12 de julho de 2017

Tenho o prazer de anunciar algumas novas melhorias na versão beta do Doodle lançada hoje, incluindo convites por e-mail e melhorias notáveis de desempenho. Você pode experimentar a última versão em doodle.com.

O Doodle tem fornecido uma maneira simples e fácil de decidir datas, lugares e, de fato, quase tudo há mais de dez anos e está em processo de mudança para uma versão redesenhada recentemente. Juntamente com um novo visual, estamos tornando as tarefas que as pessoas realizam com mais freqüência no site, ainda mais rápidas e fáceis. À medida que coletamos o feedback sobre o novo design, continuamos a fazer aprimoramentos antes de lançar para mais pessoas ao redor do mundo.

O Doodle beta continua melhorando

Convidar os participantes via e-mail

Após criar uma pesquisa, agora você pode convidar os participantes diretamente através de seus endereços de e-mail.

Além de digitar endereços de e-mail, você também pode copiar e colar uma lista de e-mails. Se você compartilhar sua enquete via e-mail com mais de uma pessoa, certifique-se de separar os endereços com vírgulas ou novas linhas.

Passo a passo para um Doodle mais rápido

Quando você cria ou participa de uma pesquisa, a primeira página carrega mais de uma segunda mais rapidamente (mais em alguns casos) do que antes. Nosso objetivo é tornar o Doodle tão rápido que você nem percebe nenhuma carga - ainda não chegamos lá, mas este é um grande passo na direção certa.

Estamos continuamente melhorando nosso beta Doodle. Dirija-se ao beta.doodle.com para conferir você mesmo nossos últimos aprimoramentos. Se você tiver algum feedback, comentários ou sugestões, não hesite em nos enviar um e-mail para [email protected].

Doodle deseja a você uma Feliz Programação!