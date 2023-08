Während ganze Industriezweige und Volkswirtschaften mit den langfristigen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen haben, sind die Auswirkungen auf das Bildungssystem möglicherweise unbemerkt geblieben.

Der großen Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist ein Großteil ihres Schuljahres entgangen. Die meisten von ihnen mussten sich plötzlich an das Leben als Online-Lerner anpassen, während ein hoher Prozentsatz von Schülern aller Altersgruppen wichtige Übergangsrituale wie den Abschluss der Sekundarschule oder der Universität verpasst hat.

Die Folgen könnten weitreichend sein, da Experten davon ausgehen, dass dieser plötzliche Umbruch dazu führen könnte, dass die Schüler aufgrund der weltweiten Pandemie unter hohen Stresswerten oder sogar unter einer Form von PTBS leiden. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Unruhen auf die Schüler beschränken werden. Eine der langfristigen Verzweigungen der Epidemie könnte nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir an den Universitäten unterrichten, sondern die gesamte Erfahrung der Hochschulbildung.

Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Möglichkeiten, wie sich das Universitätsleben nach Corona möglicherweise dauerhaft verändern wird.

1: Das Lernmodell ändern

Die offensichtlichste Auswirkung wird wohl die Abneigung der Studenten sein, sich stundenlang in überfüllte Hörsäle zu quetschen. Auch wird es den Einrichtungen schwer fallen, unter diesen Umständen höchste Hygienestandards zu gewährleisten, da die Hörsäle, die früher täglich gereinigt wurden, zwischen den einzelnen Vorlesungen auf Krankenhausniveau sterilisiert werden müssen.

Man muss sich nur den Erfolg der TED Talks ansehen, um zu sehen, dass virtuelle Vorlesungen genauso fesselnd sein können. Bereits 2006 verwandelte Davis Guggenheim einen im Grunde genommen akademischen Vortrag von Al Gore in den oscarprämierten Dokumentarfilm "Eine unbequeme Wahrheit".

Um jedoch nicht nur lehrreich, sondern auch attraktiv zu sein und die Aufmerksamkeit der Studenten aufrechterhalten zu können, müssen die Vortragenden ihren Fokus nicht nur auf den Inhalt ihrer Vorlesungen, sondern auch auf die Produktion neu ausrichten. Das könnte bedeuten, mehr Multimediaelemente in ihren Unterricht einzubauen oder Online-Lehrmittel wie Fragen und Antworten oder Umfragen in Echtzeit zu verwenden.

Es wäre sogar denkbar, dass sich Redner mit Produktionsteams zusammenschließen, um ihre Vorlesungen um mehrere Kameraperspektiven und Grafiken zu erweitern. Die zusätzlichen Kosten würden durch die Möglichkeit ausgeglichen, die Sitzungen aufzuzeichnen und über mehrere Semester oder sogar Jahre hinweg zu nutzen.

Für die Pädagogen hat dies viele Vorteile. Sie haben mehr Zeit, um sich auf kleine Gruppen oder Einzelpersonen zu konzentrieren, anstatt ein und denselben Unterricht zu halten. Ihre qualitativ hochwertigen virtuellen Vorlesungen und Konferenzen können potenziell ein größeres Publikum erreichen, und sie müssen nicht mehr Tag für Tag auf dem Campus anwesend sein. Dadurch könnte ein berühmter Professor mit Sitz in London zum Beispiel als Gastdozent in New York auftreten. Gleichzeitig wird diese größere Flexibilität die Lehre zu einem attraktiveren Karriereweg für die besten Talente machen.

Auch die Schüler sind die großen Gewinner dieses Arrangements. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Online-Lernen etwa 50 % weniger Lernstunden erfordert als traditionelles persönliches Lernen und gleichzeitig 25 bis 60 % höhere Behaltensquoten bietet.

2: Ein neuer Ansatz für Bürozeiten

Die meisten Mitglieder des Lehrkörpers bieten Bürozeiten an, in denen die Schüler/innen persönliche Termine vereinbaren oder einfach vorbeikommen können, um ihre Probleme zu besprechen. Die Lehrer schätzen diese Bürozeiten sehr, da sie so mit ihren Schülern in Kontakt treten und ihr Wissen über das Thema, das sie unterrichten, vertiefen können.

Obwohl sie allen Schülern offen stehen, neigen die meisten Lehrer dazu, dass die gleiche Handvoll engagierter Schüler diese Bürostunden immer wieder nutzt. Außerdem steigt die Nutzung ihres Büros nur in der Woche vor Prüfungen oder der Abgabe einer wichtigen Hausarbeit deutlich an.

In Wirklichkeit haben die meisten Schüler den Eindruck, dass ihre Lehrer nicht gut erreichbar sind oder dass sie ihnen Probleme aufbürden, die ihre Aufmerksamkeit nicht verdienen.

Die Technologien, die seit der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden oder zunehmend angenommen werden, können dazu beitragen, diese Hindernisse abzubauen. Die Möglichkeit, ein Online-Meeting zu buchen und dieses Meeting dann über eine Videokonferenzsoftware wie Zoom abzuhalten, ist weniger stressig und ermöglicht es mehr Schülern, die Zeit und das Fachwissen ihrer Lehrer zu nutzen.

Lehrer können auch eine weniger formelle Haltung gegenüber Bürozeiten einnehmen und die Schüler dazu ermutigen, sich ihnen bei einem Mittagsspaziergang anzuschließen oder über Messenger oder Kommunikationsanwendungen zu kommunizieren. Die Verwendung von Formaten, mit denen sich die Schüler wohler fühlen und vertraut sind, wird den Dialog zwischen Lehrern und Schülern fördern.

3: Was geschieht mit den Lerngruppensitzungen?

Der Aufbau von Beziehungen zu anderen ist ein zentraler Bestandteil der akademischen Erfahrung. Kleine Lerngruppensitzungen, seien es von Lehrern geleitete Workshops oder private Lerngruppen, könnten eine der größten Herausforderungen der "neuen akademischen Normalität" darstellen. Der wichtigste Unterschied zwischen Online-Lernen und persönlichem Studium ist die kollegiale Kultur und die intellektuelle Stimulation, die man als Teil einer Gruppe erfährt.

Während der Pandemie hat die Technologie erneut dazu beigetragen, einige dieser Lücken zu schließen. Viele Tools für virtuelle Meetings führten zusätzliche Funktionen wie Whiteboards, Umfragen und Nebenräume ein, die überzeugendere und interdependente Erfahrungen bieten als herkömmliche virtuelle Meetings, die tendenziell eine eher unidirektionale Dynamik fördern, die eher einer Reihe von Monologen als einem echten Dialog ähnelt.

Mittlerweile gibt es Softwarelösungen, die das Co-Editing von Projektarbeiten in Echtzeit ermöglichen, um die Zusammenarbeit zwischen den Schülern zu verstärken. Wir können davon ausgehen, dass der Sektor der Bildungstechnologie in den nächsten Jahren explodieren wird, da die Technologie nicht nur Lücken schließt, sondern diese im Vergleich zu einem Bildungssystem, das vor COVID stagnierte, weiter vorantreibt.

Wir sollten nicht vergessen, dass unsere Gesellschaft nach einer Pandemie vielleicht stärker vom Internet abhängig sein wird, aber nicht ausschließlich virtuell gelebt wird. Während große Konferenzen online bleiben können, können kleinere und sicherere Gruppen der Ort sein, an dem die persönliche akademische Erfahrung lebt und gedeiht.

4: Das Ende der Lehrerkonferenzen oder nur ein frommer Wunsch?

Die Bildungssysteme auf der ganzen Welt können sehr unterschiedlich sein. Dennoch teilen sie eine Konstante. Von Albanien bis Simbabwe, von Abu Dhabi bis Zagreb: Besuchen Sie eine höhere Bildungseinrichtung und Sie werden Lehrkräfte finden, die Lehrerversammlungen hassen. Ein immer wiederkehrender Witz in Bildungskreisen besagt, dass die einzig gute Fakultätsversammlung eine abgesagte Fakultätsversammlung ist. Wenn Sie bei jeder beliebigen Besprechung diesen Eindruck haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Ihre Besprechungen schlecht machen.

Die meisten Berufstätigen sind Pädagogen geworden, weil sie sich für ein Thema begeistern und diese Begeisterung an andere weitergeben wollen. Mehr Papierkram und wechselnde Hochschulpolitik sind nicht das, wovon sie träumten, als sie davon träumten, eine Festanstellung zu bekommen. Überlastet mit Vorlesungen, die vorbereitet, Forschungen durchgeführt, Arbeiten korrigiert und Studenten beraten werden müssen, werden Lehrertreffen als unnötige Unterbrechung empfunden. Dabei sind interne Teamsitzungen für das reibungslose Funktionieren und die interne Kommunikation jeder Organisation von entscheidender Bedeutung.

Während der Pandemie haben Bildungseinrichtungen, wie viele andere Institutionen auch, festgestellt, dass Besprechungen dank der Videokonferenztechnologie produktiver, effizienter und willkommener geworden sind. Ob es sich nun um intelligente Planungstools handelt, die es Mitgliedern des Lehrkörpers ermöglichen, Zeiten zu wählen, die sich nicht negativ auf ihren Terminkalender auswirken, um das straffere Format und die strengere Einhaltung der Agenda, die Online-Meetings tendenziell mit sich bringen, oder um die Vermeidung von Zeitverlust durch An- und Abreise zu Meetings - die Zukunft aller Meetings des Lehrkörpers könnte von nun an virtuell sein.

Erweitern Sie die Bildungsmöglichkeiten

Die zunehmende Digitalisierung der Bildung könnte die Kosten der Colleges senken und mehr Gleichheit und Zugänglichkeit für Schüler schaffen, die es sich nicht leisten können, in der Nähe des Campus zu wohnen, und die nicht mehr jeden Tag zu Vorlesungen fahren müssen. Die Aufzeichnung von Vorlesungen könnte auch Schülern helfen, die tagsüber arbeiten müssen, aber die Vorlesungen noch einmal durchgehen, persönliche Treffen mit den Lehrern vereinbaren und sich abends Lerngruppen anschließen können. All dies wird angesichts der wirtschaftlichen Einschränkungen in der Zeit nach dem Covid noch relevanter.

Natürlich ist nicht alles perfekt. Nicht alle Schüler haben den gleichen Zugang zu einem Laptop oder einer zuverlässigen Internetverbindung, was die sogenannte "digitale Kluft" vergrößert. Nicht alle Lehrer sind für diese neuen Arten des Unterrichtens und der Interaktion mit Schülern und Kollegen geeignet.

Wie Einzelpersonen und Organisationen in allen Bereichen werden jedoch nach der Pandemie diejenigen erfolgreich sein, die als hoch engagierte Fachleute die Chancen nutzen, die diese "neue Normalität" bietet, anstatt sie als eine Reihe unerwünschter Kompromisse zu betrachten.

Wie Doodle Pädagogen dabei hilft, ihre Lehr- und Verwaltungsaufgaben in Einklang zu bringen, erfahren Sie in unserer Fallstudie der Universität von South Carolina.**