Doodle 1:1 è la soluzione semplice per le riunioni individuali

Oggi Doodle è orgogliosa di annunciare il nuovo strumento di lavoro della sua famiglia: Doodle 1:1! Doodle è sempre stato il modo migliore per programmare riunioni di gruppo e ora introduce la soluzione definitiva per organizzare riunioni individuali. Che si tratti di una riunione di vendita, di un colloquio o di un pranzo di lavoro, con Doodle 1:1 è possibile programmare una riunione in soli due passaggi, riducendo il solito tira e molla. Doodle dispone di una suite di strumenti per l'organizzazione di ogni tipo di riunione e Doodle 1:1 è l'ultimo nato, soprattutto se si pensa a quanto tempo si risparmia!

Tutto ciò che dovete fare è inviare un link con i possibili orari di incontro, il partecipante ne sceglie uno e lo inserisce nel calendario! Che si tratti di un collega della vostra organizzazione o di un cliente esterno, Doodle 1:1 richiede solo 2 passaggi per organizzare un incontro individuale. In questo modo risparmierete tempo nella pianificazione delle riunioni, mantenendo il controllo sulla vostra agenda. Come tutti i prodotti Doodle, questo strumento si integra perfettamente con il vostro calendario per mantenervi organizzati. Se una delle fasce orarie proposte viene prenotata mentre l'invito è in attesa, Doodle 1:1 aggiornerà automaticamente le opzioni. Nessuna doppia prenotazione: ci pensiamo noi!

Questo ultimo prodotto proviene dal nostro laboratorio Doodle e vorremmo ringraziare tutti gli utenti beta per averci aiutato a creare Doodle 1:1. Non avremmo potuto farlo senza di loro. Non avremmo potuto farlo senza di voi!

Iniziate a usare Doodle 1:1 oggi stesso