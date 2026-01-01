Podczas gdy całe branże i gospodarki zmagają się z długoterminowymi skutkami pandemii koronawirusa, konsekwencje dla system edukacji być może umknęły uwadze.

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Zdecydowana większość uczniów i studentów została pozbawiona znacznej części roku akademickiego. Większość z nich musiała nagle przystosować się do nauki w trybie zdalnym, a znaczna część uczniów i studentów w każdym wieku nie mogła uczestniczyć w ważnych wydarzeniach, takich jak ukończenie szkoły średniej czy studiów.

Konsekwencje mogą być poważne – eksperci sugerują, że te nagłe zmiany mogą spowodować, iż uczniowie będą odczuwać wysoki poziom stresu, a nawet pewną formę PTSD w wyniku globalnej pandemii. Trudno też oczekiwać, by te zawirowania ograniczyły się wyłącznie do studentów. Jednym z długoterminowych skutków epidemii może być zmiana nie tylko sposobu nauczania na uniwersytetach, ale i całego doświadczenia związanego ze studiami wyższymi.

Przyjrzyjmy się kilku głównym zmianom, które prawdopodobnie na stałe wpłyną na życie studenckie po pandemii koronawirusa.

1: Zmiana modelu nauczania

Być może najbardziej oczywistym skutkiem będzie niechęć studentów do wielogodzinnego przesiadywania w zatłoczonych salach wykładowych. Uczelnie będą miały również trudności z zapewnieniem najwyższych standardów higieny w tych warunkach, ponieważ sale wykładowe, które dotychczas sprzątano codziennie, będą wymagały sterylizacji na poziomie szpitalnym między każdymi zajęciami.

Wystarczy spojrzeć na sukces wykładów TED Talks, by przekonać się, że wirtualne wykłady mogą być równie wciągające. Już w 2006 roku Davis Guggenheim przekształcił coś, co w gruncie rzeczy było wykładem uniwersyteckim Ala Gore’a, w nagrodzony Oscarem film dokumentalny, Niewygodna prawda.

Aby jednak zajęcia były nie tylko edukacyjne, ale także angażujące i potrafiły utrzymać uwagę studentów, wykładowcy będą musieli skupić się nie tylko na treści swoich wykładów, ale także na ich formie. Może to oznaczać wprowadzenie do wykładów większej ilości materiałów multimedialnych lub korzystanie z internetowych narzędzi dydaktycznych, takich jak sesje pytań i odpowiedzi w czasie rzeczywistym czy ankiety.

Możemy nawet zaobserwować, jak wykładowcy łączą siły z zespołami produkcyjnymi, aby wzbogacić swoje wykłady o różne ujęcia z kamer i elementy graficzne. Dodatkowe koszty zostaną zrównoważone możliwością nagrywania zajęć i wykorzystywania ich w kolejnych semestrach, a nawet latach.

Dla nauczycieli oznacza to mnóstwo korzyści. Dzięki temu mają więcej czasu, by skupić się na mniejszych grupach lub poszczególnych osobach, zamiast poświęcać ten sam czas na prowadzenie wykładów. Ich wysokiej jakości wirtualne zajęcia i wykłady mogą potencjalnie dotrzeć do szerszej publiczności, a ponadto nie muszą już codziennie przebywać na terenie kampusu. Dzięki temu na przykład znany londyński profesor mógłby zostać wykładowcą gościnnym w Nowym Jorku. Jednocześnie większa elastyczność sprawi, że kariera w edukacji stanie się bardziej atrakcyjna dla najlepszych talentów.

Co najważniejsze, na tym rozwiązaniu zyskują również studenci. Badania wskazują, że że e-learning wymaga o około 50 procent mniej godzin nauki niż tradycyjna nauka stacjonarna, zapewniając jednocześnie o 25–60 procent wyższy wskaźnik przyswojenia wiedzy.

2: Nowe podejście do godzin przyjęć

Większość wykładowcy oferują pewnego rodzaju godziny konsultacyjne podczas których studenci mogą umówić się na indywidualną rozmowę lub po prostu wpaść, aby omówić wszelkie napotkane problemy. Wykładowcy bardzo cenią sobie te godziny dyżurów, traktując je jako okazję do nawiązania kontaktu ze studentami, a także do poszerzenia swojej wiedzy na temat przedmiotu, którego nauczają.

Chociaż konsultacje są otwarte dla wszystkich studentów, większość wykładowców zauważa, że to zazwyczaj ta sama garstka zaangażowanych studentów regularnie z nich korzysta. Ponadto ruch przed ich gabinetem znacznie wzrasta dopiero w tygodniu poprzedzającym egzaminy lub termin oddania ważnej pracy.

W rzeczywistości większość studentów albo uważa, że ich wykładowcy nie są zbyt otwarci i dostępni, albo że obciążają ich sprawami, które nie są warte poświęcania im czasu przez wykładowcę.

Technologie wprowadzone lub coraz częściej stosowane od czasu pandemii COVID-19 mogą pomóc w zmniejszeniu tych barier. Możliwość umów się na spotkanie online a następnie przeprowadzić to spotkanie za pośrednictwem oprogramowanie do wideokonferencji, takie jak Zoom jest mniej stresujące i pozwala większej liczbie studentów lepiej wykorzystać czas i wiedzę wykładowców.

Alternatywnie wykładowcy mogą przyjąć mniej formalne podejście do godzin dyżurów i zachęcać studentów do wspólnych spacerów w porze lunchu z zachowaniem dystansu społecznego lub do komunikowania się za pośrednictwem komunikatorów i aplikacji do komunikacji. Wykorzystanie form, z którymi studenci czują się bardziej swobodnie i które są im lepiej znane, sprzyjać będzie intensywniejszemu dialogowi między wykładowcami a studentami.

3: Co się stanie z zajęciami w grupach studyjnych?

Budowanie relacji z innymi stanowi sedno doświadczenia studenckiego. Małe grupy studyjne – czy to warsztaty prowadzone przez wykładowców, czy prywatne grupy naukowe – mogą stanowić jedno z największych wyzwań dla „nowej normy na uczelniach”. Najistotniejszą różnicą między nauką online a rzeczywistą nauką stacjonarną jest kultura studencka oraz stymulacja intelektualna wynikająca z przynależności do grupy.

W czasie pandemii technologia ponownie pomogła wypełnić niektóre z tych luk. Wiele narzędzi do prowadzenia wirtualnych spotkań wprowadziło dodatkowe funkcje, takie jak tablice, ankiety i pokoje poboczne, które zapewniają bardziej angażujące i oparte na wzajemnej interakcji doświadczenia niż tradycyjne spotkania wirtualne, które zazwyczaj charakteryzują się dynamiką bardziej jednokierunkową, przypominającą raczej serię monologów niż prawdziwy dialog.

Obecnie dostępne są rozwiązania programowe, które umożliwiają wspólną edycję materiałów projektowych w czasie rzeczywistym, co sprzyja lepszej współpracy między uczniami. W najbliższych latach możemy spodziewać się dynamicznego rozwoju sektora technologii edukacyjnych, ponieważ technologie te nie tylko wypełniają luki, ale także przyczyniają się do rozwoju systemu edukacyjnego, który przed pandemią COVID-19 znajdował się w stagnacji.

Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo po pandemii może wprawdzie być bardziej uzależnione od internetu, ale życie w nim nie będzie toczyć się wyłącznie w sferze wirtualnej. Chociaż duże wykłady mogą nadal odbywać się online, to właśnie w mniejszych, bezpieczniejszych grupach może rozkwitać doświadczenie studiowania stacjonarnego.

4: Koniec posiedzeń wydziałowych, czy tylko pobożne życzenie?

Systemy edukacyjne na całym świecie mogą się znacznie różnić. Mają jednak jedną wspólną cechę. Od Albanii po Zimbabwe, od Abu Zabi po Zagrzeb – wystarczy odwiedzić dowolną uczelnię wyższą, by spotkać kadrę dydaktyczną, która nienawidzi posiedzenia kadry naukowej. W kręgach edukacyjnych krąży taki żart, że jedyne dobre posiedzenie grona pedagogicznego to to, które zostało odwołane. Jeśli tak właśnie postrzegasz jakiekolwiek spotkanie, to prawdopodobnie robisz swoje spotkania błędne.

Większość specjalistów została nauczycielami akademickimi, ponieważ pasjonują się daną dziedziną i chcą przekazać tę pasję innym. Więcej biurokracji i zmieniające się zasady obowiązujące na uczelniach nie były tym, o czym marzyli, gdy myśleli o uzyskaniu stałego zatrudnienia. Przeciążeni pracą – muszą przygotowywać wykłady, prowadzić badania, oceniać prace i doradzać studentom – postrzegają posiedzenia wydziałowe jako niepotrzebną przeszkodę. Jednakże, wewnętrzne spotkania zespołu mają zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i komunikacji wewnętrznej każdej organizacji.

W czasie pandemii placówki edukacyjne, podobnie jak wiele innych instytucji, przekonały się, że dzięki technologiom wideokonferencyjnym spotkania stały się bardziej produktywne, wydajne i lepiej odbierane. Z inteligentne narzędzia do planowania od możliwości wyboru przez członków kadry terminów, które nie kolidują z ich harmonogramami, po bardziej ustrukturyzowany format i ścisłe przestrzeganie porządku obrad, które zazwyczaj charakteryzują spotkania online, a także brak czasu traconego na dojazdy na spotkania i z powrotem – spotkania wirtualne mogą od tej pory stać się przyszłością wszystkich posiedzeń kadry.

Zwiększanie możliwości edukacyjnych

Rosnąca cyfryzacja edukacji mogłaby obniżyć koszty uczelni oraz zapewnić większą równość i dostępność dla studentów, których nie stać na mieszkanie w pobliżu kampusu i którzy nie musieliby już codziennie dojeżdżać na wykłady. Nagrane wykłady mogłyby również pomóc studentom, którzy w ciągu dnia muszą pracować, ale wieczorami mogą ponownie obejrzeć wykłady, umówić się na indywidualne spotkania z wykładowcami i dołączyć do grup studyjnych. Wszystko to nabiera jeszcze większego znaczenia w świetle oszczędności gospodarczych po pandemii COVID-19.

Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne. Nie wszyscy studenci mają równy dostęp do laptopów lub niezawodnego internetu, co pogłębia zjawisko znane jako „przepaść cyfrowa”. Nie wszyscy wykładowcy nadają się do tych nowych metod nauczania i interakcji ze studentami oraz współpracownikami.

Jednak, podobnie jak osoby prywatne i organizacje we wszystkich branżach, sukces po pandemii odniosą ci wysoce zaangażowani specjaliści, którzy z radością wykorzystają możliwości związane z tą „nową normalnością”, zamiast postrzegać ją jako serię niechcianych kompromisów.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Doodle pomaga nauczycielom pogodzić obowiązki dydaktyczne z administracyjnymi, zapraszamy do zapoznania się z naszym Studium przypadku Uniwersytetu Karoliny Południowej.