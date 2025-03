Cosa si può fare con 60 secondi?

Di Michael Clarke

**Hai 60 secondi da adesso. Il tempo è sull'orologio. Come lo userete? Pronti. Fermo. Via!

Preparate un caffè, mandate un messaggio a vostra madre, mangiate una mela, continuate a leggere questo articolo fino alla fine o rifate il letto.

Anche alcune di queste cose farebbero fatica a stare in meno di un minuto. Invece, potreste semplicemente sedervi e godervi questo tempo che passa tranquillamente.

Ma suvvia, non sprechiamo il nostro tempo!

Quanto tempo ci rimane? Circa 42 secondi, ok, resta con me.

Quindi, perché non vi prendete questo tempo per pensare a come diventare più produttivi nella vostra vita.

Dal procrastinare il lavoro al dimenticare la cena con gli amici di stasera che avevate programmato un mese fa, tutti noi a volte ci lasciamo sfuggire la nostra auto-logistica.

Noi di Doodle siamo esperti di riunioni. Dal 2007 aiutiamoil mondo a organizzare colloqui, feste di compleanno e corsi universitari. 45 incontri ogni 60 secondi vengono organizzati con Doodle, quindi sappiamo qual è il modo migliore per incontrarsi. **Va bene, ok. Quanto manca? Ahhhh mancano solo 21 secondi!

Vogliamo aiutarvi a fare il primo passo per diventare il pianificatore, l'organizzatore e il programmatore del vostro gruppo.

Che si tratti della prossima riunione di lavoro, di trovare un numero sufficiente di giocatori per il calcio di sabato o del vostro prossimo viaggio all'estero, vogliamo che Doodle sia lo strumento che vi aiuta a pianificare tutto.

10,9,8...

Ok, aspetta, aspetta, aspetta! Fermatevi!

Facciamo ripartire l'orologio. Avete 60 secondi. Ecco il piano. Doodle è gratuito e ci vogliono meno di 60 secondi per iscriversi. Ecco fatto.

Come ottenere Doodle gratuitamente

In meno di un minuto è possibile creare e accedere a Doodle gratuitamente. Non vi chiederemo i dati della carta di credito per creare un nuovo account e avremo bisogno solo del vostro indirizzo e-mail per avviare il processo.

Una volta creato l'account, sarete immediatamente in grado di utilizzare Doodle per iniziare a programmare i vostri piani. Dai illimitati (https://doodle.com/en/product/polls/) all'accesso alla Pagina di prenotazione di Doodle, l'utilizzo di un account Doodle gratuito rende la programmazione il più semplice possibile.

**Ecco cinque semplici passi per iniziare a usarlo subito.

Per iniziare, seguite i seguenti passaggi per creare il vostro account Doodle gratuito

Da Doodle.com, fare clic su "Iscriviti" in alto a destra dello schermo o su "Prova gratis".

Inserite il vostro indirizzo e-mail e fate clic su "Crea account". Indicate il vostro nome, create una password e il vostro account sarà immediatamente attivato.

È possibile collegare il calendario ora o in un secondo momento, ma si consiglia di farlo subito per poter pianificare immediatamente con Doodle.

Prima di programmare con Doodle, aprite le impostazioni del vostro account dalla nuova dashboard di Doodle, impostate il fuso orario e collegate il calendario, se non l'avete fatto al momento della creazione dell'account.

Siete pronti per iniziare a usare Doodle

Oltre all'account Doodle gratuito, ci sono diverse funzioni in abbonamento che possono aiutarvi a programmare eventi e riunioni in modo più efficiente.

Per trarre il massimo vantaggio da tutto ciò che Doodle ha da offrire, tra cui l'assenza di pubblicità, le pagine di prenotazione illimitate, le integrazioni con le app e altro ancora, considerate l'opportunità di provare Doodle Professional. Qui potete accedere alla pagina dei prezzi che vi mostra tutte le opzioni e le funzioni disponibili per voi da Doodle.