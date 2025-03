Doodle Bot: Faça grandes reuniões acontecerem, em Slack

Rolo de tambor, por favor...Estamos animados para apresentar o mais novo membro da família Doodle, o Doodle Bot! Doodle sempre foi a melhor maneira de agendar e coordenar reuniões e agora, estamos apresentando o mais novo caminho para Doodle onde o trabalho acontece - Slack!

Conforme observado em nosso 2019 State of Meetings Report, "37% dos profissionais consideram as reuniões desnecessárias como o maior custo para sua organização e 76% dos profissionais preferem reuniões frente a frente a chamadas ou conversas em vídeo". Isto significa que é mais importante do que nunca tornar a programação mais fácil e mais acessível. No cenário moderno, a maioria das comunicações no local de trabalho acontece on-line e criamos uma forma de permitir aos usuários agendar reuniões sem perda de tempo.

Slack é o mensageiro do local de trabalho que permite uma comunicação rápida e fácil. O Doodle Bot in Slack agora disponibiliza o agendamento no local onde as pessoas mais falam sobre trabalho.

Estamos felizes em lançar mais um grande produto que certamente mudará a maneira como você programou. E acredite em nós, há muito mais por vir. Assim, após meses de trabalho, estamos finalmente prontos para revelar o projeto que nos manteve tão ocupados.

Nosso gerente de produto Netali Jakubovitz diz,

"Isto é um grande negócio para nós, porque temos vislumbrado algo assim desde o início, e não podemos esperar que nossos usuários finalmente conheçam o Doodle Bot".

Como usar o novo Doodle Bot em Slack

Quer você esteja coordenando com uma pessoa ou muitas pessoas, o Doodle Bot in Slack tem suas costas. A Garrafa Doodle reproduz a experiência familiar do Doodle usando as mesmas três etapas: *Você pode simplesmente criar uma solicitação de reunião em qualquer canal Slack, incluindo mensagens diretas e todos podem emitir votos com base em sua disponibilidade. Então você pode escolher o melhor horário, tudo sem nunca deixar a Slack. A melhor parte é que o Doodle Bot sincroniza todas as suas reuniões do universo Doodle no painel do Doodle, tanto no site quanto no aplicativo, para que você possa agendar reuniões em todas as aplicações sem problemas.

E os usuários não-preguiçosos?

Se vocês estiverem trabalhando juntos ou colaborando com pessoas de fora de sua organização, tenham certeza de que ainda podem usar o Doodle Bot in Slack. Os usuários que não forem da Slack receberão um convite do Doodle via e-mail para votar e você ainda verá suas respostas e preferências diretamente em seu canal Slack.

O futuro da garrafa Doodle

Isto é apenas o começo! A futura Doodle Bot poderá sugerir horários para suas reuniões com base em suas preferências e calendário. Ele fornecerá opções automáticas de horários com base nas disponibilidades coletivas e enviará convites diretamente para seus calendários. Estamos tão entusiasmados quanto você!

Portanto, diga adeus ao tempo gasto perseguindo as pessoas e ciclos intermináveis de fios de e-mail. O Doodle Bot está aqui para facilitar sua vida, dar-lhe mais tempo para se concentrar em outros projetos e aproveitar ao máximo suas futuras reuniões.

Ooodle funciona perfeitamente com as ferramentas que você usa todos os dias - confira nossas integrações para melhor programação*.

**[Utilizar nossa integração Zapier para conectar Doodle com Slack.](https://doodle.com/en/integrations/zapier/)**