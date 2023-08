Mientras industrias y economías enteras luchan por asimilar el impacto a largo plazo de la pandemia de coronavirus, las repercusiones para el sistema educativo quizás hayan pasado desapercibidas.

La gran mayoría de los estudiantes han visto cómo se les arrebataba una gran parte de sus años académicos. La mayoría ha tenido que adaptarse repentinamente a la vida como estudiante electrónico, mientras que un alto porcentaje de estudiantes de todas las edades se ha perdido ritos de paso esenciales como la graduación en el instituto o la universidad.

Las implicaciones podrían ser importantes, ya que los expertos afirman que esta repentina convulsión podría hacer que los estudiantes sufrieran altos niveles de estrés o incluso una forma de trastorno de estrés postraumático como resultado de la pandemia mundial. Tampoco es probable que la agitación se limite a los estudiantes. Una de las ramificaciones a largo plazo de la epidemia podría alterar no sólo la forma de enseñar en las universidades, sino toda la experiencia de la enseñanza superior.

Echemos un vistazo a algunas de las principales formas en que es probable que la vida universitaria post-corona cambie para siempre.

1: Cambiar el modelo de aprendizaje

Quizá el impacto más obvio sea la aversión de los estudiantes a hacinarse durante horas en aulas abarrotadas. Los establecimientos también tendrán dificultades para garantizar los más altos niveles de higiene en estas circunstancias, ya que las aulas, que antes se limpiaban a diario, requerirán una esterilización de nivel hospitalario entre cada clase.

Basta con observar el éxito de las charlas TED para darse cuenta de que las conferencias virtuales pueden ser igual de atractivas. Ya en 2006, Davis Guggenheim convirtió lo que era esencialmente una conferencia universitaria de Al Gore en el documental ganador de un Oscar "Una verdad incómoda".

Sin embargo, para ser no sólo educativos, sino también atractivos y capaces de mantener la atención de los estudiantes, los conferenciantes tendrán que volver a centrar su atención no sólo en el contenido de sus conferencias, sino también en la producción. Eso podría significar introducir más recursos multimedia en sus conferencias o utilizar herramientas de enseñanza en línea como preguntas y respuestas en tiempo real o encuestas.

Incluso podríamos ver cómo los profesores unen fuerzas con los equipos de producción para añadir múltiples ángulos de cámara y gráficos a sus conferencias. El coste adicional se verá compensado por la posibilidad de grabar las sesiones y utilizarlas durante varios semestres e incluso años.

Para los educadores, esto tiene muchas ventajas. Les da más tiempo para centrarse en grupos más pequeños o en individuos, en lugar de dar las mismas clases. Sus de alta calidad pueden llegar a un público más amplio, además de que ya no necesitan estar presentes en el campus día tras día. Así, por ejemplo, un célebre profesor londinense podría ser profesor invitado en Nueva York. Al mismo tiempo, la mayor flexibilidad también hará de la educación una carrera más atractiva para los mejores profesionales.

Los estudiantes también salen ganando. Los estudios sugieren que el e-learning requiere alrededor de un 50% menos de horas de estudio que el aprendizaje tradicional en persona, al tiempo que ofrece tasas de retención entre un 25 y un 60% mejores.

2: Un nuevo enfoque de las horas de oficina

La mayoría de los profesores ofrecen algún tipo de horario de oficina, en el que los estudiantes pueden concertar una reunión individual o simplemente pasarse por allí para hablar de cualquier problema que tengan. Los profesores valoran mucho estas horas de consulta, ya que les brindan la oportunidad de conectar con sus estudiantes y también de ampliar sus conocimientos sobre la materia que imparten.

Aunque están abiertas a todos los estudiantes, la mayoría de los profesores tienden a ver el mismo puñado de estudiantes comprometidos que utilizan estas horas de oficina repetidamente. Además, la afluencia a su despacho aumenta significativamente sólo la semana anterior a los exámenes o a la entrega de un trabajo importante.

La realidad es que la mayoría de los estudiantes tienen la sensación de que sus profesores no son muy accesibles o de que les imponen cuestiones que no merecen el tiempo del profesor.

Las tecnologías introducidas o cada vez más adoptadas desde la pandemia del COVID-19 pueden ayudar a reducir esas barreras. Poder reservar una reunión en línea y luego llevar a cabo esa reunión a través de software de videoconferencia como Zoom es menos estresante y ayuda a que más estudiantes aprovechen el tiempo y la experiencia de sus profesores.

Otra posibilidad es que los profesores adopten una actitud menos formal en las horas de oficina y animen a los estudiantes a reunirse con ellos para dar un paseo social a la hora de comer o a comunicarse a través de aplicaciones de mensajería o comunicación. Utilizar formatos con los que los estudiantes se sientan más cómodos y familiarizados fomentará el diálogo entre profesores y alumnos.

3: ¿Qué ocurre con las sesiones de los grupos de estudio?

Entablar relaciones con los demás es la esencia de la experiencia universitaria. Las sesiones de estudio reducidas, ya sean talleres dirigidos por profesores o grupos de estudio privados, podrían suponer uno de los mayores retos para "la nueva normalidad universitaria". La diferencia más significativa entre el aprendizaje en línea y el estudio real en persona es la cultura universitaria y la estimulación intelectual que supone formar parte de un grupo.

Durante la pandemia, la tecnología ha vuelto a ayudar a colmar algunas de estas lagunas. Muchas herramientas de reunión virtual han introducido funciones adicionales, como pizarras, encuestas y salas laterales, que proporcionan experiencias más convincentes e interdependientes que las reuniones virtuales tradicionales, que tienden a favorecer una dinámica más unidireccional, más cercana a una serie de monólogos que a un diálogo real.

Actualmente existen soluciones informáticas que permiten la coedición en tiempo real del trabajo de un proyecto para aumentar la colaboración entre estudiantes. Cabe esperar que el sector de la tecnología educativa experimente un auge en los próximos años, a medida que la tecnología no sólo colme lagunas, sino que las haga progresar con respecto a un sistema educativo que estaba estancado antes del COVID.

Recordemos que nuestra sociedad pospandémica bien puede depender más de Internet, pero no se vivirá exclusivamente de forma virtual. Mientras que las grandes conferencias pueden permanecer en línea, los grupos más pequeños y seguros pueden ser donde la experiencia universitaria en persona viva y prospere.

4: El fin de las reuniones de profesores, ¿o sólo un deseo?

Los sistemas educativos de todo el mundo pueden ser muy diferentes. Sin embargo, comparten una constante. De Albania a Zimbabue, de Abu Dhabi a Zagreb, visite un centro de enseñanza superior y encontrará personal docente que odia las reuniones del profesorado. Existe un chiste recurrente en los círculos educativos según el cual la única buena reunión del profesorado es una reunión cancelada. Si piensas así de cualquier reunión, lo más probable es que estés haciendo mal tus reuniones.

La mayoría de los profesionales se convirtieron en educadores porque les apasiona un tema y quieren transmitir esa pasión a los demás. Más burocracia y políticas universitarias cambiantes no era lo que soñaban cuando soñaban con conseguir la titularidad. Sobrecargados de trabajo, con clases que preparar, investigaciones que llevar a cabo, trabajos que corregir y estudiantes a los que asesorar, las reuniones del profesorado parecen una interrupción innecesaria. Sin embargo, las reuniones internas de equipo son esenciales para el buen funcionamiento y la comunicación interna de cualquier organización.

Durante la pandemia, los centros educativos, como muchas otras instituciones, han descubierto que las reuniones son más productivas, eficientes y mejor recibidas gracias a las tecnologías de videoconferencia. Desde las herramientas inteligentes de programación que permiten a los miembros del profesorado elegir horarios que no repercutan negativamente en sus agendas, hasta el formato más ajustado y el cumplimiento más estricto de los órdenes del día que suelen aportar las reuniones en línea, pasando por la ausencia de pérdida de tiempo en desplazamientos de ida y vuelta a las reuniones, lo virtual podría ser el futuro de todas las reuniones del profesorado a partir de ahora.

Aumentar las oportunidades de formación

La creciente digitalización de la educación podría reducir los costes de las universidades y crear una mayor igualdad y accesibilidad para los estudiantes que no pueden permitirse vivir cerca del campus y ya no tienen que desplazarse a diario para asistir a las clases. Las clases grabadas también podrían ayudar a los estudiantes que tienen que trabajar durante el día, pero pueden volver a ver las clases, organizar reuniones individuales con los profesores y unirse a grupos de estudio por las tardes. Todo esto se hace aún más pertinente a la luz del apretón de cinturón económico posterior a COVID.

Por supuesto, no es perfecto. No todos los estudiantes tienen el mismo acceso a ordenadores portátiles o a Internet fiable, lo que amplía lo que se ha dado en llamar "brecha digital". No todos los profesores están hechos para estas nuevas formas de enseñar e interactuar con alumnos y colegas.

Sin embargo, al igual que las personas y las organizaciones de todos los sectores, los que triunfen tras la pandemia serán los profesionales altamente comprometidos que aprovechen las oportunidades que brinda esa "nueva normalidad" en lugar de verla como una serie de compromisos no deseados.

*Para ver cómo Doodle ayuda a los educadores a equilibrar sus obligaciones docentes y administrativas, consulta nuestro estudio de caso sobre la Universidad de Carolina del Sur (https://doodle.com/en/resources/case-studies/university-of-south-carolina/)****.