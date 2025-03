Doodle 1:1 er din nemme løsning til individuelle møder

I dag er Doodle stolte af at kunne præsentere det nyeste forretningsværktøj i vores familie: Doodle 1:1! Doodle har altid været den bedste måde at planlægge møder med grupper på, og nu introducerer vi den ultimative løsning til at planlægge møder enkeltvis. Uanset om det er et salgsmøde, et interview eller en forretningsfrokost, kan du med Doodle 1:1 planlægge et møde i kun to trin, så du slipper for det sædvanlige frem og tilbage. Doodle har en række værktøjer til at organisere alle former for møder, og Doodle 1:1 er tilfældigvis det nyeste og bedste - især når du ser, hvor meget tid du sparer!

Det eneste du skal gøre er at sende et link med mulige mødetider, din deltager vælger et, og så er det booket i dine kalendere! Uanset om det er en kollega fra din organisation eller en ekstern kunde, tager Doodle 1:1 kun 2 trin for at oprette dit individuelle møde. Du sparer tid på at planlægge dine møder og bevarer stadig kontrollen over din tidsplan. Som alle Doodle-produkter integrerer dette værktøj problemfrit med din kalender for at holde dig organiseret. Hvis et af dine foreslåede tidsrum bliver booket, mens invitationen er afventende, opdaterer Doodle 1:1 automatisk mulighederne. Ingen dobbeltbooking - vi har styr på det!

Dette nyeste produkt kommer fra vores Doodle-laboratorium, og vi vil gerne takke alle beta-brugere for at hjælpe os med at skabe Doodle 1:1. Vi kunne ikke have gjort det uden jer!

Begynd at bruge Doodle 1:1 i dag