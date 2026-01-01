मुख्य सामग्री पर जाएँ
प्रचलित

Doodle स्लैक से मिलता है!

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Doodle meets slack

Doodle बॉट: स्लैक में शानदार मीटिंग्स आयोजित करें

ड्रम रोल, कृपया… हम Doodle परिवार के सबसे नए सदस्य, Doodle बॉट, का परिचय कराने के लिए उत्साहित हैं! Doodle हमेशा से मीटिंग्स शेड्यूल करने और समन्वय करने का सबसे अच्छा तरीका रहा है, और अब हम Doodle का सबसे नया तरीका पेश कर रहे हैं जहाँ काम होता है – स्लैक!

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

जैसा कि हमारे में उल्लेख किया गया है २०१९ बैठक स्थिति रिपोर्ट"37% पेशेवर अनावश्यक बैठकों को अपने संगठन की सबसे बड़ी लागत मानते हैं और 76% पेशेवर कॉल या वीडियो चैट की तुलना में आमने-सामने की बैठकें पसंद करते हैं।" इसका मतलब है कि शेड्यूलिंग को आसान और अधिक सुलभ बनाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक परिदृश्य में, अधिकांश कार्यस्थल संचार ऑनलाइन होता है और हमने उपयोगकर्ताओं को समय बर्बाद किए बिना बैठकें निर्धारित करने में सक्षम बनाने का एक तरीका बनाया है।

Slack एक कार्यस्थल मैसेंजर है जो त्वरित और आसान संचार की सुविधा प्रदान करता है। Slack में Doodle Bot अब उस स्थान पर शेड्यूलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है जहाँ लोग काम के बारे में सबसे अधिक बात करते हैं।

हमें एक और लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। बड़ा उत्पाद यह निश्चित रूप से आपके शेड्यूलिंग के तरीके को बदल देगा। और हमारी बात मानिए, अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो महीनों की मेहनत के बाद, हम आखिरकार उस प्रोजेक्ट का अनावरण करने के लिए तैयार हैं जिसने हमें इतना व्यस्त रखा।

हमारे उत्पाद प्रबंधक नेटली याकुबोविट्ज़ कहती हैं,

यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम शुरुआत से ही कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, और हम अपने उपयोगकर्ताओं का Doodle Bot से आखिरकार मिलना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Slack में नए Doodle Bot का उपयोग कैसे करें

चाहे आप एक व्यक्ति के साथ समन्वय कर रहे हों या कई लोगों के साथ, Slack में Doodle Bot आपकी मदद के लिए मौजूद है। Doodle Bot परिचित Doodle अनुभव को उन्हीं तीन चरणों का उपयोग करके दोहराता है: समय सुझाएँ, प्रतिभागियों के साथ साझा करें, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें। आप किसी भी स्लैक चैनल में, डायरेक्ट मैसेज सहित, बस एक मीटिंग रिक्वेस्ट बना सकते हैं और हर कोई अपनी उपलब्धता के आधार पर वोट कर सकता है। फिर आप बिना स्लैक छोड़े सबसे उपयुक्त समय चुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि Doodle बॉट आपकी सभी Doodle यूनिवर्स मीटिंग्स को साइट और ऐप दोनों पर Doodle डैशबोर्ड में सिंक करता है, ताकि आप विभिन्न एप्लिकेशनों में सहजता से मीटिंग्स शेड्यूल कर सकें।

Slack उपयोगकर्ता नहीं होने वालों का क्या?

यदि आप अपने संगठन के बाहर के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें कि आप Slack में Doodle Bot का उपयोग अभी भी कर सकते हैं। Slack के बाहर के उपयोगकर्ताओं को वोट देने के लिए ईमेल के माध्यम से Doodle निमंत्रण प्राप्त होगा, और आप उनकी प्रतिक्रियाएँ और प्राथमिकताएँ सीधे अपने Slack चैनल में देख सकेंगे।

Doodle बॉट का भविष्य

यह तो बस शुरुआत है! भविष्य का Doodle बॉट आपकी प्राथमिकताओं और कैलेंडर के आधार पर आपकी बैठकों के लिए समय सुझाने में सक्षम होगा। यह सामूहिक उपलब्धियों के आधार पर स्वचालित समय विकल्प प्रदान करेगा और सीधे आपके कैलेंडरों में निमंत्रण भेजेगा। हम भी आप जितने उत्साहित हैं!

तो लोगों के पीछे भागने में बिताए गए समय और ईमेल थ्रेड्स के अनंत चक्रों को अलविदा कहें। Doodle बॉट आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने, आपको अन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय देने और आपकी आने वाली बैठकों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यहाँ है।

Doodle आपके रोज़मर्रा के उपकरणों के साथ सहजता से काम करता है - देखें बेहतर शेड्यूलिंग के लिए हमारे इंटीग्रेशनबिंदु

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

Doodle को Slack से जोड़ने के लिए हमारे Zapier इंटीग्रेशन का उपयोग करें।

शेयर करें

संबंधित सामग्री

Man in blue shirt (calendar) Graphic
अनुसूचीकरण

Doodle और Google के साथ शेड्यूलिंग करके अपने दिन पर अधिकार करें।

लेख पढ़ें
A person looking at their busy calendar
अनुसूचीकरण

6 मुफ्त ऑनलाइन छात्र प्लानर जो उत्पादकता बढ़ाते हैं

लेख पढ़ें
Green Poll tool
कैसे करें

समूह कैलेंडर के रूप में Doodle के कई लाभ

लेख पढ़ें

Doodle के साथ शेड्यूलिंग की गुत्थी सुलझाएँ