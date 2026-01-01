Doodle 1:1 to proste rozwiązanie do spotkań w trybie jeden na jeden

Dzisiaj firma Doodle z dumą ogłasza wprowadzenie najnowszego narzędzia biznesowego do naszej rodziny produktów: Doodle 1:1! Doodle zawsze był najlepszym sposobem na planowanie spotkań grupowych, a teraz wprowadzamy najlepsze rozwiązanie do organizowania spotkań indywidualnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie sprzedażowe, rozmowę kwalifikacyjną czy lunch biznesowy, dzięki Doodle 1:1 możesz zaplanować spotkanie w zaledwie dwóch krokach, ograniczając do minimum typową wymianę wiadomości. Doodle oferuje zestaw narzędzi do organizowania wszelkiego rodzaju spotkań, a Doodle 1:1 jest najnowszym i najlepszym z nich – zwłaszcza gdy zobaczysz, ile czasu dzięki temu zaoszczędzisz!

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Wystarczy, że wyślesz link z proponowanymi terminami spotkania, a uczestnik wybierze jeden z nich – i już jest to zapisane w waszych kalendarzach! Niezależnie od tego, czy chodzi o współpracownika z Twojej organizacji, czy o klienta zewnętrznego, Doodle 1:1 pozwala zorganizować spotkanie indywidualne w zaledwie 2 krokach. Zaoszczędzisz czas na planowaniu spotkań, zachowując jednocześnie kontrolę nad swoim harmonogramem. Podobnie jak wszystkie produkty Doodle, narzędzie to płynnie integruje się z Twoim kalendarzem, pomagając Ci zachować porządek. Jeśli jeden z proponowanych terminów zostanie zarezerwowany, gdy zaproszenie jest jeszcze w toku, Doodle 1:1 automatycznie zaktualizuje dostępne opcje. Żadnych podwójnych rezerwacji – zajmiemy się tym!

Ten najnowszy produkt powstał w naszym laboratorium Doodle i chcielibyśmy podziękować wszystkim użytkownikom wersji beta za pomoc w stworzeniu Doodle 1:1. Bez Was nie dalibyśmy rady!

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