Doodle 1:1 är din enkla lösning för en-till-en-möten

Idag är Doodle stolta över att presentera det senaste verktyget för företag i vår produktfamilj: Doodle 1:1! Doodle har alltid varit det bästa sättet att boka möten med grupper, och nu lanserar vi den ultimata lösningen för att boka en-till-en-möten. Oavsett om det gäller ett säljmöte, en intervju eller en affärslunch kan du med Doodle 1:1 boka ett möte i bara två steg, vilket sparar dig det vanliga fram- och tillbaka-mejlandet. Doodle har en rad verktyg för att organisera alla typer av möten, och Doodle 1:1 är det senaste och bästa – särskilt när du ser hur mycket tid du sparar!

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Allt du behöver göra är att skicka en länk med möjliga mötestider, så väljer deltagaren en av dem och mötet bokas in i era kalendrar! Oavsett om det gäller en kollega inom organisationen eller en extern kund tar det bara två steg att boka ett enskilt möte med Doodle 1:1. Du sparar tid på att planera dina möten och behåller samtidigt kontrollen över din kalender. Precis som alla Doodle-produkter integreras det här verktyget smidigt med din kalender så att du kan hålla ordning på allt. Om ett av dina föreslagna tidsalternativ bokas medan inbjudan fortfarande är öppen uppdaterar Doodle 1:1 automatiskt alternativen. Inga dubbelbokningar – det sköter vi!

Den här senaste produkten kommer från vårt Doodle-labb, och vi vill tacka alla betatestare för att ni har hjälpt oss att ta fram Doodle 1:1. Utan er hade vi inte klarat det!

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