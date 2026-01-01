जैसे-जैसे पूरे उद्योग और अर्थव्यवस्थाएँ कोरोना वायरस महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही हैं, के लिए परिणाम शिक्षा प्रणाली शायद ध्यान से छूट गए हों।

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अधिकांश छात्रों ने अपने शैक्षणिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। अधिकांश को अचानक ई-लर्नर के रूप में जीवन के अनुकूल होना पड़ा, जबकि सभी आयु वर्ग के छात्रों का एक बड़ा प्रतिशत हाई स्कूल या कॉलेज से स्नातक होने जैसे महत्वपूर्ण पारगमन समारोहों से वंचित रह गया है।

परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि इस अचानक उथल-पुथल से छात्रों को उच्च स्तर के तनाव या यहां तक कि किसी प्रकार के पीटीएसडी वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप। यह उथल-पुथल केवल छात्रों तक ही सीमित रहने की संभावना नहीं है। इस महामारी के दीर्घकालिक परिणामों में से एक यह हो सकता है कि यह न केवल विश्वविद्यालयों में हमारे पढ़ाने के तरीके को, बल्कि पूरे उच्च शिक्षा के अनुभव को ही बदल दे।

आइए देखते हैं कि कोरोना के बाद कॉलेज जीवन में स्थायी रूप से बदलाव लाने वाले कुछ मुख्य तरीके कौन से हैं।

1: सीखने के मॉडल को बदलना

शायद सबसे स्पष्ट प्रभाव यह होगा कि छात्रों को घंटों तक भीड़-भाड़ वाले व्याख्यान कक्षों में एक साथ ठूंसकर बैठना नापसंद आएगा। इन परिस्थितियों में संस्थानों के लिए उच्चतम स्वच्छता स्तर की गारंटी देना भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार रोज़ाना साफ किए जाने के बाद भी व्याख्यान कक्षों को प्रत्येक कक्षा के बीच अस्पताल-स्तर की कीटाणुशोधन की आवश्यकता होगी।

हमें केवल TED Talks की सफलता को देखना ही काफी है यह जानने के लिए कि वर्चुअल व्याख्यान भी उतने ही आकर्षक हो सकते हैं। 2006 में ही, डेविस गुगेनहाइम ने मूलतः अल गोर के एक विश्वविद्यालय व्याख्यान को ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र में बदल दिया, एक असुविधाजनक सत्यबिंदु

हालाँकि, केवल शैक्षिक ही नहीं बल्कि आकर्षक भी बनकर छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए, व्याख्याताओं को न केवल अपने व्याख्यानों की सामग्री पर बल्कि प्रस्तुति पर भी पुनः ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे अपने व्याख्यानों में अधिक मल्टीमीडिया सामग्री शामिल करें या रीयल-टाइम प्रश्नोत्तर सत्रों या मतदान जैसी ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों का उपयोग करें।

हम यह भी देख सकते हैं कि व्याख्याता अपनी व्याख्यानों में कई कैमरा कोण और ग्राफिक्स जोड़ने के लिए उत्पादन टीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अतिरिक्त लागत सत्रों को रिकॉर्ड करने और उन्हें विभिन्न सेमेस्टर और यहां तक कि वर्षों तक उपयोग करने की क्षमता से संतुलित हो जाएगी।

शिक्षकों के लिए, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। यह उन्हें छोटे समूहों या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय देता है, बजाय इसके कि वे एक ही व्याख्यान देने में समय व्यतीत करें। उनकी उच्च-गुणवत्ता वाली वर्चुअल कक्षाएं और व्याख्यान संभावित रूप से व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, साथ ही उन्हें अब हर दिन कैंपस में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यह लंदन स्थित एक प्रसिद्ध प्रोफेसर को न्यूयॉर्क में अतिथि व्याख्याता बनने की अनुमति दे सकता है। साथ ही, यह बढ़ी हुई लचीलापन शीर्ष प्रतिभाओं के लिए शिक्षा को एक अधिक आकर्षक करियर विकल्प भी बनाएगी।

महत्वपूर्ण रूप से, छात्रों को भी इस व्यवस्था से लाभ होता है। अनुसंधान से पता चलता है कि ई-लर्निंग के लिए पारंपरिक व्यक्तिगत शिक्षण की तुलना में अध्ययन के लगभग 50 प्रतिशत कम घंटे लगते हैं, जबकि यह 25-60 प्रतिशत बेहतर याद रखने की दर प्रदान करती है।

2: कार्यालय समय के लिए एक नया दृष्टिकोण

अधिकांश अध्यापकगण किसी न किसी रूप में कार्यालयीन समय प्रदान करते हैं। जब छात्र या तो एक-से-एक बैठक बुक कर सकते हैं या बस आकर अपनी किसी भी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। प्रोफेसर इन कार्यालय समयों को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि यह छात्रों से जुड़ने और वे जो विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें अपना ज्ञान बढ़ाने का अवसर होता है।

हालांकि ये कार्यालय घंटे सभी छात्रों के लिए खुले होते हैं, अधिकांश प्रोफेसर बार-बार उन्हीं कुछ उत्साही छात्रों को ही देखते हैं। इसके अलावा, परीक्षा से ठीक पहले वाले सप्ताह या किसी महत्वपूर्ण पेपर की नियत तिथि से ठीक पहले ही उनके कार्यालय के पास छात्रों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है।

वास्तविकता यह है कि अधिकांश छात्र या तो महसूस करते हैं कि उनके प्रोफेसर बहुत सुलभ और संपर्कयोग्य नहीं हैं, या फिर वे उन समस्याओं को लेकर परेशान करते हैं जो प्रोफेसर के समय के लायक नहीं हैं।

कोविड-19 महामारी के बाद से पेश की गई या तेजी से अपनाई गई तकनीकें उन बाधाओं को कम करने में मदद कर सकती हैं। सक्षम होने ऑनलाइन बैठक बुक करें और फिर उस बैठक का संचालन माध्यम से करें ज़ूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर कम तनावपूर्ण है और अधिक छात्रों को अपने प्रोफेसरों के समय और विशेषज्ञता का लाभ उठाने में मदद करता है।

वैकल्पिक रूप से, प्रोफेसर कार्यालय समय के लिए कम औपचारिक रवैया अपना सकते हैं और छात्रों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए दोपहर के भोजन के समय टहलने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या संदेश या संचार ऐप्स के माध्यम से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे प्रारूपों का उपयोग करने से, जिनसे छात्र अधिक सहज और परिचित हैं, प्रोफेसरों और छात्रों के बीच अधिक संवाद को बढ़ावा मिलेगा।

3: अध्ययन समूह सत्रों का क्या होता है?

दूसरों के साथ संबंध बनाना कॉलेज अनुभव का मूल है। छोटे अध्ययन सत्र, चाहे प्रोफेसर-नेतृत्व वाली कार्यशालाएँ हों या निजी अध्ययन समूह, "नए कॉलेज सामान्य" के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकते हैं। ऑनलाइन सीखने और वास्तविक रूप से आमने-सामने अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर कॉलेज की संस्कृति और समूह का हिस्सा होने से मिलने वाली बौद्धिक उत्तेजना है।

महामारी के दौरान, प्रौद्योगिकी ने फिर से इन कुछ अंतरालों को भरने में मदद की है। कई वर्चुअल मीटिंग टूल्स ने अतिरिक्त सुविधाएँ पेश की हैं, जैसे व्हाइटबोर्ड, पोल और साइड रूम, जो पारंपरिक वर्चुअल मीटिंग्स की तुलना में अधिक आकर्षक और परस्पर निर्भर अनुभव प्रदान करते हैं, जो वास्तविक संवाद की तुलना में एकतरफा गतिशीलता को अधिक बढ़ावा देते हैं, जो मोनोलॉग की एक श्रृंखला के करीब होती है।

अब ऐसे सॉफ़्टवेयर समाधान मौजूद हैं जो छात्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट कार्य के रीयल-टाइम सह-संपादन को सक्षम करते हैं। हम आने वाले कुछ वर्षों में शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उछाल देखने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी न केवल कमियों को दूर कर रही है, बल्कि उन्हें एक ऐसे शिक्षा प्रणाली से आगे बढ़ा रही है जो COVID-पूर्व सुस्त पड़ी थी।

आइए याद रखें कि महामारी के बाद का हमारा समाज भले ही अधिक ऑनलाइन-निर्भर हो, लेकिन यह पूरी तरह से आभासी रूप में ही नहीं जिएगा। जहाँ बड़े व्याख्यान ऑनलाइन ही रह सकते हैं, वहीं छोटे और सुरक्षित समूह ही वे स्थान हो सकते हैं जहाँ व्यक्तिगत कॉलेज अनुभव जीवित रहेगा और फल-फूल सकेगा।

4: संकाय बैठकों का अंत, या सिर्फ एक इच्छावादी सोच?

दुनिया भर की शिक्षा प्रणालियाँ व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। फिर भी, उनमें एक बात समान है। अल्बानिया से जिम्बाब्वे तक, अबू धाबी से ज़ाग्रेब तक, किसी उच्च शिक्षा संस्थान में जाएँ और आपको ऐसे शिक्षण कर्मचारी मिलेंगे जो नफरत करते हैं संकाय बैठकेंशिक्षा जगत में एक बार-बार दोहराया जाने वाला मज़ाक है कि एकमात्र अच्छी फैकल्टी मीटिंग वह होती है जो रद्द हो जाए। अगर आपको किसी भी मीटिंग के बारे में ऐसा महसूस होता है, तो संभावना है कि आप अपनी कर रहे हैं बैठकें गलत।

अधिकांश पेशेवर शिक्षक इसलिए बने क्योंकि उन्हें किसी विषय के प्रति जुनून था और वे उस जुनून को दूसरों तक पहुँचाना चाहते थे। जब वे स्थायी पद (टेन्योर) पाने का सपना देख रहे थे, तब उन्होंने अधिक लालफीताशाही और बदलती विश्वविद्यालय नीतियों का सपना नहीं देखा था। अधिक काम के बोझ तले दबे—व्याख्यान तैयार करने, शोध करने, पेपर जांचने और छात्रों को सलाह देने के बीच—संकाय बैठकें एक अनावश्यक बाधा लगती हैं। हालांकि, आंतरिक टीम बैठकें किसी भी संगठन के सफल संचालन और आंतरिक संचार के लिए अनिवार्य हैं।

महामारी के दौरान, शैक्षिक संस्थानों ने, कई अन्य संस्थानों की तरह, यह पाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकों के माध्यम से बैठकें अधिक उत्पादक, कुशल और बेहतर रूप से स्वीकार की जाने लगी हैं। से स्मार्ट शेड्यूलिंग उपकरण जो संकाय सदस्यों को ऐसे समय चुनने की अनुमति देते हैं जो उनके कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, से लेकर ऑनलाइन बैठकों में पाई जाने वाली अधिक कड़ी संरचना और कार्यक्रमों का सख्त पालन, और बैठकों में आने-जाने में बर्बाद होने वाले समय की कमी तक, अब से सभी संकाय बैठकों का भविष्य वर्चुअल हो सकता है।

शिक्षा के अवसरों में वृद्धि

शिक्षा के बढ़ते डिजिटलीकरण से कॉलेजों की लागत कम हो सकती है और उन छात्रों के लिए समानता और पहुँच में वृद्धि हो सकती है जो कैंपस के पास रहने का खर्च वहन नहीं कर सकते और जिन्हें अब हर दिन व्याख्यानों के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान उन छात्रों की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद कर सकते हैं जिन्हें दिन के दौरान काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वे व्याख्यान फिर से देख सकते हैं, प्रोफेसरों के साथ एक-से-एक बैठकें आयोजित कर सकते हैं और शाम को अध्ययन समूहों में शामिल हो सकते हैं। कोविड के बाद की आर्थिक कटौती के मद्देनज़र यह सब और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

बेशक, यह परिपूर्ण नहीं है। सभी छात्रों को लैपटॉप या विश्वसनीय इंटरनेट तक समान पहुँच नहीं है, जिससे 'डिजिटल विभाजन' और गहरा हो गया है। सभी प्रोफेसर इन नए तरीकों से पढ़ाने और छात्रों व सहकर्मियों के साथ संवाद करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

हालांकि, सभी उद्योगों के व्यक्तियों और संगठनों की तरह, महामारी के बाद जो सफल होंगे वे वे पेशेवर होंगे जो 'नए सामान्य' के साथ आने वाले अवसरों को अपनाते हैं, बजाय इसके कि वे इसे अवांछित समझौतों की एक श्रृंखला के रूप में देखें।

यह देखने के लिए कि Doodle शिक्षकों को उनके शिक्षण और प्रशासनिक कर्तव्यों में संतुलन बनाने में कैसे मदद करता है, हमारे दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय केस स्टडी।