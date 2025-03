Doodle Bot: Få gode møder til at finde sted i Slack

Trommehvirvel, tak... Vi er glade for at kunne præsentere det nyeste medlem af Doodle-familien, Doodle Bot! Doodle har altid været den bedste måde at planlægge og koordinere møder på, og nu introducerer vi den nyeste måde at Doodle på, hvor arbejdet foregår - Slack!

Som det fremgår af vores 2019 State of Meetings Report, "37 % af fagfolk anser unødvendige møder for at være den største omkostning for deres organisation, og 76 % af fagfolk foretrækker personlige møder frem for opkald eller videochat". Det betyder, at det er vigtigere end nogensinde før at gøre planlægning nemmere og mere tilgængelig. I det moderne landskab foregår det meste af kommunikationen på arbejdspladsen online, og vi har skabt en måde at gøre det muligt for brugerne at planlægge møder uden at spilde tid.

Slack er arbejdspladsens messenger, der gør det muligt at kommunikere hurtigt og nemt. Doodle Bot i Slack gør nu planlægning tilgængelig på det sted, hvor folk taler mest om arbejde.

Vi er glade for at kunne lancere endnu et stort produkt, som helt sikkert vil ændre den måde, du planlægger på. Og tro os, der er så meget mere på vej. Så efter måneders arbejde er vi endelig klar til at afsløre det projekt, der har holdt os så travlt optaget.

Vores produktchef Netali Jakubovitz siger,

"Det er en stor ting for os, fordi vi har forestillet os noget lignende siden begyndelsen, og vi kan ikke vente på, at vores brugere endelig kan møde Doodle Bot".

Sådan bruger du den nye Doodle Bot i Slack

Uanset om du koordinerer med én person eller mange personer, har Doodle Bot i Slack din ryg. Doodle Bot kopierer den velkendte Doodle-oplevelse ved hjælp af de samme tre trin: *Du kan simpelthen oprette en mødeanmodning i en hvilken som helst Slack-kanal, herunder direkte beskeder, og alle kan stemme på baggrund af deres tilgængelighed. Derefter kan du vælge det bedste tidspunkt, alt sammen uden nogensinde at forlade Slack. Det bedste er, at Doodle Bot synkroniserer alle dine Doodle Universe-møder i Doodle-dashboardet både på webstedet og i appen, så du kan planlægge møder på tværs af programmerne uden problemer.

Hvad med ikke-Slack-brugere?

Hvis du arbejder sammen eller samarbejder med folk uden for din organisation, kan du være sikker på, at du stadig kan bruge Doodle Bot i Slack. Ikke-Slack-brugere vil modtage en Doodle-invitation via e-mail til at stemme, og du vil stadig se deres svar og præferencer direkte i din Slack-kanal.

Fremtiden for Doodle Bot'en

Dette er blot begyndelsen! Den fremtidige Doodle Bot vil være i stand til at foreslå tidspunkter for dine møder baseret på dine præferencer og din kalender. Den vil give automatiske tidsmuligheder baseret på fælles tilgængelighed og sende invitationer direkte ind i dine kalendere. Vi er lige så spændte som dig!

Så sig farvel til tid brugt på at jagte folk og endeløse cyklusser af e-mailtråde. Doodle Bot er her for at gøre dit liv lettere, give dig mere tid til at fokusere på andre projekter og få mest muligt ud af dine fremtidige møder.

Doodle fungerer problemfrit med de værktøjer, du bruger hver dag - se ](https://doodle.com/en/integrations/).

**[Brug vores Zapier-integration til at forbinde Doodle med Slack.](https://doodle.com/en/integrations/zapier/)**