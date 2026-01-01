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पेश है Doodle 1:1

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

One people with a cup of tea and one with a coffee cup

Doodle 1:1 आपकी एक-से-एक बैठकों के लिए आसान समाधान है।

आज, Doodle को हमारे परिवार में सबसे नए व्यावसायिक उपकरण की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है: Doodle 1:1! Doodle हमेशा समूहों के साथ बैठकें निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका रहा है, और अब, हम एक-एक बैठकें आयोजित करने के लिए अंतिम समाधान पेश कर रहे हैं। चाहे वह बिक्री बैठक हो, साक्षात्कार हो, या व्यावसायिक लंच हो, Doodle 1:1 के साथ आप केवल दो चरणों में बैठक निर्धारित कर सकते हैं, जिससे सामान्य आदान-प्रदान कम हो जाता है। Doodle के पास हर तरह की मीटिंग आयोजित करने के लिए टूल्स का एक पूरा सेट है, और Doodle 1:1 सबसे नया और बेहतरीन है – खासकर जब आप देखेंगे कि आप कितना समय बचाएंगे!

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

आपको बस संभावित मीटिंग समय के साथ एक लिंक भेजना है, आपका सहभागी एक चुनता है, और यह आपके कैलेंडर में बुक हो जाता है! चाहे वह आपके संगठन के भीतर का सहकर्मी हो या कोई बाहरी ग्राहक, Doodle 1:1 आपकी एक-एक मीटिंग सेट अप करने में केवल 2 कदम लेता है। आप अपनी मीटिंग्स की योजना बनाने में समय बचाएंगे और फिर भी अपने शेड्यूल पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। सभी Doodle उत्पादों की तरह, यह टूल आपको व्यवस्थित रखने के लिए आपके कैलेंडर के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता है। यदि आपके प्रस्तावित समय स्लॉट में से कोई एक निमंत्रण लंबित रहते हुए बुक हो जाता है, तो Doodle 1:1 स्वचालित रूप से विकल्पों को अपडेट कर देगा। कोई दोहरी बुकिंग नहीं – हम इसका ध्यान रखते हैं!

यह नवीनतम उत्पाद हमारी Doodle लैब से आया है, और हम सभी बीटा उपयोगकर्ताओं को Doodle 1:1 बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपके बिना यह नहीं कर सकते थे!

आज ही Doodle 1:1 का उपयोग शुरू करें

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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