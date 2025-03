L'American Psychological Association définit la "personnalité" comme "des différences individuelles dans les schémas caractéristiques de pensée, de sentiment et de comportement". De l'avis général, nos personnalités tendent à définir la façon dont nous prenons l'initiative, réagissons et répondons aux situations de la vie. Si rien n'est figé, nous avons tous tendance à trouver des moyens de gérer la façon dont nos individualités s'expriment dans les situations professionnelles et sociales. Cela inclut le travail, les réunions, les événements et le temps passé avec les amis et la famille.

Comprendre la personnalité de type "A

Un modèle populaire d'évaluation des personnalités les classe en quatre grands types - "A", "B", "C" et "D". Le comportement de type "A" a été étudié pour la première fois par les cardiologues Ray Rosenman et Meyer Friedman dans les années 1950. Leurs recherches visaient à établir une corrélation entre le type 'A' et les maladies cardiaques et la pression artérielle. Leurs travaux ont depuis été assimilés à une compréhension plus large des réponses comportementales.

Les stéréotypes concernant les personnes de type "A" impliquent qu'elles sont orientées vers un objectif, compétitives et, surtout, très attentives à leur temps. Les heures de réunion, que ce soit avec des amis ou des collègues, doivent être programmées avec précision, les délais doivent être respectés et la réussite est vitale. En général, on perçoit un besoin de contrôle sur les résultats et un niveau de stress correspondant.

Les personnes de type "A" verront souvent leur dynamisme et leur engagement envers les résultats loués, mais elles risquent de recevoir des commentaires sur la façon dont elles traduisent cette énergie dans la communication et la collaboration avec les autres. Cette friction peut se faire sentir de manière particulièrement forte lorsqu'il s'agit d'organiser des réunions avec les parties prenantes. Essayer de planifier des engagements avec un grand nombre de participants, même s'il ne s'agit que d'amis, peut être délicat pour n'importe qui, quel que soit son type de personnalité. Selon le rapport State of Meetings de Doodle, 37 % des professionnels considèrent les réunions inutiles comme le coût le plus important pour leur organisation. Cela signifie qu'il y a un bagage attribué à la réunion en premier lieu. Il faut beaucoup de coordination et de souplesse de la part de chacun pour parvenir à un accord commun sur le quand, le où et le comment.

Si vous êtes du type "A", voici quelques éléments que vous pouvez garder à l'esprit pour planifier sans effort des réunions, notamment la date, l'heure, l'ordre du jour et d'autres détails :

1. Faites preuve d'empathie envers les autres types de personnalité

Jusqu'à 49% des conflits sur le lieu de travail peuvent être attribués à des conflits de personnalité. Avant d'essayer de se plonger dans des stratégies de collaboration, il est important de comprendre d'où vient l'autre personne et quel est son type de personnalité. Voici un récapitulatif de quelques attributions populaires à d'autres types de personnalité.

Type "B" Créatif, enthousiaste, détendu et extraverti.

Type "C" Logique, soucieux du détail et préparé

Type "D" Prudent, réticent au changement et orienté vers le travail.

Bien que les personnalités individuelles soient évidemment plus nuancées, ces grandes catégories devraient vous donner une idée générale de ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous traitez avec différentes personnes. Les personnes de type "B", par exemple, ne sont peut-être pas aussi pointilleuses que vous sur les horaires de réunion, mais cela ne signifie pas qu'elles ont moins à cœur de faire du bon travail. Il en va de même lorsque vous essayez de faire preuve d'une plus grande souplesse dans vos relations avec les personnes de type "D" et que vous rencontrez des réactions négatives. Un peu d'introspection sur le fonctionnement de l'esprit d'autrui permet souvent de neutraliser toute animosité perçue liée aux réponses.

2. Utilisez un planificateur de réunions

Faites attention à la façon dont vous organisez l'heure et les détails de la réunion. L'approche initiale peut souvent donner le ton de la réunion elle-même et la dernière chose que vous voulez est que les gens apportent un bagage émotionnel d'avant la réunion. Tirez parti de la bonne plateforme technologique pour programmer la session. Le meeting scheduler de Doodle, par exemple, rend la programmation presque incroyablement efficace, avec des réunions programmées en minutes, quel que soit le nombre de personnes concernées.

3. Permettre la démocratie

Il est important que vos participants sentent que leurs opinions sont reconnues. Chacun a des contraintes professionnelles et personnelles et, par conséquent, des préférences quant à l'heure, au lieu et à l'ordre du jour de la réunion. Utilisez une méthode de planification transparente qui tient compte des diverses opinions et permet à chacun de rester sur la même longueur d'onde. Par exemple, la de Doodle (https://doodle.com/en/online-survey/) vous permet d'envoyer un sondage personnalisé avec votre invitation à la réunion, permettant aux personnes de voter pour leurs créneaux horaires préférés, et les résultats finaux disponibles pour tout le monde. De cette façon, vous et tout le monde pouvez voir quel est le consensus, ce qui permet de s'y rallier plus facilement.

4. Faites des suivis amicaux

En tant que personne de type "A", vous pouvez souvent vous sentir impatient de progresser et de trouver une solution. Cela peut transparaître dans votre communication avec vos participants potentiels et les dissuader de s'engager. Oui, les rappels de réunion sont essentiels à la réussite des réunions, mais il est important de faire attention au ton et au langage utilisés lors de leur envoi. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité des rappels automatiques disponible avec Doodle et vous dispenser de la micro-gestion de chaque réunion. Les rappels automatiques impersonnels sont un bon moyen de ne pas donner l'impression d'être contrôlant lorsque vous organisez des réunions avec vos amis, votre famille et vos connaissances proches.

5. Assurez-vous que tout le monde est synchronisé

Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur l'heure de la réunion et qu'elle a été programmée, il est bon de la synchroniser avec votre calendrier afin de pouvoir gérer vos disponibilités en fonction de celle-ci. La fonction Page de réservation de Doodle vous permet d'intégrer le calendrier en ligne de votre choix à votre compte, ce qui vous permet, à vous et aux autres participants, de poursuivre vos autres engagements sans stress.

Des enquêtes indiquent que les cadres moyens passent jusqu'à 35 % et les cadres supérieurs jusqu'à 50 % de leur temps en réunions cloîtrées. Jongler avec autant d'engagements peut mettre à l'épreuve la patience d'absolument tout le monde. Ajoutez à cela les différences de personnalité et vous comprendrez pourquoi les réunions ont mauvaise réputation. La prise de conscience et l'approche sont essentielles pour bien faire les choses.