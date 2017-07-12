12 juli 2017

Jag är glad att kunna presentera några nya förbättringar i betaversionen av Doodle som släpptes idag, bland annat inbjudningar via e-post och märkbara prestandaförbättringar. Du kan testa den senaste versionen på doodle.com.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Doodle har i över tio år erbjudit ett enkelt och smidigt sätt att bestämma datum, platser och i princip vad som helst, och är nu på väg att övergå till en nydesignad version. Förutom ett nytt utseende gör vi de uppgifter som användarna oftast utför på webbplatsen ännu snabbare och enklare. Allt eftersom vi samlar in synpunkter på den nya designen fortsätter vi att göra förbättringar inför lanseringen för fler användare världen över.

Doodle beta fortsätter att förbättras

Vi är glada att kunna presentera några nya förbättringar i betaversionen av Doodle, som släpptes igår. Inbjudningar via e-post och några betydande prestandaförbättringar gör Doodle ännu snabbare och bättre. Gå till doodle.com och prova direkt den senaste versionen själv!

Doodle har i över tio år erbjudit ett enkelt och smidigt sätt att komma överens om datum, platser och i princip vad som helst, och är just nu på väg att övergå till en nydesignad version. Samtidigt som vi ger Doodle ett nytt utseende förbättrar vi också de uppgifter som användarna oftast utför på vår webbplats, så att de blir ännu snabbare och enklare.

Bjud in deltagarna via e-post

När du har skapat en omröstning kan du nu bjuda in deltagare direkt via deras e-postadresser.

Förutom att skriva in e-postadresser kan du också kopiera och klistra in en lista med e-postadresser. Om du delar din omröstning via e-post med fler än en person ska du se till att separera adresserna med kommatecken eller nya rader.

Steg för steg mot en snabbare Doodle

När du skapar eller deltar i en omröstning laddas den första sidan drygt en sekund snabbare (i vissa fall ännu mer) än tidigare. Vårt mål är att göra Doodle så snabbt att du inte ens märker att sidan laddas – vi är inte riktigt där ännu, men detta är ett stort steg i rätt riktning.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår betaversion av Doodle. Gå in på beta.doodle.com för att själv ta del av våra senaste förbättringar. Om du har synpunkter, kommentarer eller förslag är du välkommen att mejla oss på [email protected].

Doodle önskar dig lycka till med schemaläggningen!