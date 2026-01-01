अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ परिभाषित करता है 'व्यक्तित्व' को "सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट पैटर्न में व्यक्तिगत अंतर" के रूप में। सभी मापदंडों के अनुसार, हमारी व्यक्तित्व प्रवृत्तियाँ यह निर्धारित करती हैं कि हम जीवन की परिस्थितियों को कैसे आरंभ करते हैं, उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और उनका जवाब कैसे देते हैं। हालांकि कुछ भी पक्का नहीं है, हम सभी पेशेवर और सामाजिक परिस्थितियों में अपनी विशिष्टताओं के प्रकट होने के तरीकों को प्रबंधित करने के तरीके खोजते हैं। इसमें काम के दौरान, बैठकों, कार्यक्रमों और दोस्तों व परिवार के साथ बिताया गया समय शामिल है।

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टाइप 'ए' व्यक्तित्व को समझना

व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक लोकप्रिय मॉडल उन्हें मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत करता है — 'A', 'B', 'C' और 'D'। प्रकार 'A' व्यवहार था पहले अध्ययन किया गया 1950 के दशक में हृदय रोग विशेषज्ञ रे रोजेनमैन और मेयर फ्राइडमैन द्वारा। उनके शोध का उद्देश्य 'ए' प्रकार और हृदय रोग तथा रक्तचाप के बीच सहसंबंध स्थापित करना था। तब से उनके कार्य को व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं की व्यापक समझ में समाहित कर लिया गया है।

टाइप 'ए' लोगों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएँ उन्हें लक्ष्य-उन्मुख, प्रतिस्पर्धी और महत्वपूर्ण रूप से अपने समय के प्रति बहुत सजग दिखाती हैं। मित्रों या सहकर्मियों के साथ मिलने का समय सटीक रूप से निर्धारित करना आवश्यक होता है, समयसीमाओं का पालन करना अनिवार्य है और सफलता सर्वोपरि है। सामान्यतः परिणामों पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जाती है और इससे जुड़ा तनाव भी होता है।

'A' प्रकार के लोग अक्सर अपनी प्रेरणा और अंतिम परिणामों के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा पाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर प्रतिक्रिया मिल सकती है कि वे इस ऊर्जा को दूसरों के साथ संवाद और सहयोग में कैसे बदलते हैं। यह टकराव विशेष रूप से तब महसूस होता है जब हितधारकों के साथ बैठक का समय तय करने का प्रयास किया जाता है। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के साथ कार्यक्रम निर्धारित करने की कोशिश, भले ही आप सिर्फ दोस्तों से मिल रहे हों, किसी के लिए भी मुश्किल हो सकती है, चाहे उनकी व्यक्तित्व शैली कोई भी हो। Doodle के अनुसार बैठकों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 37 प्रतिशत पेशेवर अनावश्यक बैठकों को अपनी संस्था की सबसे बड़ी लागत मानते हैं। इसका मतलब है कि बैठकें आयोजित करने में ही कुछ बोझ जुड़ा होता है। कब, कहाँ और कैसे पर आम सहमति बनाने के लिए सभी की ओर से काफी समन्वय और लचीलेपन की आवश्यकता होती है।

यदि आप स्वयं को 'A' प्रकार का व्यक्ति मानते हैं, तो यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें आप सहजता से बैठकें निर्धारित करते समय ध्यान में रख सकते हैं, जिनमें तारीख, समय, एजेंडा और अन्य विवरण शामिल हैं:

1. अन्य व्यक्तित्व प्रकारों के प्रति सहानुभूति रखें

तक कार्यस्थल के संघर्ष का 49% इसे व्यक्तित्व संघर्षों के कारण माना जा सकता है। सहयोग रणनीतियों में उतरने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और उसका व्यक्तित्व प्रकार क्या है। यहाँ कुछ लोकप्रिय रूप से जुड़ी विशेषताएँ दी गई हैं जो अन्य व्यक्तित्व प्रकारों से जुड़ी होती हैं।

प्रकार 'बी' रचनात्मक, उत्साही, सहज और मिलनसार

प्रकार 'सी' तार्किक, बारीकी पर ध्यान देने वाला और तैयार

प्रकार 'डी' सावधान, परिवर्तन से अनिच्छुक और कार्य-उन्मुख

हालांकि व्यक्तिगत व्यक्तित्वों में बेशक और भी बारीकियाँ होती हैं, ये व्यापक श्रेणियाँ आपको विभिन्न लोगों से निपटते समय क्या उम्मीद करनी है, इसका एक मोटा-मोटा अंदाज़ा देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 'बी' टाइप के लोग सटीक बैठक समय को लेकर आपकी तरह सख्त नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अच्छा काम करने के लिए कम प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह की बात तब भी लागू हो सकती है जब आप टाइप 'डी' लोगों के साथ अपने व्यवहार में अधिक लचीलापन लाने की कोशिश करते हैं और आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। दूसरों के मन के काम करने के तरीके पर थोड़ी आत्मनिरीक्षण करने से अक्सर प्रतिक्रियाओं से जुड़ी किसी भी अनुमानित शत्रुता को तटस्थ किया जा सकता है।

2. मीटिंग शेड्यूलर का उपयोग करें

मीटिंग का समय और विवरण व्यवस्थित करने के तरीके पर ध्यान दें। प्रारंभिक दृष्टिकोण अक्सर बैठक का स्वर निर्धारित कर देता है, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि लोग बैठक से पहले की भावनात्मक बोझ लेकर आएँ। सत्र निर्धारित करने के लिए सही तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें। Doodle के बैठक अनुसूचक , उदाहरण के लिए, शेड्यूलिंग को लगभग अश्लील रूप से कुशल बना देता है, जिसमें मीटअप निर्धारित होते हैं मिनट, इसमें शामिल लोगों की संख्या की परवाह किए बिना।

3. लोकतंत्र की अनुमति दें

यह महत्वपूर्ण है कि आपके प्रतिभागी महसूस करें कि उनकी राय को मान्यता दी जा रही है। हर किसी के पास पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिबंध होते हैं, और इसलिए बैठक के समय, स्थान और एजेंडा के संबंध में उनकी प्राथमिकताएँ होती हैं। एक पारदर्शी शेड्यूलिंग विधि का उपयोग करें जो विविध रायों को ध्यान में रखती हो और सभी को एक ही पृष्ठ पर रखती हो। उदाहरण के लिए, Doodle की सर्वेक्षण सुविधा यह आपको अपनी मीटिंग निमंत्रण के साथ एक अनुकूलित पोल भेजने की सुविधा देता है, जिससे लोग अपनी पसंदीदा समय-स्लॉट के लिए वोट कर सकते हैं, और अंतिम परिणाम सभी के देखने के लिए उपलब्ध होते हैं। इस तरह आप और सभी देख सकते हैं कि सहमति क्या है, जिससे उस पर सहमत होना आसान हो जाता है।

4. मैत्रीपूर्ण अनुवर्ती कार्रवाई करें

एक टाइप 'A' व्यक्ति के रूप में, आप अक्सर प्रगति और समाधान के लिए अधीर महसूस कर सकते हैं। यह आपके संभावित प्रतिभागियों के साथ संवाद में झलक सकता है और उन्हें प्रतिबद्ध होने से हतोत्साहित कर सकता है। हाँ, बैठक की यादें सफल बैठकों की कुंजी हैं, लेकिन इन्हें भेजते समय स्वर और भाषा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक रूप से, आप का उपयोग कर सकते हैं। स्वचालित अनुस्मारक सुविधा Doodle के साथ उपलब्ध है और हर मीटिंग की सूक्ष्म-प्रबंधन की झंझट से बचें। अनौपचारिक, स्वचालित रिमाइंडर दोस्तों, परिवार और करीबी परिचितों के साथ मीटिंग आयोजित करते समय नियंत्रणकारी न दिखने का एक अच्छा तरीका है।

5. सुनिश्चित करें कि सभी सिंक हो गए हैं

एक बार जब बैठक का समय तय हो जाए और वह निर्धारित हो जाए, तो इसे अपने कैलेंडर से सिंक करना एक अच्छा विचार है ताकि आप इसके अनुसार अपनी उपलब्धता का प्रबंधन कर सकें। Doodles बुकिंग पेज यह फीचर आपको किसी भी चीज़ को एकीकृत करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन कैलेंडर आपकी पसंद का आपके खाते में, जिससे आप और बाकी प्रतिभागी बिना तनाव के अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें।

सर्वेक्षण संकेत करना कि मध्य प्रबंधक अपने समय का 35 प्रतिशत तक और उच्च प्रबंधन अपने समय का 50 प्रतिशत तक बंद कमरों में बैठकों में बिताते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना किसी का भी धैर्य आज़मा सकता है। जब इसमें व्यक्तित्वगत मतभेद भी शामिल हो जाते हैं, तो आप ठीक से समझ सकते हैं कि बैठकों को बुरी छवि क्यों मिलती है। इसे सही तरीके से करने के लिए जागरूकता और सही दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण हैं।