Como indústrias e economias inteiras lutam para enfrentar o impacto a longo prazo da pandemia do coronavírus, as repercussões para o sistema educacional talvez tenham passado por baixo do radar.

A grande maioria dos estudantes já viu uma grande fatia de seus anos acadêmicos ser-lhes retirada. A maioria teve que se adaptar repentinamente à vida como e-learner, enquanto uma alta porcentagem de estudantes de todas as idades perdeu ritos essenciais de passagem como a formatura do ensino médio ou da faculdade.

As implicações poderiam ser significativas, com os especialistas dizendo que esta súbita revolta poderia ver os estudantes sofrendo altos níveis de estresse ou mesmo uma forma de PTSD como resultado da pandemia global. Também não é provável que a agitação seja limitada aos estudantes. Uma das ramificações da epidemia a longo prazo poderia ser alterar não apenas a forma como ensinamos nas universidades, mas toda a experiência do ensino superior.

Vamos dar uma olhada em algumas das principais maneiras de mudar definitivamente a vida pós-corona universitária.

1: Mudando o modelo de aprendizagem

Talvez o impacto mais óbvio seja a aversão dos estudantes por se amontoarem juntos em salas de aula lotadas durante horas. Os estabelecimentos também terão dificuldade em garantir os mais altos níveis de higiene nestas circunstâncias, pois as salas de aula, uma vez limpas diariamente, exigirão esterilização a nível hospitalar entre todas as classes.

Basta olhar para o sucesso das TED Talks para ver que as palestras virtuais podem ser igualmente envolventes. Já em 2006, Davis Guggenheim transformou o que era essencialmente uma palestra universitária de Al Gore no documentário vencedor do Oscar, Uma Verdade Inconveniente.

Entretanto, para serem não apenas educacionais, mas também engajados e capazes de manter a atenção dos estudantes, os professores terão que redirecionar sua atenção não apenas para o conteúdo de suas palestras, mas também para a produção. Isso pode significar a introdução de mais recursos multimídia em suas palestras ou o uso de ferramentas de ensino on-line como perguntas e respostas em tempo real ou pesquisas de opinião.

Poderíamos até ver palestrantes unindo forças com equipes de produção para adicionar múltiplos ângulos de câmera e gráficos a suas palestras. O custo extra será compensado pela capacidade de gravar sessões e usá-las durante vários semestres e até mesmo anos.

Para os educadores, isto tem um grande lado positivo. Dá-lhes mais tempo para se concentrarem em grupos menores ou indivíduos, em vez de darem o mesmo tempo de aula. Sua alta qualidade aulas e palestras virtuais pode potencialmente alcançar audiências mais amplas, além de não precisarem mais estar presentes no campus dia após dia. Isso poderia permitir que um famoso professor baseado em Londres se tornasse um palestrante convidado em Nova York, por exemplo. Ao mesmo tempo, a maior flexibilidade também tornará a educação um caminho de carreira mais atraente para os melhores talentos.

Em suma, os estudantes também ganham com este arranjo. A pesquisa sugere que o e-learning requer cerca de 50 por cento menos horas de estudo do que o ensino presencial tradicional, ao mesmo tempo em que proporciona taxas de retenção 25-60 por cento melhores.

2: Uma nova abordagem do horário de expediente

A maioria dos docentes oferece algum tipo de horário de expediente quando os estudantes podem reservar uma reunião individual ou simplesmente aparecer para discutir qualquer assunto que estejam tendo. Os professores valorizam muito estas horas de trabalho, como uma oportunidade para se conectar com seus alunos e também expandir seus conhecimentos sobre o assunto que eles estão ensinando.

Embora abertos a todos os estudantes, a maioria dos professores tende a ver o mesmo punhado de estudantes engajados usando estas horas de escritório repetidamente. Além disso, o tráfego por seu escritório aumenta significativamente apenas na semana anterior aos exames ou um trabalho importante é devido.

A realidade é que a maioria dos estudantes ou sente que seus professores não são muito acessíveis e acessíveis, ou que eles estão impondo com questões que não são dignas do tempo do professor.

Tecnologias introduzidas ou cada vez mais adotadas desde a pandemia da COVID-19 podem ajudar a reduzir essas barreiras. Ser capaz de marcar uma reunião on-line e depois conduzir essa reunião via software de videoconferência como o Zoom é menos estressante e ajuda mais estudantes a aproveitarem o tempo e a experiência de seus professores.

Alternativamente, os professores podem adotar uma atitude menos formal em relação ao horário de expediente e incentivar os estudantes a se juntarem a eles para uma caminhada socialmente distante na hora do almoço ou para se comunicarem por meio de mensagens ou aplicativos de comunicação. A utilização de formatos com os quais os estudantes se sentem mais confortáveis e familiarizados incentivará mais diálogo entre professores e estudantes.

3: O que acontece com as sessões de grupo de estudo?

Construir relações com os outros é o coração da experiência universitária. Pequenas sessões de estudo, sejam elas lideradas por professores ou grupos de estudo particulares, poderiam apresentar um dos maiores desafios para "a nova faculdade normal". A diferença mais significativa entre a aprendizagem on-line e o estudo presencial real é a cultura colegial e o estímulo intelectual impulsionado pelo fato de fazer parte de um grupo.

Durante a pandemia, a tecnologia ajudou novamente a preencher algumas dessas lacunas. Muitas ferramentas de reuniões virtuais introduziram características extras, como quadros brancos, pesquisas e salas laterais, que proporcionam experiências mais convincentes e interdependentes do que as tradicionais reuniões virtuais, que tendem a favorecer uma dinâmica mais unidirecional, mais próxima a uma série de monólogos do que o diálogo real.

Agora existem soluções de software que permitem a co-edição em tempo real do trabalho do projeto para aumentar a colaboração entre os estudantes. Podemos esperar ver o boom do setor de tecnologia educacional nos próximos anos, uma vez que a tecnologia não apenas trata de lacunas, mas as progride a partir de um sistema educacional que estava estagnado antes do COVID.

Lembremos que nossa sociedade pós-pandêmica pode muito bem ser mais online-dependente, mas não será vivida exclusivamente virtualmente. Enquanto grandes palestras podem permanecer on-line, grupos menores e mais seguros podem estar onde a experiência de faculdade presencial vive e prospera.

4: O fim das reuniões de professores, ou apenas um pensamento desejoso?

Os sistemas educacionais em todo o mundo podem diferir muito. Ainda assim, eles compartilham uma constante. Da Albânia ao Zimbábue, de Abu Dhabi a Zagreb, visite um local de ensino superior e você encontrará professores que odeiam reuniões de professores. Há uma piada recorrente nos círculos educacionais de que a única boa reunião de professores é uma reunião de professores cancelada. Se você se sente assim em relação a qualquer reunião, é provável que esteja fazendo suas reuniões erradas.

A maioria dos profissionais se tornaram educadores porque são apaixonados por um assunto e querem passar essa paixão para os outros. Mais burocracia e mudanças nas políticas universitárias não eram o que eles sonhavam quando sonhavam em obter a posse. Com palestras para preparar, pesquisas para realizar, trabalhos para marcar e estudantes para aconselhar, as reuniões dos professores parecem ser uma interrupção desnecessária. Entretanto, reuniões internas da equipe são essenciais para o bom funcionamento e a comunicação interna de qualquer organização.

Durante a pandemia, os estabelecimentos educacionais, como muitas outras instituições, descobriram que as reuniões se tornaram mais produtivas, eficientes e melhor recebidas através de tecnologias de videoconferência. Desde ferramentas inteligentes de agendamento que permitem aos membros do corpo docente escolher horários que não tenham impacto negativo em suas agendas, até o formato mais rígido e a aderência mais rigorosa às agendas que as reuniões on-line tendem a trazer, e a falta de tempo desperdiçado viajando de e para as reuniões, virtual poderia ser o futuro de todas as reuniões do corpo docente a partir de agora.

Aumentar as oportunidades de educação

A maior digitalização da educação poderia reduzir os custos das faculdades e criar maior igualdade e acessibilidade para os estudantes que não podem mais morar perto do campus e não precisam mais viajar para as palestras todos os dias. As palestras gravadas também poderiam ajudar a atender aos estudantes que precisam trabalhar durante o dia, mas podem assistir novamente às palestras, organizar reuniões individuais com professores e participar de grupos de estudo à noite. Tudo isso se torna ainda mais pertinente à luz do aperto do cinto econômico pós-COVID.

É claro, não é perfeito. Nem todos os estudantes têm acesso igual a laptops ou internet confiável, ampliando o que ficou conhecido como a "divisão digital". Nem todos os professores são talhados para estas novas maneiras de ensinar e interagir com estudantes e colegas.

Entretanto, como indivíduos e organizações de todas as indústrias, aqueles que forem bem sucedidos na pós-pandemia serão os profissionais altamente engajados que abraçam as oportunidades que vêm com esse "novo normal", em vez de vê-lo como uma série de compromissos indesejados.

