetode, der tager hensyn til forskellige meninger og holder alle på samme side. Med Doodles survey feature kan du f.eks. sende en tilpasset afstemning ud sammen med din mødeinvitation, så folk kan stemme på deres foretrukne tidsrum, og de endelige resultater kan ses af alle. På denne måde kan du og alle se, hvad der er enighed om, hvilket gør det lettere at følge den.

4. Brug venlige opfølgninger

Som type A-person kan du ofte føle dig utålmodig efter fremskridt og løsninger. Dette kan komme til udtryk i din kommunikation med dine potentielle deltagere og få dem til at afholde sig fra at forpligte sig. Ja, mødepåmindelser er nøglen til vellykkede møder, men det er vigtigt at være opmærksom på tone og sprog, når du sender dem ud. Alternativt kan du bruge automatiske påmindelser, der er tilgængelig med Doodle, og slippe for besværet med at mikrostyre hvert eneste møde. Upersonlige, automatiske påmindelser er en god måde at undgå at virke kontrollerende på, når du arrangerer møder med venner, familie og nære bekendte.

5. Sørg for, at alle er synkroniseret

Når du har en aftale om mødetidspunktet, og det er blevet planlagt, er det en god idé at synkronisere det med din kalender, så du kan administrere din tilgængelighed omkring det. Doodles funktion Booking Page giver dig mulighed for at integrere en online kalender efter eget valg til din konto, så du og resten af deltagerne kan forfølge jeres andre forpligtelser uden stress.

Undersøgelser indiker, at mellemledere bruger op til 35 procent og den øverste ledelse op til 50 procent af deres tid på lukkede møder. At jonglere med så mange forpligtelser kan sætte tålmodigheden hos absolut enhver på prøve. Hvis man dertil lægger personlighedsforskelle, kan man se præcis, hvorfor møder får et dårligt ry. Bevidsthed og tilgang er afgørende for at få det rigtigt.