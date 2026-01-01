Doodle Bot: Organizuj świetne spotkania w Slacku

Proszę o werble… Z radością przedstawiamy najnowszego członka rodziny Doodle – Doodle Bot! Doodle od zawsze było najlepszym sposobem na planowanie i koordynowanie spotkań, a teraz wprowadzamy najnowszą wersję Doodle tam, gdzie toczy się praca – w Slacku!

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

Jak wspomniano w naszym Raport o stanie branży spotkań z 2019 r., „37% pracowników uważa, że zbędne spotkania stanowią największy koszt dla ich organizacji, a 76% z nich woli spotkania twarzą w twarz od rozmów telefonicznych czy wideokonferencji”. Oznacza to, że ułatwienie i usprawnienie planowania spotkań jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. W dzisiejszym świecie większość komunikacji w miejscu pracy odbywa się online, dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala użytkownikom planować spotkania bez marnowania czasu.

Slack to komunikator dla miejsc pracy, który umożliwia szybką i łatwą komunikację. Dzięki botowi Doodle w Slacku planowanie spotkań jest teraz dostępne właśnie tam, gdzie ludzie najczęściej rozmawiają o pracy.

Z radością wprowadzamy na rynek kolejną duży produkt To z pewnością zmieni sposób, w jaki planujesz swoje zadania. I uwierz nam, to dopiero początek. Po wielu miesiącach pracy jesteśmy wreszcie gotowi, by zaprezentować projekt, który tak bardzo nas pochłonął.

Nasza kierowniczka ds. produktów, Netali Jakubovitz, mówi:

„To dla nas ogromne wydarzenie, ponieważ od samego początku marzyliśmy o czymś takim i nie możemy się doczekać, aż nasi użytkownicy w końcu poznają Doodle Bot”.

Jak korzystać z nowego Doodle Bota w Slacku

Niezależnie od tego, czy koordynujesz działania z jedną osobą, czy z wieloma, bot Doodle w Slacku zawsze Ci pomoże. Bot Doodle odtwarza znany interfejs serwisu Doodle, wykorzystując te same trzy kroki: Zaproponuj terminy, poinformuj o nich uczestników, wybierz najlepszą opcję. Wystarczy utworzyć zaproszenie na spotkanie w dowolnym kanale Slacka, w tym w wiadomościach prywatnych, a wszyscy będą mogli oddać głosy w zależności od swojej dostępności. Następnie możesz wybrać najlepszy termin – a wszystko to bez konieczności opuszczania Slacka. Najlepsze jest to, że Doodle Bot synchronizuje wszystkie spotkania z Doodle Universe na pulpicie nawigacyjnym Doodle – zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji – dzięki czemu możesz płynnie planować spotkania w różnych aplikacjach.

A co z osobami, które nie korzystają ze Slacka?

Jeśli współpracujesz z osobami spoza swojej organizacji, możesz mieć pewność, że nadal możesz korzystać z Doodle Bot w Slacku. Osoby niekorzystające ze Slacka otrzymają e-mailem zaproszenie do Doodle, aby oddać głos, a Ty nadal będziesz widzieć ich odpowiedzi i preferencje bezpośrednio na swoim kanale w Slacku.

Przyszłość Doodle Bota

To dopiero początek! W przyszłości Doodle Bot będzie mógł proponować terminy spotkań na podstawie Twoich preferencji i kalendarza. Będzie automatycznie generował propozycje terminów w oparciu o wspólną dostępność uczestników i wysyłał zaproszenia bezpośrednio do Waszych kalendarzy. Jesteśmy tak samo podekscytowani jak Wy!

Pożegnaj się więc z czasem poświęcanym na gonienie za ludźmi i niekończącymi się wątkami e-mailowymi. Doodle Bot jest po to, by ułatwić Ci życie, dać Ci więcej czasu na skupienie się na innych projektach i pomóc w pełni wykorzystać przyszłe spotkania.

Doodle doskonale współdziała z narzędziami, z których korzystasz na co dzień – sprawdź nasze integracje ułatwiające planowanie.

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

Skorzystaj z naszej integracji z Zapier, aby połączyć Doodle ze Slackiem.