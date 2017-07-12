12 जुलाई, 2017

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आज जारी किए गए Doodle के बीटा संस्करण में कुछ नए सुधार किए गए हैं, जिनमें ईमेल द्वारा निमंत्रण और ध्यान देने योग्य प्रदर्शन सुधार शामिल हैं। आप नवीनतम संस्करण को यहाँ आज़मा सकते हैं: Doodle.कॉम

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Doodle दस वर्षों से अधिक समय से तारीखों, स्थानों और वास्तव में लगभग किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने का एक सरल और आसान तरीका प्रदान कर रहा है और अब एक नए पुनः डिज़ाइन किए गए संस्करण में जाने की प्रक्रिया में है। एक नए लुक के साथ, हम साइट पर लोगों द्वारा सबसे अधिक बार किए जाने वाले कार्यों को और भी तेज़ और आसान बना रहे हैं। जैसे-जैसे हम नए डिज़ाइन पर प्रतिक्रिया एकत्र कर रहे हैं, हम दुनिया भर में और अधिक लोगों के लिए इसे जारी करने से पहले इसमें सुधार करते रहते हैं।

Doodle बीटा लगातार बेहतर हो रहा है।

हमें यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कल जारी किए गए Doodle के बीटा संस्करण में कुछ नए सुधार किए गए हैं। ईमेल के माध्यम से निमंत्रण और कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार Doodle को और भी तेज़ और बेहतर बनाते रहते हैं। आगे बढ़ें Doodle.कॉम और सीधे नवीनतम संस्करण स्वयं आज़माएँ!

Doodle पिछले दस वर्षों से तारीखों, स्थानों और वास्तव में लगभग किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने का एक सरल और आसान तरीका प्रदान कर रहा है और अब यह एक नए पुनः डिज़ाइन किए गए संस्करण में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में है। Doodle को नया रूप देने के साथ-साथ हम उन कार्यों में भी सुधार कर रहे हैं जिन्हें लोग हमारी साइट पर सबसे अधिक करते हैं, ताकि वे और भी तेज़ और आसान हो सकें।

प्रतिभागियों को ईमेल के माध्यम से आमंत्रित करें

एक पोल बनाने के बाद, आप अब प्रतिभागियों को सीधे उनके ईमेल पतों के माध्यम से आमंत्रित कर सकते हैं।

ईमेल पते टाइप करने के अलावा, आप ईमेलों की एक सूची कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि आप अपना पोल ईमेल के माध्यम से एक से अधिक व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो पतों को अल्पविराम या नई पंक्ति से अलग करना सुनिश्चित करें।

एक-एक कदम तेज़ Doodle की ओर

जब आप कोई पोल बनाते या उसमें भाग लेते हैं, तो पहला पेज पहले की तुलना में एक सेकंड (कुछ मामलों में और भी अधिक) तेज़ी से लोड होता है। हमारा लक्ष्य Doodle को इतना तेज़ बनाना है कि आपको लोडिंग का एहसास ही न हो – हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है।

हम अपने बीटा Doodle में लगातार सुधार कर रहे हैं। हमारी नवीनतम सुधारों को स्वयं देखने के लिए beta.doodle.com पर जाएँ। यदि आपके पास कोई प्रतिक्रिया, टिप्पणी या सुझाव हैं, तो हमें [email protected] पर ईमेल करने में संकोच न करें।

Doodle आपको शुभ समय-सारिणी की शुभकामनाएँ देता है!