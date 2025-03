Nun können wir uns wieder mit einem weiteren Release bei euch melden! In der neuen Beta Version ist nun unter anderem auch das Versenden von Einladungen per E-Mail direkt auf der Doodle Seite möglich. Mit weiteren Performance Updates könnt ihr eure Umfragen in Zukunft noch schneller erstellen. Am besten probiert ihr die neue Doodle Version gleich selbst aus.

Mit Doodle können sich mehrere Leute einfach und schnell für ein Datum, einen Ort und eigentlich für so ziemlich alles entscheiden. Nach nun über zehn Jahren ist es aber an der Zeit für einen neuen Look. Dieser neue Anstrich kommt mit erlebbaren Performance Updates noch besser zur Geltung, indem wir das Erstellen einer Umfrage und Teilnehmen an einer Umfrage noch schneller und simpler gestalten. Euer Feedback sammeln und beachten wir dabei laufend, um das Leben schliesslich noch mehr Leuten aus aller Welt zu vereinfachen.

Teilnehmer via Email einladen

Nachdem du eine Umfrage erstellt hast, kannst du die Teilnehmer nun direkt auf der gleichen Seite per E-Mail einladen. Damit sparst du dir das Aufsetzen und Verschicken einer separaten E-Mail.

Du kannst die E-Mail Adressen entweder manuell eingeben oder sie aus einer Liste kopieren und anschliessend auf Doodle einfügen. Bei mehreren Adressaten ist es wichtig, die Adressen entweder mit einem Komma oder einem Zeilenabstand voneinander zu trennen.

Schritt für Schritt zu einem schnelleren Doodle

Wenn du eine Umfrage erstellst oder an einer teilnimmst, lädt die erste Seite über eine Sekunde (manchmal auch mehr) schneller als vorher. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass Doodle so schnell lädt, dass ihr das gar nicht mehr wahrnehmt. Ganz so weit sind wir noch nicht – mit diesem Release machen wir aber einen ersten, grossen Schritt in die richtige Richtung.

Wir verbessern die neue Doodle Version laufend. Überzeuge dich am besten gleich selbst auf doodle.com von unserem neuen Look und den Updates. Feedbacks, Kommentare und Vorschläge kannst du uns gerne unter [email protected] geben, wir freuen uns über jede Nachricht!

Wir wünschen euch einen Happy Doodle Day und viel Erfolg beim Planen