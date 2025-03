12 juillet 2017

Je suis heureux d'annoncer quelques nouvelles améliorations de la version bêta de Doodle publiée aujourd'hui, notamment des invitations par courriel et des améliorations notables des performances. Vous pouvez essayer la dernière version à l'adresse doodle.com..

Doodle fournit un moyen simple et facile de décider des dates, des lieux et en fait presque tout depuis plus de dix ans et est en train de passer à une nouvelle version remaniée. En plus d'un nouveau look, nous rendons les tâches que les utilisateurs effectuent le plus souvent sur le site encore plus rapides et plus faciles. Au fur et à mesure que nous recueillons des commentaires sur le nouveau design, nous continuons à apporter des améliorations avant de le déployer auprès d'un plus grand nombre de personnes dans le monde.

La version bêta de Doodle continue de s'améliorer

Inviter les participants par e-mail

Après avoir créé un sondage, vous pouvez désormais inviter les participants directement via leur adresse électronique.

En plus de saisir les adresses électroniques, vous pouvez également copier et coller une liste d'adresses électroniques. Si vous partagez votre sondage par e-mail avec plusieurs personnes, veillez à séparer les adresses par des virgules ou de nouvelles lignes.

Pas à pas vers un Doodle plus rapide

Lorsque vous créez ou participez à un sondage, la première page se charge plus d'une seconde plus vite (plus dans certains cas) qu'auparavant. Notre objectif est de rendre Doodle si rapide que vous ne remarquiez même pas le chargement. Nous n'y sommes pas encore parvenus, mais c'est un grand pas dans la bonne direction.

Nous améliorons en permanence notre version bêta de Doodle. Rendez-vous sur beta.doodle.com pour découvrir par vous-même nos dernières améliorations. Si vous avez des réactions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à [email protected].

Doodle vous souhaite une bonne programmation !