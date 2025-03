Que pouvez-vous faire avec 60 secondes ?

Par Michael Clarke

Vous avez 60 secondes à partir de maintenant. Le temps est sur l'horloge. Comment allez-vous l'utiliser ? Prêt. Prêt. Allez!

Faites un café peut-être, envoyez un SMS à votre mère, mangez une pomme, continuez à lire rapidement cet article jusqu'à la fin ou faites votre lit.

Même certaines de ces choses que vous auriez du mal à faire tenir en moins d'une minute. Au lieu de cela, vous pourriez simplement vous asseoir et profiter de ce temps qui passe tranquillement.

Mais allons, ne perdons pas notre temps !

Combien de temps nous reste-t-il ? Environ 42 secondes, ok, restez avec moi.

Alors, pourquoi ne pas prendre ce temps pour réfléchir à la façon dont vous pourriez devenir plus productif dans votre vie.

Qu'il s'agisse de procrastiner au travail ou d'oublier le dîner avec vos amis de ce soir que vous aviez prévu il y a un mois, nous laissons tous parfois échapper notre auto-logistique.

Chez Doodle, notre truc, c'est que nous sommes des experts en réunions. Nous aidons le monde entier à organiser des entretiens, des fêtes d'anniversaire et des cours universitaires depuis 2007. 45 réunions toutes les 60 secondes sont organisées grâce à Doodle, donc nous connaissons la meilleure façon de se rencontrer. D'accord, ok. Combien de temps ? Ahhhhh plus que 21 secondes!

Nous voulons vous aider à faire le premier pas pour devenir le planificateur, l'organisateur et le planificateur de votre groupe.

Qu'il s'agisse de votre prochaine réunion de travail, de réunir suffisamment de joueurs pour le football le samedi ou de votre prochain voyage à l'étranger, nous voulons que Doodle soit l'outil qui vous aide à planifier tout.

10,9,8...

Ok, attendez, attendez, attendez ! Stop !

On recommence l'horloge. Vous avez 60 secondes. Eh bien, voici le plan. Doodle est gratuit et il faut moins de 60 secondes pour s'inscrire. C'est tout.

Comment obtenir Doodle gratuitement

En moins d'une minute, vous pouvez créer et accéder à Doodle gratuitement. Nous ne vous demanderons pas les informations de votre carte de crédit pour créer un nouveau compte et nous n'aurons besoin que de votre adresse e-mail pour démarrer le processus.

Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez immédiatement utiliser Doodle pour commencer à programmer vos plans. Qu'il s'agisse d'un nombre illimité de Sondages de groupe ou de l'accès à la Page de réservation de Doodle, l'utilisation d'un compte Doodle gratuit rend la planification aussi simple que possible.

**Voici cinq étapes simples pour commencer à l'utiliser immédiatement.

Pour commencer, suivez les étapes ci-dessous pour créer votre Compte Doodle gratuit.

Depuis Doodle.com, cliquez sur "S'inscrire" en haut à droite de l'écran, ou cliquez sur "Essayer gratuitement".

Entrez votre adresse électronique et cliquez sur "Créer un compte". Indiquez votre nom, créez un mot de passe et votre compte sera instantanément activé.

Vous pouvez connecter votre calendrier maintenant ou plus tard, mais nous vous recommandons de le faire maintenant pour que vous puissiez profiter immédiatement de la planification avec Doodle.

Avant de planifier avec Doodle, ouvrez les paramètres de votre compte depuis votre nouveau tableau de bord Doodle, définissez votre fuseau horaire et connectez votre calendrier si vous ne l'avez pas fait lors de la création de votre compte.

Vous êtes prêt à utiliser Doodle.

En plus d'un compte Doodle gratuit, il existe un certain nombre de fonctions d'abonnement qui peuvent vous aider à planifier vos événements et réunions plus efficacement.

Pour profiter pleinement de tout ce que Doodle a à offrir, y compris l'absence de publicité, des pages de réservation illimitées, des intégrations d'applications et plus encore - considérez essayer Doodle Professional. Vous pouvez accéder à la page de tarification ici qui vous montre toutes les options et fonctionnalités disponibles pour vous de Doodle.