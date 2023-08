Alors que des industries et des économies entières luttent pour faire face à l'impact à long terme de la pandémie de coronavirus, les répercussions sur le système éducatif sont peut-être passées inaperçues.

La grande majorité des étudiants ont vu une grande partie de leur année scolaire leur échapper. La plupart d'entre eux ont dû soudainement s'adapter à la vie d'apprenant en ligne, tandis qu'un pourcentage élevé d'étudiants de tous âges ont manqué des rites de passage essentiels comme l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires ou universitaires.

Les conséquences pourraient être importantes, les experts estimant que ce bouleversement soudain pourrait amener les étudiants à souffrir de niveaux élevés de stress, voire d'une forme de SSPT, en raison de la pandémie mondiale. Il est peu probable que l'agitation se limite aux étudiants. L'une des ramifications à long terme de l'épidémie pourrait modifier non seulement la façon dont nous enseignons dans les universités, mais aussi toute l'expérience de l'enseignement supérieur.

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des principales façons dont la vie universitaire post-Corona risque d'être modifiée pour de bon.

1 : Changer le modèle d'apprentissage

L'impact le plus évident sera sans doute la répugnance des étudiants à s'entasser pendant des heures dans des amphithéâtres bondés. Les établissements auront également du mal à garantir les plus hauts niveaux d'hygiène dans ces circonstances, car les amphithéâtres, autrefois nettoyés quotidiennement, devront être stérilisés au niveau hospitalier entre chaque cours.

Il suffit de voir le succès des TED Talks pour constater que les conférences virtuelles peuvent être tout aussi captivantes. En 2006 déjà, Davis Guggenheim a transformé ce qui était essentiellement une conférence universitaire d'Al Gore en un documentaire oscarisé, "Une vérité qui dérange".

Toutefois, pour être non seulement éducatifs, mais aussi attrayants et capables de maintenir l'attention des étudiants, les conférenciers devront recentrer leur attention non seulement sur le contenu de leurs cours, mais aussi sur la production. Cela pourrait signifier l'introduction de davantage d'éléments multimédias dans leurs cours ou l'utilisation d'outils d'enseignement en ligne tels que les questions-réponses ou les sondages en temps réel.

On pourrait même voir des conférenciers s'associer à des équipes de production pour ajouter des angles de caméra et des graphiques multiples à leurs cours. Le coût supplémentaire sera compensé par la possibilité d'enregistrer les sessions et de les utiliser pendant plusieurs semestres, voire plusieurs années.

Pour les éducateurs, cela présente de nombreux avantages. Ils disposent ainsi de plus de temps pour se concentrer sur de petits groupes ou des individus, plutôt que de donner le même cours. Leurs cours et conférences virtuels de haute qualité peuvent potentiellement toucher un public plus large, et ils n'ont plus besoin d'être présents sur le campus jour après jour. Cela pourrait permettre à un célèbre professeur basé à Londres de devenir un conférencier invité à New York, par exemple. Dans le même temps, cette flexibilité accrue fera de l'enseignement un parcours professionnel plus attrayant pour les meilleurs talents.

Les étudiants sont également les grands gagnants de cet arrangement. Des recherches indiquent que l'apprentissage en ligne nécessite environ 50 % d'heures d'étude en moins que l'apprentissage traditionnel en personne, tout en offrant des taux de rétention de 25 à 60 % supérieurs.

2 : Une nouvelle approche des heures de bureau

La plupart des membres du corps enseignant proposent des heures de bureau pendant lesquelles les étudiants peuvent prendre rendez-vous en tête-à-tête ou simplement passer pour discuter de leurs problèmes. Les professeurs apprécient beaucoup ces heures de bureau, qui leur permettent d'entrer en contact avec leurs étudiants et d'approfondir leurs connaissances sur le sujet qu'ils enseignent.

Bien qu'elles soient ouvertes à tous les étudiants, la plupart des professeurs ont tendance à voir la même poignée d'étudiants engagés utiliser ces heures de bureau à plusieurs reprises. De plus, la fréquentation de leur bureau n'augmente de manière significative que la semaine précédant les examens ou la remise d'un devoir important.

En réalité, la plupart des étudiants ont l'impression que leurs professeurs ne sont pas très accessibles ou qu'ils leur imposent des problèmes qui ne méritent pas leur attention.

Les technologies introduites ou de plus en plus adoptées depuis la pandémie de COVID-19 peuvent contribuer à réduire ces obstacles. Le fait de pouvoir réserver une réunion en ligne, puis de mener cette réunion via un logiciel de vidéoconférence comme Zoom est moins stressant et permet à davantage d'étudiants de profiter du temps et de l'expertise de leurs professeurs.

Les professeurs peuvent également adopter une attitude moins formelle à l'égard des heures de bureau et encourager les étudiants à se joindre à eux pour une promenade à l'heure du déjeuner ou à communiquer par messagerie ou applications de communication. L'utilisation de formats avec lesquels les étudiants sont plus à l'aise et familiers favorisera le dialogue entre les professeurs et les étudiants.

3 : Que deviennent les sessions de groupes d'étude ?

L'établissement de relations avec les autres est au cœur de l'expérience universitaire. Les petites sessions d'étude, qu'il s'agisse d'ateliers dirigés par des professeurs ou de groupes d'étude privés, pourraient représenter l'un des plus grands défis de la "nouvelle normalité universitaire". La différence la plus importante entre l'apprentissage en ligne et l'étude en personne est la culture collégiale et la stimulation intellectuelle que procure le fait de faire partie d'un groupe.

Pendant la pandémie, la technologie a de nouveau contribué à combler certaines de ces lacunes. De nombreux outils de réunion virtuelle ont introduit des fonctionnalités supplémentaires, telles que les tableaux blancs, les sondages et les salles annexes, qui offrent des expériences plus convaincantes et interdépendantes que les réunions virtuelles traditionnelles, qui ont tendance à favoriser une dynamique plus unidirectionnelle, plus proche d'une série de monologues que d'un véritable dialogue.

Il existe désormais des solutions logicielles qui permettent la co-édition en temps réel de travaux de projets afin d'accroître la collaboration entre les étudiants. Nous pouvons nous attendre à voir le secteur des technologies de l'éducation exploser au cours des prochaines années, car la technologie ne se contente pas de combler les lacunes, mais les fait progresser par rapport à un système éducatif qui stagnait avant le COVID.

N'oublions pas que notre société post-pandémique sera peut-être plus dépendante d'Internet, mais qu'elle ne sera pas exclusivement vécue de manière virtuelle. Si les grandes conférences peuvent rester en ligne, les groupes plus petits et plus sûrs peuvent être l'endroit où l'expérience universitaire en personne vit et s'épanouit.

4 : La fin des réunions de professeurs, ou juste un vœu pieux ?

Les systèmes éducatifs du monde entier peuvent être très différents. Pourtant, ils partagent une constante. De l'Albanie au Zimbabwe, d'Abu Dhabi à Zagreb, visitez un établissement d'enseignement supérieur et vous y trouverez un personnel enseignant qui déteste les réunions de professeurs. Une blague récurrente dans les milieux de l'éducation veut que la seule bonne réunion de faculté soit une réunion de faculté annulée. Si vous avez cette impression à propos de n'importe quelle réunion, il y a de fortes chances que vous fassiez mal vos réunions.

La plupart des professionnels sont devenus éducateurs parce qu'ils sont passionnés par un sujet et veulent transmettre cette passion aux autres. Plus de paperasserie et des politiques universitaires changeantes ne sont pas ce dont ils rêvaient lorsqu'ils rêvaient d'être titularisés. Surchargés de travail, avec des cours à préparer, des recherches à mener, des travaux à corriger et des étudiants à conseiller, les réunions de professeurs sont perçues comme une interruption inutile. Pourtant, les réunions d'équipe internes sont essentielles au bon fonctionnement et à la communication interne de toute organisation.

Pendant la pandémie, les établissements d'enseignement, comme de nombreuses autres institutions, ont découvert que les réunions sont devenues plus productives, plus efficaces et mieux accueillies grâce aux technologies de vidéoconférence. Qu'il s'agisse des outils de planification intelligents qui permettent aux membres du corps enseignant de choisir des horaires qui n'ont pas d'impact négatif sur leur agenda, du format plus serré et du respect plus strict de l'agenda que les réunions en ligne tendent à apporter, ou encore de la suppression du temps perdu à se rendre aux réunions et à en revenir, le virtuel pourrait être l'avenir de toutes les réunions du corps enseignant à partir de maintenant.

Augmenter les possibilités d'éducation

La numérisation accrue de l'éducation pourrait réduire les coûts des collèges et créer une égalité et une accessibilité accrues pour les étudiants qui n'ont pas les moyens de vivre près du campus et qui n'ont plus à se rendre tous les jours à des conférences. L'enregistrement des cours pourrait également aider les étudiants qui doivent travailler pendant la journée, mais qui peuvent revoir les cours, organiser des rencontres individuelles avec les professeurs et rejoindre des groupes d'étude le soir. Tout cela devient encore plus pertinent à la lumière des restrictions économiques de l'après-Covid.

Bien sûr, tout n'est pas parfait. Tous les étudiants n'ont pas le même accès à un ordinateur portable ou à une connexion Internet fiable, ce qui accroît ce que l'on appelle la "fracture numérique". Tous les professeurs ne sont pas faits pour ces nouveaux modes d'enseignement et d'interaction avec les étudiants et les collègues.

Cependant, à l'instar des individus et des organisations de tous les secteurs, ceux qui réussiront après la pandémie seront les professionnels très engagés qui saisiront les opportunités offertes par cette "nouvelle normalité" plutôt que de la considérer comme une série de compromis indésirables.

Pour voir comment Doodle aide les éducateurs à équilibrer leurs tâches d'enseignement et leurs tâches administratives, consultez notre Étude de cas de l'Université de Caroline du Sud.**