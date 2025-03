Doodle Bot: Machen Sie großartige Meetings in Slack möglich

Trommelwirbel, bitte... Wir freuen uns, das neuste Mitglied der Doodle-Familie vorzustellen: den Doodle Bot! Doodle war schon immer der beste Weg, um Meetings zu planen und zu koordinieren, und jetzt führen wir die neueste Möglichkeit ein, Doodle dort einzusetzen, wo die Arbeit stattfindet - in Slack!

In unserem 2019 State of Meetings Report heißt es: "37 % der Berufstätigen betrachten unnötige Meetings als die größten Kosten für ihr Unternehmen und 76 % der Berufstätigen ziehen persönliche Meetings Anrufen oder Videochats vor." Dies bedeutet, dass es wichtiger denn je ist, die Terminplanung einfacher und zugänglicher zu gestalten. In der modernen Welt findet die meiste Kommunikation am Arbeitsplatz online statt, und wir haben eine Möglichkeit geschaffen, die es den Nutzern ermöglicht, Besprechungen zu planen, ohne Zeit zu verschwenden.

Slack ist der Arbeitsplatz-Messenger, der eine schnelle und einfache Kommunikation ermöglicht. Der Doodle Bot in Slack macht die Terminplanung nun dort verfügbar, wo am meisten über die Arbeit gesprochen wird.

Wir freuen uns, ein weiteres großes Produkt auf den Markt zu bringen, das die Art und Weise, wie Sie planen, verändern wird. Und glauben Sie uns, es wird noch so viel mehr kommen. Nach monatelanger Arbeit sind wir nun endlich bereit, das Projekt vorzustellen, das uns so sehr beschäftigt hat.

Unser Produktmanager Netali Jakubovitz sagt dazu,

"Das ist eine große Sache für uns, weil wir so etwas von Anfang an geplant haben, und wir können es kaum erwarten, dass unsere Nutzer den Doodle Bot endlich kennenlernen".

Wie man den neuen Doodle Bot in Slack benutzt

Ganz gleich, ob Sie sich mit einer Person oder mit mehreren Personen abstimmen, der Doodle Bot in Slack unterstützt Sie dabei. Der Doodle Bot repliziert das vertraute Doodle-Erlebnis mit denselben drei Schritten: *Sie können einfach eine Besprechungsanfrage in einem beliebigen Slack-Kanal erstellen, einschließlich Direktnachrichten, und alle Teilnehmer können entsprechend ihrer Verfügbarkeit abstimmen. Dann können Sie die beste Zeit auswählen, ohne Slack verlassen zu müssen. Das Beste daran: Der Doodle Bot synchronisiert alle Ihre Doodle Universe Meetings im Doodle Dashboard sowohl auf der Website als auch in der App, so dass Sie Meetings nahtlos anwendungsübergreifend planen können.

Was ist mit Nicht-Slack-Nutzern?

Wenn Sie mit Personen außerhalb Ihrer Organisation zusammenarbeiten oder kollaborieren, können Sie den Doodle Bot in Slack trotzdem nutzen. Nicht-Slack-Benutzer erhalten eine Doodle-Einladung per E-Mail, um abzustimmen, und Sie sehen ihre Antworten und Präferenzen weiterhin direkt in Ihrem Slack-Kanal.

Die Zukunft des Doodle Bot

Dies ist erst der Anfang! Der zukünftige Doodle Bot wird in der Lage sein, Zeiten für Ihre Meetings vorzuschlagen, basierend auf Ihren Präferenzen und Ihrem Kalender. Er wird automatische Zeitoptionen basierend auf kollektiven Verfügbarkeiten anbieten und Einladungen direkt in Ihre Kalender senden. Wir sind genauso gespannt wie Sie!

Verabschieden Sie sich also von der Zeit, die Sie damit verbringen, Leuten hinterherzujagen und endlosen Zyklen von E-Mail-Threads. Der Doodle Bot macht Ihnen das Leben leichter, verschafft Ihnen mehr Zeit, sich auf andere Projekte zu konzentrieren und macht das Beste aus Ihren zukünftigen Meetings.

Doodle arbeitet nahtlos mit den Tools zusammen, die Sie täglich nutzen - sehen Sie sich unsere Integrationen für bessere Planung an.

**[Nutzen Sie unsere Zapier-Integration, um Doodle mit Slack zu verbinden](https://doodle.com/en/integrations/zapier/)**