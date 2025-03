Doodle Bot: per realizzare grandi riunioni in Slack

Rullo di tamburi, per favore... Siamo entusiasti di presentare il nuovo membro della famiglia Doodle, il Doodle Bot! Doodle è sempre stato il modo migliore per programmare e coordinare le riunioni e ora stiamo introducendo il nuovo modo di fare Doodle dove si lavora: in Slack!

Come si legge nel nostro Rapporto sullo Stato delle Riunioni 2019, "il 37% dei professionisti ritiene che le riunioni non necessarie siano il costo maggiore per la propria organizzazione e il 76% dei professionisti preferisce le riunioni faccia a faccia alle chiamate o alle video chat". Ciò significa che è più importante che mai rendere la programmazione più facile e accessibile. Nel panorama moderno, la maggior parte delle comunicazioni sul posto di lavoro avviene online e noi abbiamo creato un modo per consentire agli utenti di programmare le riunioni senza perdere tempo.

Slack è il messenger del posto di lavoro che permette di comunicare in modo semplice e veloce. Il Doodle Bot in Slack rende ora disponibile la programmazione nel luogo in cui si parla di più di lavoro.

Siamo felici di lanciare un altro grande prodotto che sicuramente cambierà il modo di programmare. E credeteci, c'è molto altro in arrivo. Dopo mesi di lavoro, siamo finalmente pronti a svelare il progetto che ci ha tenuti così impegnati.

Il nostro product manager Netali Jakubovitz dice,

"Per noi è una grande occasione, perché abbiamo immaginato qualcosa di simile fin dall'inizio e non vediamo l'ora che i nostri utenti conoscano finalmente il Doodle Bot".

Come usare il nuovo Doodle Bot in Slack

Che siate in coordinamento con una o più persone, il Doodle Bot in Slack vi copre le spalle. Il Doodle Bot replica l'esperienza familiare di Doodle utilizzando gli stessi tre passaggi: *Si può semplicemente creare una richiesta di riunione in qualsiasi canale Slack, compresi i messaggi diretti, e tutti possono votare in base alla loro disponibilità. Poi si può scegliere l'orario migliore, il tutto senza mai lasciare Slack. La cosa migliore è che Doodle Bot sincronizza tutte le riunioni di Doodle Universe nella dashboard di Doodle, sia sul sito che sull'app, in modo da poter programmare le riunioni in tutte le applicazioni senza problemi.

E per gli utenti non Slack?

Se lavorate o collaborate con persone esterne alla vostra organizzazione, potete continuare a usare Doodle Bot in Slack. Gli utenti non Slack riceveranno un invito al Doodle via e-mail per votare e potrete comunque vedere le loro risposte e preferenze direttamente nel vostro canale Slack.

Il futuro del Doodle Bot

Questo è solo l'inizio! Il futuro Doodle Bot sarà in grado di suggerire orari per le riunioni in base alle preferenze e al calendario dell'utente. Fornirà opzioni di orario automatiche in base alle disponibilità collettive e invierà gli inviti direttamente ai vostri calendari. Siamo entusiasti quanto voi!

Quindi dite addio al tempo speso a rincorrere le persone e ai cicli infiniti di email. Doodle Bot è qui per semplificarvi la vita, darvi più tempo per concentrarvi su altri progetti e sfruttare al meglio le vostre riunioni future.

Doodle funziona perfettamente con gli strumenti che utilizzate ogni giorno - date un'occhiata alle nostre integrazioni per una migliore pianificazione.

