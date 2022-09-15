Co można zrobić w ciągu 60 sekund?

Autor: Michael Clarke

Masz 60 sekund od tej chwili. Zegar już tyka. Jak je wykorzystasz? Gotowi. Do startu. Start!

Może zaparz sobie kawę, napisz do mamy, zjedz jabłko, szybko przeczytaj ten artykuł do samego końca albo pościel łóżko.

Nawet niektóre z tych rzeczy trudno byłoby zmieścić w ciągu jednej minuty. Zamiast tego można po prostu usiąść i cieszyć się tym, jak ten czas spokojnie mija.

Ale daj spokój, nie traćmy czasu!

Ile nam jeszcze zostało? Około 42 sekundy, ok, trzymajcie się.

Warto więc poświęcić chwilę na zastanowienie się, jak zwiększyć swoją produktywność w życiu.

Od zwlekanie w pracy Od zapomnienia o dzisiejszej kolacji z przyjaciółmi, którą zaplanowałeś miesiąc temu, – czasami wszystkim nam zdarza się zaniedbać organizację własnych spraw.

W Doodle specjalizujemy się w nawiązywaniu kontaktów z ekspertami. Od dawna pomagamy od 2007 roku organizujemy wywiady, imprezy urodzinowe i zajęcia na uczelniach na całym świecie . Co 60 sekund za pomocą serwisu Doodle organizowanych jest 45 spotkań, więc wiemy, jak najlepiej się spotykać.

No dobrze. Jak długo? Ach, zostało już tylko 21 sekund!

Chcemy pomóc Ci zrobić pierwszy krok, byś stał się osobą odpowiedzialną za planowanie, organizację i ustalanie harmonogramu w Twojej grupie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kolejne spotkanie służbowe, zebranie wystarczającej liczby graczy na sobotni mecz piłki nożnej, czy też o kolejną podróż za granicę – chcemy, aby Doodle stało się narzędziem, które Ci w tym pomoże wszystko zaplanować .

10, 9, 8…

Dobra, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę! Stop!

Zacznijmy od nowa. Masz 60 sekund. Oto plan. Doodle jest darmowe, a rejestracja zajmuje mniej niż 60 sekund. To wszystko.

Jak zdobyć Doodle za darmo

W niecałą minutę możesz założyć konto w serwisie Doodle i uzyskać do niego dostęp – całkowicie za darmo. Nie będziemy prosić Cię o podanie danych karty kredytowej przy zakładaniu nowego konta; aby rozpocząć proces, wystarczy, że podasz swój adres e-mail.

Po utworzeniu konta od razu będziesz mógł korzystać z serwisu Doodle, aby zacząć planować swoje spotkania. Od nieograniczonej liczby Group Polls aby uzyskać dostęp do Booking Page serwisu Doodle , a korzystanie z bezpłatnego konta w serwisie Doodle sprawia, że planowanie jest tak proste, jak to tylko możliwe.

Oto pięć prostych kroków, dzięki którym od razu zaczniesz z niego korzystać.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki, które pomogą Ci stworzyć swój Załóż konto Doodle za darmo

Na stronie Doodle.com kliknij przycisk „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu ekranu lub kliknij „Wypróbuj za darmo”.

Wpisz swój adres e-mail i kliknij „Utwórz konto”. Podaj swoje imię i nazwisko, ustaw hasło, a Twoje konto zostanie natychmiast aktywowane.

Możesz połączyć swój kalendarz teraz lub później, ale zalecamy zrobienie tego już teraz, abyś mógł od razu korzystać z funkcji planowania w serwisie Doodle.

Zanim zaczniesz planować spotkania za pomocą Doodle, otwórz ustawienia konta na nowym pulpicie nawigacyjnym Doodle, ustaw strefę czasową i połącz swój kalendarz, jeśli nie zrobiłeś tego podczas zakładania konta.

Jesteś gotowy, by zacząć korzystać z Doodle

Oprócz bezpłatnego konta w serwisie Doodle dostępnych jest szereg funkcji w ramach subskrypcji, które pomogą Ci efektywniej planować wydarzenia i spotkania.