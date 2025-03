Doodle Bot : organiser de grandes réunions dans Slack.

Roulements de tambour, s'il vous plaît... Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau membre de la famille Doodle, le Doodle Bot ! Doodle a toujours été le meilleur moyen de planifier et de coordonner des réunions. Aujourd'hui, nous vous présentons le nouveau moyen de Doodle là où le travail se passe : Slack !

Comme indiqué dans notre Rapport sur l'état des réunions en 2019, " 37 % des professionnels considèrent que les réunions inutiles représentent le plus grand coût pour leur organisation et 76 % des professionnels préfèrent les réunions en face à face aux appels ou aux chats vidéo ". Cela signifie qu'il est plus important que jamais de rendre la planification plus facile et plus accessible. Dans le paysage moderne, la plupart des communications sur le lieu de travail se font en ligne et nous avons créé un moyen de permettre aux utilisateurs de planifier des réunions sans perdre de temps.

Slack est la messagerie du lieu de travail qui permet une communication rapide et facile. Grâce au Doodle Bot de Slack, la planification est désormais disponible à l'endroit où les gens parlent le plus de leur travail.

Nous sommes heureux de lancer un autre grand produit qui va certainement changer votre façon de planifier. Et croyez-nous, il y a encore beaucoup de choses à venir. Après des mois de travail, nous sommes enfin prêts à dévoiler le projet qui nous a tant occupés.

Notre chef de produit Netali Jakubovitz déclare,

Nous sommes impatients que nos utilisateurs rencontrent enfin le Doodle Bot".

Comment utiliser le nouveau Doodle Bot dans Slack ?

Que vous coordonniez vos activités avec une ou plusieurs personnes, le Doodle Bot de Slack est là pour vous aider. Le Doodle Bot reproduit l'expérience familière de Doodle en utilisant les trois mêmes étapes : *Vous pouvez simplement créer une demande de réunion dans n'importe quel canal Slack, y compris les messages directs, et tout le monde peut voter en fonction de sa disponibilité. Vous pouvez ensuite choisir le meilleur moment, le tout sans jamais quitter Slack. Le plus intéressant, c'est que Doodle Bot synchronise toutes vos réunions Doodle Universe dans le tableau de bord Doodle, à la fois sur le site et dans l'application, afin que vous puissiez programmer des réunions entre les applications en toute transparence.

Qu'en est-il des utilisateurs non-Slack ?

Si vous travaillez ensemble ou collaborez avec des personnes extérieures à votre organisation, soyez assuré que vous pouvez toujours utiliser Doodle Bot dans Slack. Les utilisateurs non-Slack recevront une invitation Doodle par e-mail pour voter et vous verrez toujours leurs réponses et leurs préférences directement dans votre canal Slack.

L'avenir du Doodle Bot

Ce n'est que le début ! Le futur Doodle Bot sera capable de suggérer des horaires pour vos réunions en fonction de vos préférences et de votre calendrier. Il fournira automatiquement des options d'horaires en fonction des disponibilités collectives et enverra des invitations directement dans vos calendriers. Nous sommes aussi enthousiastes que vous !

Dites donc adieu au temps passé à courir après les gens et aux cycles sans fin de fils de courriel. Le Doodle Bot est là pour vous faciliter la vie, vous donner plus de temps pour vous concentrer sur d'autres projets et tirer le meilleur parti de vos futures réunions.

Doodle fonctionne de manière transparente avec les outils que vous utilisez tous les jours - consultez nos intégrations pour une meilleure planification.

**[Utilisez notre intégration Zapier pour connecter Doodle à Slack.](https://doodle.com/en/integrations/zapier/)**