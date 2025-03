A Associação Psicológica Americana defines 'personalidade' como "diferenças individuais nos padrões característicos de pensamento, sentimento e comportamento". Por todos os relatos, nossas personalidades tendem a definir como iniciamos, reagimos e respondemos a situações da vida. Enquanto nada é estabelecido em pedra, todos nós tendemos a encontrar maneiras de administrar como nossas individualidades se exibem em situações profissionais e sociais. Isto inclui durante o trabalho, reuniões, eventos e tempo gasto com amigos e familiares.

Entendendo a Personalidade Tipo 'A

Um modelo popular para avaliar as personalidades as categoriza em quatro tipos gerais - 'A', 'B', 'C' e 'D'. O comportamento do tipo 'A' foi primeiro estudo pelos cardiologistas Ray Rosenman e Meyer Friedman nos anos 50. Suas pesquisas procuraram estabelecer uma correlação entre o tipo 'A' e a doença cardíaca e a pressão sanguínea. Desde então, seu trabalho tem sido assimilado em uma compreensão mais ampla das respostas comportamentais.

Os estereótipos em torno das pessoas do tipo 'A' envolvem ser orientadas para os objetivos, competitivas e, o que é importante, muito atentas ao seu tempo. Os horários das reuniões, seja com amigos ou colegas, precisam ser agendados com precisão, os prazos precisam ser cumpridos e o sucesso é vital. Em geral, há uma necessidade percebida de controle sobre os resultados e um nível correspondente de estresse ligado a eles.

As pessoas do tipo 'A' muitas vezes verão seu impulso e compromisso com as linhas de fundo elogiados, mas podem se encontrar recebendo feedback sobre como traduzem essa energia em comunicação e colaboração com outros. Este atrito pode se fazer sentir particularmente forte quando se tenta organizar horários de reunião com as partes interessadas. Tentar agendar compromissos com um grande número de participantes, mesmo que sejam apenas amigos com quem você está se encontrando, pode ser complicado para qualquer um, independentemente do seu tipo de personalidade. De acordo com o relatório do Doodle State of Meetings, 37% dos profissionais classificam as reuniões desnecessárias como o maior custo para sua organização. Isto significa que há uma bagagem atribuída à reunião em primeiro lugar. Isso requer muita coordenação e flexibilidade da parte de todos para chegar a um acordo comum sobre quando, onde e como.

Se você se identificar como um indivíduo do tipo 'A', aqui estão algumas coisas que você pode ter em mente para agendar reuniões sem esforço, incluindo a data, hora, agenda e outros detalhes:

1. Empatizar com outros tipos de personalidade

Até 49% dos conflitos no local de trabalho podem ser atribuídos a conflitos de personalidade. Antes de tentar aprofundar as estratégias de colaboração, é importante entender de onde a outra pessoa está vindo e qual é seu tipo de personalidade. Eis um resumo de algumas atribuições popularmente anexadas a outros tipos de personalidade.

Tipo 'B' Criativo, entusiasmado, descontraído e extrovertido

Tipo 'C' Lógico, orientado para os detalhes e preparado

Tipo 'D' Cauteloso, avesso a mudanças e orientado a tarefas

Embora haja, naturalmente, mais nuances para as personalidades individuais, estas amplas categorias devem lhe dar uma idéia aproximada do que esperar ao lidar com pessoas diferentes. Pessoas do tipo 'B', por exemplo, podem não ser tão específicas quanto você em relação a horários precisos de reuniões, mas isso não significa que elas estejam menos comprometidas em fazer um bom trabalho. O mesmo pode se aplicar quando se tenta induzir um maior grau de flexibilidade em suas negociações com pessoas do tipo 'D' e quando se experimenta um empurrão. Um pouco de extrospecção sobre a forma como as mentes dos outros trabalham, muitas vezes neutralizará qualquer animosidade percebida ligada às respostas.

2. Use um Agendador de Reuniões

Preste atenção à forma como você organiza o tempo e os detalhes da reunião. A abordagem inicial pode frequentemente definir o tom da própria reunião e a última coisa que você quer é que as pessoas tragam bagagem emocional de antes da reunião para dentro dela. Aproveite a plataforma tecnológica certa para agendar a sessão. O Doodle meeting scheduleuler, por exemplo, torna a programação quase obscenamente eficiente, com reuniões agendadas em minutos, independentemente do número de pessoas envolvidas.

3. Permitir a Democracia

É importante que seus participantes sintam que suas opiniões são reconhecidas. Todos têm limitações profissionais e pessoais e, portanto, preferências quanto ao horário, local e agenda da reunião. Use um método de agendamento transparente que leve em conta as diversas opiniões e mantenha todos na mesma página. Por exemplo, o Doodle's survey feature permite que você envie uma pesquisa personalizada com seu convite para a reunião, permitindo que as pessoas votem em suas faixas horárias preferidas, e os resultados finais disponíveis para que todos possam ver. Desta forma, você e todos podem ver qual é o consenso, facilitando a adesão.

4. Acompanhamentos amigáveis do empregado

Como uma pessoa do tipo 'A', você pode frequentemente se sentir impaciente pelo progresso e resolução. Isto pode ocorrer em sua comunicação com seus potenciais participantes e os deixa fora do compromisso. Sim, recomendar lembretes são a chave para o sucesso das reuniões, mas é importante estar atento ao tom e à linguagem ao enviá-los. Alternativamente, você pode usar o recurso lembretes automatizados disponível com o Doodle e renunciar ao incômodo de microgerenciar cada reunião. Os lembretes automáticos e impessoais são uma boa maneira de não ser tão controlador ao organizar reuniões com amigos, familiares e conhecidos próximos.

5. Faça com que todos fiquem sincronizados

Uma vez que você tenha um acordo sobre o horário da reunião e que tenha sido agendado, é uma boa idéia sincronizá-lo com seu calendário para que você possa administrar sua disponibilidade em torno dele. O recurso [Boodle's Booking Page do Doodle permite que você integre qualquer calendário on-line de sua escolha à sua conta, permitindo que você e o resto dos participantes prossigam seus outros compromissos sem stress.

Pesquisas indicar que os gerentes intermediários passam até 35% e os gerentes superiores até 50% de seu tempo em reuniões de clausura. Fazer malabarismos com tantos compromissos pode testar a paciência de absolutamente qualquer um. Jogue as diferenças de personalidade na mistura e você vê exatamente por que as reuniões recebem um mau rap. A conscientização e a abordagem são fundamentais para que tudo corra bem.