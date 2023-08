Mens hele brancher og økonomier kæmper for at komme til orde med coronavirus-pandemiens langsigtede konsekvenser, er konsekvenserne for uddannelsessystemet måske gået under radaren.

Langt de fleste studerende har fået frataget en stor del af deres studietid. De fleste har pludselig måttet tilpasse sig til livet som e-lærer, mens en stor procentdel af studerende i alle aldre er gået glip af vigtige overgangsritualer som f.eks. afslutning af gymnasiet eller universitetet.

Konsekvenserne kan være betydelige, idet eksperter hævder, at denne pludselige omvæltning kan medføre, at de studerende lider af høje stressniveauer eller endog en form for PTSD som følge af den globale pandemi. Det er heller ikke sandsynligt, at uroen er begrænset til de studerende. En af epidemiens langsigtede konsekvenser kunne være at ændre ikke blot den måde, vi underviser på universiteterne, men hele den videregående uddannelsesoplevelse.

Lad os tage et kig på nogle af de vigtigste måder, hvorpå universitetslivet efter Corona sandsynligvis vil blive ændret for altid.

1: Ændring af læringsmodellen

Den måske mest indlysende virkning vil være de studerendes modvilje mod at proppe sig sammen i timevis i fyldte forelæsningssale. Det vil også være svært for institutionerne at garantere den højeste hygiejne under disse omstændigheder, da forelæsningssalene, der tidligere blev rengjort dagligt, vil kræve sterilisering på hospitalsniveau mellem hver klasse.

Vi behøver blot at se på succesen med TED Talks for at se, at virtuelle foredrag kan være lige så engagerende. Så langt tilbage som i 2006 forvandlede Davis Guggenheim det, der i bund og grund var en universitetsforelæsning af Al Gore, til den Oscar-vindende dokumentarfilm An Inconvenient Truth (En ubekvem sandhed).

Men for ikke blot at være lærerige, men også engagerende og i stand til at fastholde de studerendes opmærksomhed, skal foredragsholderne ikke kun fokusere på indholdet af deres foredrag, men også på produktionen. Det kan betyde, at de skal indføre flere multimedier i deres forelæsninger eller bruge online undervisningsværktøjer som f.eks. spørgsmål og svar i realtid eller afstemninger.

Vi kan endda se undervisere gå sammen med produktionsteams for at tilføje flere kameravinkler og grafik til deres forelæsninger. De ekstra omkostninger vil blive opvejet af muligheden for at optage sessioner og bruge dem i flere semestre og endda år.

For undervisere har dette en masse fordele. Det giver dem mere tid til at fokusere på mindre grupper eller enkeltpersoner i stedet for at give den samme forelæsningstid. Deres af høj kvalitet kan potentielt nå ud til et bredere publikum, og de behøver ikke længere at være til stede på campus dag ud og dag ind. Det kunne give en berømt London-baseret professor mulighed for at blive gæsteforelæser i New York, f.eks. Samtidig vil den øgede fleksibilitet også gøre uddannelse til en mere attraktiv karrierevej for de bedste talenter.

Det er af afgørende betydning, at de studerende også vinder på denne ordning. Ifølge undersøgelser kræver e-learning ca. 50 % færre studietimer end traditionel personlig læring, samtidig med at det giver 25-60 % bedre fastholdelsesrater.

2: En ny tilgang til kontortid

De fleste fakultetsmedlemmer tilbyder en eller anden form for kontortid, hvor de studerende enten kan bestille et personligt møde eller blot kigge forbi for at drøfte eventuelle problemer, de har. Professorerne sætter stor pris på disse kontortider, da de giver dem mulighed for at komme i kontakt med deres studerende og også udvide deres viden om det emne, de underviser i.

Selv om de er åbne for alle studerende, har de fleste professorer en tendens til at se den samme håndfuld engagerede studerende benytte disse kontortider gentagne gange. Desuden er det kun i ugen før en eksamen eller en vigtig opgave, der skal afleveres, at der er en betydelig stigning i antallet af besøgende på deres kontor.

Virkeligheden er, at de fleste studerende enten føler, at deres professorer ikke er særligt tilgængelige og tilgængelige, eller at de pålægges problemer, som ikke er professorens tid værd.

Teknologier, der er indført eller i stigende grad er blevet vedtaget siden COVID-19-pandemien, kan være med til at mindske disse barrierer. Det er mindre stressende at kunne bestille et møde online og derefter gennemføre mødet via videokonference-software som Zoom og hjælper flere studerende til at udnytte deres professorers tid og ekspertise.

Alternativt kan professorerne indtage en mindre formel holdning til kontortid og opfordre de studerende til at slutte sig til dem på en socialt distanceret frokosttur eller til at kommunikere via messaging- eller kommunikationsapps. Ved at bruge formater, som de studerende er mere trygge ved og fortrolige med, vil man tilskynde til mere dialog mellem professorer og studerende.

3: Hvad bliver der af studiegruppesessioner?

At opbygge relationer med andre er kernen i college-oplevelsen. Små studiesessioner, hvad enten det er professorledede workshops eller private studiegrupper, kan udgøre en af de største udfordringer for "den nye normale universitetstilværelse". Den væsentligste forskel mellem onlineundervisning og egentlige studier på stedet er den kollegiale kultur og den intellektuelle stimulering, der er forbundet med at være en del af en gruppe.

Under pandemien har teknologien igen hjulpet til at udfylde nogle af disse huller. Mange virtuelle mødeværktøjer har indført ekstra funktioner som f.eks. whiteboards, afstemninger og sidelokaler, som giver mere overbevisende og indbyrdes afhængige oplevelser end de traditionelle virtuelle møder, som har tendens til at favorisere en mere ensrettet dynamik, der er tættere på en række monologer end en reel dialog.

Der findes nu softwareløsninger, der gør det muligt at redigere projektarbejde i realtid sammen med andre studerende for at øge samarbejdet mellem de studerende. Vi kan forvente at se uddannelsesteknologisektoren boome i de næste par år, da teknologien ikke blot afhjælper huller, men også gør fremskridt i forhold til et uddannelsessystem, der var stagnerende før COVID.

Lad os huske på, at vores postpandemiske samfund måske nok bliver mere onlineafhængigt, men det vil ikke udelukkende blive levet virtuelt. Store forelæsninger vil måske fortsat være online, men mindre, mere sikre grupper vil måske være stedet, hvor den personlige universitetsoplevelse lever og trives.

4: Slut med fakultetsmøder eller bare ønsketænkning?

Uddannelsessystemerne rundt om i verden kan være meget forskellige. Alligevel har de én konstant til fælles. Fra Albanien til Zimbabwe, fra Abu Dhabi til Zagreb, besøg et sted med videregående uddannelse, og du vil finde undervisere, der hader fakultetsmøder. Der er en tilbagevendende vittighed i uddannelseskredse om, at det eneste gode fakultetsmøde er et aflyst fakultetsmøde. Hvis du har det sådan med et møde, er der gode chancer for, at du gør dine møder forkert.

De fleste fagfolk blev undervisere, fordi de brænder for et emne og ønsker at videregive denne passion til andre. Mere bureaukrati og ændrede universitetspolitikker var ikke det, de drømte om, da de drømte om at få en fastansættelse. Overbebyrdet, med forelæsninger der skal forberedes, forskning der skal udføres, opgaver der skal rettes og studerende der skal rådgives, føles fakultetsmøder som en unødvendig afbrydelse. Men interne teammøder er afgørende for en vellykket drift og intern kommunikation i enhver organisation.

Under pandemien har uddannelsesinstitutioner, ligesom mange andre institutioner, opdaget, at møderne er blevet mere produktive, effektive og bedre modtaget gennem videokonferenceteknologier. Fra intelligente planlægningsværktøjer, der giver fakultetsmedlemmer mulighed for at vælge tidspunkter, der ikke påvirker deres dagsordener negativt, til den mere stramt formaterede og mere stringente overholdelse af dagsordener, som online-møder har tendens til at medføre, og den manglende tid, der går til spilde ved at rejse til og fra møder, kan virtuel være fremtiden for alle fakultetsmøder fra nu af.

Øgede uddannelsesmuligheder

Den øgede digitalisering af uddannelse kan reducere universiteternes omkostninger og skabe øget lighed og tilgængelighed for studerende, der ikke har råd til at bo i nærheden af campus og ikke længere skal rejse til forelæsninger hver dag. Optagede forelæsninger kunne også være med til at imødekomme studerende, der skal arbejde om dagen, men som kan gense forelæsninger, arrangere individuelle møder med professorer og deltage i studiegrupper om aftenen. Alt dette bliver endnu mere relevant i lyset af den økonomiske stramning af livremmen efter COVID.

Selvfølgelig er det ikke perfekt. Ikke alle studerende har lige adgang til bærbare computere eller pålideligt internet, hvilket øger det, der er blevet kendt som "den digitale kløft". Det er ikke alle professorer, der er egnet til disse nye måder at undervise og interagere med studerende og kolleger på.

Men ligesom enkeltpersoner og organisationer i alle brancher vil de, der får succes efter pandemien, være de højt engagerede fagfolk, der omfavner de muligheder, der følger med denne "nye normalitet", i stedet for at se den som en række uønskede kompromiser.

For at se, hvordan Doodle hjælper undervisere med at balancere deres undervisning og administrative opgaver, kan du se vores University of South Carolina case study.**