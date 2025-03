12 luglio 2017

La beta di Doodle continua a migliorare

Siamo entusiasti di annunciare alcuni nuovi miglioramenti alla versione beta di Doodle, rilasciati ieri. Gli inviti via e-mail e alcuni significativi miglioramenti delle prestazioni continuano a rendere Doodle ancora più veloce e migliore. Andate su doodle.com e provate direttamente l'ultima versione!

Doodle, che da oltre dieci anni offre un modo semplice e facile per decidere date, luoghi e praticamente qualsiasi cosa, sta per passare a una nuova versione ridisegnata. Oltre a dare a Doodle un nuovo look, stiamo anche migliorando le operazioni che gli utenti svolgono più spesso sul nostro sito, rendendole ancora più semplici e veloci.

Invitare i partecipanti via e-mail

Dopo aver creato un sondaggio, è ora possibile invitare i partecipanti direttamente tramite i loro indirizzi e-mail.

Oltre a digitare gli indirizzi e-mail, è possibile anche copiare e incollare un elenco di e-mail. Se si condivide il sondaggio via e-mail con più di una persona, assicurarsi di separare gli indirizzi con virgole o nuove righe.

Passo dopo passo per un Doodle più veloce

Quando si crea o si partecipa a un sondaggio, la prima pagina si carica più velocemente di un secondo (in alcuni casi di più) rispetto a prima. Il nostro obiettivo è quello di rendere Doodle così veloce che non si noti nemmeno il caricamento: non ci siamo ancora arrivati, ma questo è un grande passo nella giusta direzione.

Stiamo migliorando continuamente la versione beta di Doodle. Visitate il sito beta.doodle.com per verificare i nostri ultimi miglioramenti. Se avete feedback, commenti o suggerimenti, non esitate a scriverci a [email protected].

Doodle vi augura buona programmazione!