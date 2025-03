Doodle 1:1 é sua solução fácil para reuniões um-a-um

Hoje, a Doodle tem o orgulho de anunciar a mais nova ferramenta de negócios de nossa família: Doodle 1:1*! O Doodle sempre foi a melhor maneira de agendar reuniões com grupos, e agora, estamos introduzindo a solução definitiva para marcar reuniões um-a-um. Seja uma reunião de vendas, entrevista ou almoço de negócios, com o Doodle 1:1 você pode agendar uma reunião em apenas duas etapas, cortando o habitual para frente e para trás. O Doodle tem um conjunto de ferramentas para organizar todo tipo de reunião, e o Doodle 1:1 é o mais recente e melhor - especialmente quando você vê quanto tempo vai economizar!

Tudo o que você precisa fazer é enviar um link com possíveis horários de reunião, seu participante escolhe um, e ele está reservado em seus calendários! Seja um colega de dentro de sua organização ou um cliente externo, Doodle 1:1 dá apenas 2 passos para configurar sua reunião individual. Você economizará tempo no planejamento de suas reuniões e ainda manterá o controle sobre sua agenda. Como todos os produtos Doodle, esta ferramenta se integra perfeitamente ao seu calendário para mantê-lo organizado. Se um de seus horários propostos for reservado enquanto o convite estiver pendente, o Doodle 1:1 atualizará automaticamente as opções. Sem reserva dupla - nós temos isto!

Este último produto vem de nosso laboratório Doodle, e gostaríamos de agradecer a todos os usuários beta por nos ajudarem a criar o Doodle 1:1. Não poderíamos tê-lo feito sem você!

Comece a usar o Doodle 1:1 hoje