Doodle Bot: Skapa lyckade möten i Slack

Trumvirvel, tack… Vi är glada att få presentera det senaste tillskottet i Doodle-familjen: Doodle Bot! Doodle har alltid varit det bästa sättet att boka och samordna möten, och nu lanserar vi det senaste sättet att använda Doodle där arbetet sker – Slack!

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Som vi nämnde i vår Rapport om mötesbranschens läge 2019, ”37 % av yrkesverksamma anser att onödiga möten är den största kostnaden för deras organisation, och 76 % av yrkesverksamma föredrar möten ansikte mot ansikte framför telefonsamtal eller videosamtal”. Det innebär att det är viktigare än någonsin att göra schemaläggningen enklare och mer tillgänglig. I dagens arbetsliv sker det mesta av kommunikationen online, och vi har skapat ett sätt som gör det möjligt för användare att boka möten utan att slösa tid.

Slack är ett meddelandeprogram för arbetsplatsen som möjliggör snabb och enkel kommunikation. Med Doodle Bot i Slack kan man nu boka möten direkt där man oftast pratar om jobbet.

Vi är glada över att kunna lansera ännu en stor produkt Det kommer garanterat att förändra ditt sätt att planera. Och tro oss, det finns så mycket mer på gång. Efter flera månaders arbete är vi äntligen redo att presentera det projekt som har hållit oss så sysselsatta.

Vår produktchef Netali Jakubovitz säger:

”Det här är en stor sak för oss, eftersom vi har drömt om något sådant här ända från början, och vi ser verkligen fram emot att våra användare äntligen ska få träffa Doodle Bot”.

Så här använder du den nya Doodle Bot i Slack

Oavsett om du samordnar med en eller flera personer kan du lita på Doodle Bot i Slack. Doodle Bot återskapar den välbekanta Doodle-upplevelsen genom samma tre steg: Föreslå tider, dela med deltagarna, välj det bästa alternativet. Du kan helt enkelt skapa en mötesförfrågan i vilken Slack-kanal som helst, även i direktmeddelanden, och alla kan rösta utifrån sin tillgänglighet. Sedan kan du välja den bästa tidpunkten, helt utan att behöva lämna Slack. Det bästa är att Doodle Bot synkroniserar alla dina Doodle Universe-möten i Doodle-instrumentpanelen, både på webbplatsen och i appen, så att du smidigt kan schemalägga möten mellan olika applikationer.

Hur är det med dem som inte använder Slack?

Om du arbetar tillsammans med eller samarbetar med personer utanför din organisation kan du vara säker på att du fortfarande kan använda Doodle Bot i Slack. De som inte använder Slack kommer att få en Doodle-inbjudan via e-post för att rösta, och du kommer fortfarande att kunna se deras svar och val direkt i din Slack-kanal.

Doodle Bots framtid

Det här är bara början! Den framtida Doodle Bot kommer att kunna föreslå tider för dina möten utifrån dina preferenser och din kalender. Den kommer att föreslå tidsalternativ automatiskt utifrån deltagarnas gemensamma tillgänglighet och skicka ut inbjudningar direkt till era kalendrar. Vi är lika spända som ni!

Så säg adjö till all tid du lägger på att jaga folk och till de ändlösa e-posttrådarna. Doodle Bot är här för att underlätta ditt liv, ge dig mer tid att fokusera på andra projekt och få ut det mesta av dina framtida möten.

Doodle fungerar smidigt tillsammans med de verktyg du använder varje dag – kolla in Våra integrationer för bättre schemaläggning.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Använd vår Zapier-integration för att koppla ihop Doodle med Slack.