Samtidigt som hela branscher och ekonomier kämpar för att hantera de långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin, är följderna för utbildningssystemet kanske har gått obemärkt förbi.

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Den allra största delen av eleverna har fått en stor del av sina skolår berövade. De flesta har plötsligt tvingats anpassa sig till att studera på distans, samtidigt som en stor andel elever i alla åldrar har gått miste om viktiga milstolpar i livet, såsom avslutningen av gymnasiet eller högskolan.

Konsekvenserna kan bli betydande, och experter menar att denna plötsliga omvälvning kan leda till att eleverna drabbas av hög stress eller till och med en form av PTSD till följd av den globala pandemin. Det är dessutom osannolikt att oron kommer att begränsas till studenterna. En av epidemins långsiktiga konsekvenser kan bli att inte bara undervisningen vid universiteten förändras, utan hela upplevelsen av högre utbildning.

Låt oss ta en titt på några av de viktigaste förändringarna som studentlivet efter coronapandemin sannolikt kommer att genomgå för alltid.

1: Att ändra inlärningsmodellen

Den kanske mest uppenbara konsekvensen blir att studenterna inte längre vill trängas i fullsatta föreläsningssalar i timmar. Utbildningsinstitutionerna kommer också att ha svårt att garantera högsta möjliga hygienstandard under dessa omständigheter, eftersom föreläsningssalarna – som tidigare städades dagligen – nu kommer att kräva sterilisering på sjukhusnivå mellan varje lektion.

Vi behöver bara titta på framgången med TED Talks för att inse att virtuella föreläsningar kan vara precis lika engagerande. Redan 2006 förvandlade Davis Guggenheim vad som i grunden var en universitetsföreläsning av Al Gore till den Oscarbelönade dokumentären, En obekväm sanning.

För att undervisningen inte bara ska vara lärorik utan också engagerande och kunna hålla elevernas uppmärksamhet måste lärarna dock rikta in sig inte bara på föreläsningarnas innehåll utan även på själva framställningen. Det kan innebära att de inför fler multimedieelement i sina föreläsningar eller använder digitala undervisningsverktyg som frågestunder i realtid eller omröstningar.

Vi kan till och med tänka oss att föreläsare samarbetar med produktionsteam för att lägga till flera kameravinklar och grafik i sina föreläsningar. Den extra kostnaden kommer att uppvägas av möjligheten att spela in föreläsningarna och använda dem under flera terminer och till och med år.

För lärare innebär detta en rad fördelar. Det ger dem mer tid att fokusera på mindre grupper eller enskilda studenter, istället för att hålla samma föreläsning om och om igen. Deras högkvalitativa virtuella lektioner och föreläsningar kan potentiellt nå en bredare publik, och dessutom behöver de inte längre vara närvarande på campus dag ut och dag in. Det skulle till exempel göra det möjligt för en känd professor i London att bli gästföreläsare i New York. Samtidigt kommer den ökade flexibiliteten också att göra läraryrket till en mer attraktiv karriärväg för de främsta talangerna.

Det är viktigt att notera att även studenterna drar nytta av denna ordning. Forskningen tyder på att att e-lärande kräver cirka 50 procent färre studietimmar än traditionell undervisning på plats, samtidigt som det ger 25–60 procent bättre kunskapsbevarande.

2: En ny strategi för mottagningstider

De flesta Lärarna erbjuder någon form av mottagningstider då studenterna antingen kan boka ett enskilt möte eller helt enkelt titta förbi för att diskutera eventuella problem de har. Lärarna sätter stort värde på dessa mottagningstider, eftersom de ger dem en möjlighet att knyta kontakt med sina studenter och samtidigt fördjupa sina kunskaper inom det ämne de undervisar i.

Även om mottagningstiderna är öppna för alla studenter är det oftast samma lilla skara engagerade studenter som återkommande utnyttjar dem. Dessutom ökar antalet besökare vid deras kontor avsevärt först under veckan före tentor eller när en viktig uppsats ska lämnas in.

Sanningen är att de flesta studenter antingen upplever att deras lärare inte är särskilt tillgängliga och lättillgängliga, eller att de upplever att de besvärar läraren med frågor som inte är värda lärarens tid.

Teknik som har införts eller som i allt större utsträckning används sedan covid-19-pandemin kan bidra till att minska dessa hinder. Att kunna boka ett möte online och sedan genomföra mötet via programvara för videokonferenser, till exempel Zoom är mindre stressande och gör det möjligt för fler studenter att dra nytta av sina lärares tid och sakkunskap.

Alternativt kan lärarna inta en mindre formell inställning till mottagningstiderna och uppmuntra studenterna att följa med på en lunchpromenad med social distansering eller att kommunicera via meddelandetjänster eller kommunikationsappar. Att använda former som studenterna känner sig mer bekväma med och är vana vid kommer att främja en ökad dialog mellan lärare och studenter.

3: Vad händer med studiegruppsmötena?

Att bygga relationer med andra är en central del av universitetsupplevelsen. Små studiegrupper, oavsett om det handlar om workshoppar ledda av lärare eller privata studiegrupper, kan utgöra en av de största utmaningarna för ”det nya normala på universitetet”. Den viktigaste skillnaden mellan distansundervisning och fysisk undervisning är den akademiska kulturen och den intellektuella stimulansen som uppstår genom att vara en del av en grupp.

Under pandemin har tekniken återigen bidragit till att fylla vissa av dessa luckor. Många verktyg för virtuella möten har infört extra funktioner, såsom whiteboardtavlor, omröstningar och sidorum, som erbjuder mer engagerande och interaktiva upplevelser än de traditionella virtuella mötena, vilka ofta präglas av en mer enkelriktad dynamik – närmare en serie monologer än en verklig dialog.

Det finns numera programvarulösningar som möjliggör gemensam redigering av projektarbete i realtid för att stärka samarbetet mellan eleverna. Vi kan förvänta oss en kraftig tillväxt inom sektorn för utbildningsteknik under de närmaste åren, eftersom tekniken inte bara åtgärdar brister utan också driver utvecklingen framåt från ett utbildningssystem som befann sig i stagnation före covid-19-pandemin.

Låt oss komma ihåg att vårt samhälle efter pandemin visserligen kan bli mer beroende av internet, men att det inte kommer att utspela sig uteslutande i den virtuella världen. Även om stora föreläsningar kanske fortsätter att hållas online, kan det vara i mindre och säkrare grupper som den fysiska universitetsupplevelsen lever och blomstrar.

4: Är det slut på lärarmötena, eller är det bara önsketänkande?

Utbildningssystemen runt om i världen kan skilja sig åt avsevärt. Ändå har de en sak gemensamt. Från Albanien till Zimbabwe, från Abu Dhabi till Zagreb – besök vilken högskola som helst så kommer du att möta lärare som avskyr lärarmöten. I utbildningskretsar finns det ett återkommande skämt om att det enda bra lärarmötet är ett inställt lärarmöte. Om du känner så här inför något möte är det troligt att du gör ditt möten fel.

De flesta akademiker valde att bli lärare eftersom de brinner för ett ämne och vill förmedla den passionen till andra. Mer byråkrati och ständigt föränderliga universitetsriktlinjer var inte vad de drömde om när de drömde om att få fast anställning. Överarbetade, med föreläsningar att förbereda, forskning att bedriva, uppsatser att rätta och studenter att handleda, upplevs fakultetsmötena som ett onödigt avbrott. Men, interna teammöten är avgörande för att en organisation ska kunna drivas framgångsrikt och för den interna kommunikationen.

Under pandemin har utbildningsinstitutioner, liksom många andra organisationer, upptäckt att möten har blivit mer produktiva, effektiva och uppskattade tack vare videokonferensteknik. Från smarta schemaläggningsverktyg Från de möten där lärarna själva kan välja tider som inte stör deras scheman, till de mer strikt strukturerade mötena med striktare efterlevnad av dagordningen som online-möten ofta innebär, samt avsaknaden av tid som går åt till resor till och från mötena – virtuella möten kan mycket väl vara framtiden för alla lärarmöten från och med nu.

Ökade utbildningsmöjligheter

Den ökade digitaliseringen av utbildningen skulle kunna sänka högskolornas kostnader och skapa större jämlikhet och tillgänglighet för studenter som inte har råd att bo nära campus och som därmed slipper resa till föreläsningarna varje dag. Inspelade föreläsningar kan också underlätta för studenter som behöver arbeta under dagen, men som på kvällarna kan se om föreläsningarna, boka individuella möten med lärare och delta i studiegrupper. Allt detta blir ännu mer relevant mot bakgrund av de ekonomiska åtstramningarna efter covid-19.

Det är förstås inte perfekt. Alla studenter har inte lika stor tillgång till bärbara datorer eller pålitligt internet, vilket fördjupar det som har kommit att kallas den ”digitala klyftan”. Alla lärare är inte heller lämpade för dessa nya sätt att undervisa och interagera med studenter och kollegor.

Precis som för individer och organisationer inom alla branscher kommer dock de som lyckas efter pandemin att vara de starkt engagerade yrkesverksamma som tar till sig de möjligheter som det ”nya normala” medför, snarare än att betrakta det som en rad oönskade kompromisser.

För att se hur Doodle hjälper lärare att balansera sina undervisnings- och administrativa uppgifter, ta en titt på vår Fallstudie från University of South Carolina.