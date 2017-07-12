12 lipca 2017 r.

Z przyjemnością ogłaszam wprowadzenie kilku nowych ulepszeń do opublikowanej dzisiaj wersji beta serwisu Doodle, w tym funkcji wysyłania zaproszeń e-mailem oraz zauważalnej poprawy wydajności. Najnowszą wersję można wypróbować pod adresem doodle.com.

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

Od ponad dziesięciu lat serwis Doodle oferuje prosty i wygodny sposób ustalania terminów, miejsc i właściwie niemal wszystkiego, a obecnie przechodzi na nowo zaprojektowaną wersję. Oprócz nowego wyglądu sprawiamy, że czynności, które użytkownicy wykonują najczęściej na stronie, stają się jeszcze szybsze i łatwiejsze. Zbierając opinie na temat nowego wyglądu, nieustannie wprowadzamy ulepszenia przed udostępnieniem serwisu szerszej grupie użytkowników na całym świecie.

Wersja beta aplikacji Doodle jest stale ulepszana

Z ogromną radością ogłaszamy wprowadzenie kilku nowych ulepszeń do wersji beta serwisu Doodle, które zostały udostępnione wczoraj. Zaproszenia wysyłane pocztą elektroniczną oraz kilka istotnych usprawnień w zakresie wydajności sprawiają, że Doodle działa jeszcze szybciej i lepiej. Zapraszamy na stronę doodle.com i od razu samemu wypróbuj najnowszą wersję!

Od ponad dziesięciu lat Doodle oferuje prosty i wygodny sposób ustalania terminów, miejsc i właściwie niemal wszystkiego, a obecnie przechodzi na nowo zaprojektowaną wersję. Nadając Doodle nowy wygląd, ulepszamy również funkcje, z których użytkownicy korzystają najczęściej podczas odwiedzania naszej strony, dzięki czemu będą one jeszcze szybsze i łatwiejsze w obsłudze.

Zaproś uczestników przez e-mail

Po utworzeniu ankiety możesz teraz zapraszać uczestników bezpośrednio, podając ich adresy e-mail.

Oprócz ręcznego wpisywania adresów e-mail można również skopiować i wkleić listę adresów. Jeśli udostępniasz ankietę pocztą elektroniczną więcej niż jednej osobie, pamiętaj, aby oddzielić adresy przecinkami lub nowymi wierszami.

Krok po kroku do szybszego Doodle’a

Kiedy tworzysz ankietę lub bierzesz w niej udział, pierwsza strona ładuje się o ponad sekundę szybciej (a w niektórych przypadkach nawet jeszcze szybciej) niż dotychczas. Naszym celem jest sprawienie, by Doodle działało tak szybko, że nawet nie zauważysz, że strona się ładuje – nie osiągnęliśmy jeszcze tego celu, ale jest to duży krok we właściwym kierunku.

Nieustannie ulepszamy naszą wersję beta serwisu Doodle. Zapraszamy na stronę beta.doodle.com, gdzie można samodzielnie zapoznać się z najnowszymi ulepszeniami. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, komentarze lub sugestie, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Doodle życzy Ci udanego planowania!