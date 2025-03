juli 12, 2017

Jeg er glad for at kunne annoncere nogle nye forbedringer til betaversionen af Doodle, der blev frigivet i dag, herunder invitationer via e-mail og mærkbare forbedringer af ydeevnen. Du kan prøve den nyeste version på doodle.com.

Doodle har i over ti år været en enkel og nem måde at træffe beslutninger om datoer, steder og faktisk næsten alt muligt på og er ved at flytte til en nyligt redesignet version. Sammen med et nyt udseende gør vi de opgaver, som folk oftest udfører på webstedet, endnu hurtigere og nemmere. Efterhånden som vi indsamler feedback på det nye design, fortsætter vi med at foretage forbedringer forud for udrulningen til flere mennesker i hele verden.

Doodle beta fortsætter med at blive forbedret

Invitere deltagere via e-mail

Når du har oprettet en afstemning, kan du nu invitere deltagerne direkte via deres e-mailadresser.

Ud over at skrive e-mailadresser kan du også kopiere og indsætte en liste over e-mailadresser. Hvis du deler din afstemning via e-mail med mere end én person, skal du sørge for at adskille adresserne med kommaer eller nye linjer.

Trin for trin til en hurtigere Doodle

Når du opretter eller deltager i en afstemning , indlæses den første side over et sekund hurtigere (mere i nogle tilfælde) end før. Vores mål er at gøre Doodle så hurtig, at du ikke engang bemærker nogen indlæsning - vi er ikke helt i mål endnu, men dette er et stort skridt i den rigtige retning.

Vi forbedrer løbende vores beta Doodle. Gå over til beta.doodle.com for selv at tjekke vores seneste forbedringer. Hvis du har feedback, kommentarer eller forslag, så tøv ikke med at sende os en mail på [email protected].

Doodle ønsker dig god planlægning!