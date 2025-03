Doodle 1:1 ist Ihre einfache Lösung für persönliche Treffen

Doodle freut sich, Ihnen heute das neuste Business-Tool in unserer Familie vorzustellen: Doodle 1:1! Doodle war schon immer der beste Weg, um Besprechungen mit Gruppen zu planen, und jetzt stellen wir die ultimative Lösung vor, um persönliche Treffen zu organisieren. Ob Verkaufsgespräch, Vorstellungsgespräch oder Geschäftsessen, mit Doodle 1:1 planen Sie ein Meeting in nur zwei Schritten und sparen sich so das übliche Hin und Her. Doodle bietet eine Reihe von Tools für die Organisation von Meetings aller Art, und Doodle 1:1 ist das neueste und beste - vor allem, wenn Sie sehen, wie viel Zeit Sie sparen!

Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Link mit möglichen Besprechungszeiten zu senden, Ihr Teilnehmer wählt eine aus, und sie wird in Ihren Kalendern gebucht! Egal, ob es sich um einen Kollegen aus Ihrem Unternehmen oder einen externen Kunden handelt, Doodle 1:1 benötigt nur 2 Schritte, um ein persönliches Treffen zu vereinbaren. So sparen Sie Zeit bei der Planung Ihrer Meetings und behalten trotzdem die Kontrolle über Ihren Terminplan. Wie alle Doodle-Produkte lässt sich auch dieses Tool nahtlos in Ihren Kalender integrieren, damit Sie den Überblick behalten. Sollte einer der vorgeschlagenen Termine bereits belegt sein, während die Einladung noch aussteht, aktualisiert Doodle 1:1 automatisch die Optionen. Keine Doppelbuchungen - wir haben das im Griff!

Dieses neuste Produkt stammt aus unserem Doodle-Labor und wir möchten uns bei allen Beta-Benutzern bedanken, die uns bei der Entwicklung von Doodle 1:1 geholfen haben. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft!

Starten Sie noch heute mit Doodle 1:1