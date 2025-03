Doodle 1:1 est votre solution facile pour les réunions en tête-à-tête

Aujourd'hui, Doodle est fier d'annoncer le nouvel outil professionnel de sa famille : Doodle 1:1 ! Doodle a toujours été le meilleur moyen de planifier des réunions de groupe. Aujourd'hui, nous vous présentons la solution ultime pour organiser des réunions individuelles. Qu'il s'agisse d'une réunion de vente, d'un entretien ou d'un déjeuner d'affaires, avec Doodle 1:1, vous pouvez planifier une réunion en deux étapes seulement, réduisant ainsi les allers-retours habituels. Doodle dispose d'une suite d'outils pour organiser tout type de réunion, et Doodle 1:1 se trouve être le dernier et le meilleur - surtout quand on voit le temps que vous allez gagner !

Tout ce que vous avez à faire est d'envoyer un lien avec des heures de réunion possibles, votre participant en choisit une, et elle est réservée dans vos calendriers ! Qu'il s'agisse d'un collègue de votre organisation ou d'un client externe, Doodle 1:1 ne nécessite que deux étapes pour organiser votre réunion individuelle. Vous gagnerez du temps dans la planification de vos réunions tout en gardant le contrôle de votre emploi du temps. Comme tous les produits Doodle, cet outil s'intègre parfaitement à votre calendrier pour vous permettre de rester organisé. Si l'un des créneaux horaires proposés est réservé alors que l'invitation est en attente, Doodle 1:1 met automatiquement à jour les options. Pas de double réservation - nous nous en chargeons !

Ce dernier produit est issu de notre laboratoire Doodle, et nous tenons à remercier tous les utilisateurs de la version bêta qui nous ont aidés à créer Doodle 1:1. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous !

Commencez à utiliser Doodle 1:1 dès aujourd'hui