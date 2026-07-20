American Psychological Association definierar ”personlighet” som ”individuella skillnader i karakteristiska mönster av tänkande, känslor och beteende”. Allt tyder på att våra personligheter tenderar att avgöra hur vi tar initiativ, reagerar och bemöter situationer i livet. Även om ingenting är hugget i sten, tenderar vi alla att hitta sätt att hantera hur våra individuella sidor kommer till uttryck i yrkesmässiga och sociala sammanhang. Detta gäller bland annat under arbetet, vid möten, evenemang och när vi umgås med vänner och familj.

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Att förstå typ A-personligheten

En populär modell för att bedöma personligheter delar in dem i fyra huvudtyper – ”A”, ”B”, ”C” och ”D”. Beteendet hos typ ”A” var undersöktes först av kardiologerna Ray Rosenman och Meyer Friedman på 1950-talet. Deras forskning syftade till att fastställa ett samband mellan typ ”A”, hjärtsjukdomar och blodtryck. Deras arbete har sedan dess integrerats i en bredare förståelse av beteendemässiga reaktioner.

Stereotyperna kring personer av typ ”A” handlar om att de är målinriktade, tävlingsinriktade och, framför allt, mycket noga med sin tid. Möten, vare sig det är med vänner eller kollegor, måste planeras in exakt, tidsplaner måste följas och framgång är avgörande. Generellt sett finns det ett upplevt behov av kontroll över resultaten, vilket medför en motsvarande nivå av stress.

Personer av typ ”A” får ofta beröm för sin drivkraft och sitt engagemang när det gäller resultat, men kan samtidigt få synpunkter på hur de omsätter denna energi i sin kommunikation och sitt samarbete med andra. Denna friktion kan kännas särskilt stark när man försöker organisera mötestider med intressenter. Att försöka planera sammankomster med ett stort antal deltagare, även om det bara är vänner du ska träffa, kan vara knepigt för vem som helst, oavsett personlighetstyp. Enligt Doodle’s Mötesläget Enligt rapporten anser 37 procent av yrkesverksamma att onödiga möten utgör den största kostnaden för deras organisation. Detta innebär att möten i sig medför en viss belastning. Det krävs en hel del samordning och flexibilitet från allas sida för att nå en gemensam överenskommelse om när, var och hur.

Om du ser dig själv som en person av typ ”A” finns här några saker du kan tänka på för att enkelt planera möten, inklusive datum, tid, dagordning och andra detaljer:

1. Visa förståelse för andra personlighetstyper

Upp till 49 % av konflikterna på arbetsplatsen kan tillskrivas personlighetskonflikter. Innan man försöker fördjupa sig i samarbetsstrategier är det viktigt att förstå den andra personens utgångspunkt och vilken personlighetstyp hen har. Här följer en översikt över några vanliga föreställningar om olika personlighetstyper.

Typ ”B” Kreativ, entusiastisk, avslappnad och utåtriktad

Typ ”C” Logisk, noggrann och väl förberedd

Typ ”D” Försiktig, motvillig till förändring och uppgiftsorienterad

Även om det naturligtvis finns fler nyanser i enskilda personligheter, bör dessa övergripande kategorier ge dig en ungefärlig uppfattning om vad du kan förvänta dig när du har att göra med olika människor. Personer av typ ”B”, till exempel, kanske inte är lika noga med exakta mötestider som du är, men det betyder inte att de är mindre engagerade i att göra ett bra jobb. Detsamma kan gälla när du försöker uppnå större flexibilitet i dina kontakter med personer av typ ”D” och möter motstånd. Att reflektera lite över hur andra tänker kan ofta neutralisera den upplevda fientligheten i deras svar.

2. Använd ett mötesplaneringsverktyg

Tänk på hur du går tillväga när du planerar mötestiden och detaljerna. Det första intrycket kan ofta sätta tonen för själva mötet, och det sista du vill är att deltagarna tar med sig känslomässiga bördor från tiden före mötet in i mötet. Använd rätt teknikplattform för att boka mötet. Doodle mötesplanerare , till exempel, gör schemaläggningen nästan obscent effektiv, med möten som planeras in i minuter, oavsett hur många personer som är inblandade.

3. Ge utrymme för demokrati

Det är viktigt att deltagarna känner att deras åsikter tas på allvar. Alla har både yrkesmässiga och personliga begränsningar och därmed olika önskemål när det gäller mötets tidpunkt, plats och dagordning. Använd en öppen planeringsmetod som tar hänsyn till olika åsikter och ser till att alla är på samma sida. Till exempel Doodle enkätfunktion gör det möjligt för dig att skicka ut en anpassad omröstning tillsammans med din mötesinbjudan, så att deltagarna kan rösta på de tidsintervall de föredrar, och så att alla kan se det slutliga resultatet. På så sätt kan både du och alla andra se vad konsensusen är, vilket gör det enklare att följa den.

4. Använd vänliga uppföljningar

Som en person av typ ”A” kan du ofta känna dig otålig när det gäller framsteg och lösningar. Detta kan märkas i din kommunikation med dina potentiella deltagare och avskräcka dem från att anmäla sig. Ja, påminnelser om möten är avgörande för framgångsrika tävlingar, men det är viktigt att vara uppmärksam på tonfall och språkval när man skickar ut dem. Alternativt kan du använda funktionen för automatiska påminnelser Använd Doodle så slipper du besväret med att detaljstyra varje möte. Opersonliga, automatiska påminnelser är ett bra sätt att undvika att framstå som kontrollerande när du planerar möten med vänner, familj och nära bekanta.

5. Se till att alla är synkroniserade

När ni har kommit överens om mötestiden och mötet har bokats in är det en bra idé att lägga in det i din kalender så att du kan planera din tid utifrån det. Doodle Bokningssida Med den här funktionen kan du integrera vilken onlinekalender som du själv väljer till ditt konto, så att både du och de övriga deltagarna kan ägna er åt era övriga åtaganden utan stress.

Undersökningar ange att mellanchefer lägger upp till 35 procent och högsta ledningen upp till 50 procent av sin tid på slutna möten. Att jonglera så många åtaganden kan sätta tålamodet på prov hos vem som helst. Lägg till personlighetsskillnader i ekvationen så förstår man precis varför möten har fått ett dåligt rykte. Medvetenhet och rätt tillvägagångssätt är avgörande för att lyckas.