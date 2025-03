O que você pode fazer com 60 segundos?

Por Michael Clarke

Você tem 60 segundos a partir de agora. O tempo está no relógio. Como você vai utilizá-lo? Pronto. Firme. Vai!

Faça um café talvez, mande uma mensagem para sua mãe, coma uma maçã, continue lendo rapidamente este artigo até o fim ou faça sua cama.

Até mesmo algumas dessas coisas você teria dificuldade para se encaixar em menos de um minuto. Em vez disso, você poderia simplesmente sentar-se ali e aproveitar este tempo de passagem tranqüila.

Mas vamos lá, não vamos perder nosso tempo!

Quanto tempo nos resta? Cerca de 42 segundos, ok, fique comigo.

Então, por que você não toma este tempo para pensar em como você poderia se tornar mais produtivo em sua vida.

De procrastinando no trabalho a esquecer aquele jantar com seus amigos esta noite que você havia planejado há um mês, todos nós às vezes deixamos escapar nossa auto-logística.

Na Doodle, nossa coisa é que estamos encontrando especialistas. Temos ajudado o mundo a organizar entrevistas, festas de aniversário e aulas universitárias desde 2007. 45 reuniões a cada 60 segundos são organizadas usando o Doodle, por isso sabemos a melhor maneira de nos encontrarmos. Certo, ok. Por quanto tempo? Ahhhh faltam apenas 21 segundos!

Queremos ajudá-lo a dar o primeiro passo para ser o planejador, o organizador e o programador em seu grupo.

Quer seja sua próxima reunião de trabalho, conseguir jogadores suficientes para o futebol no sábado ou sua próxima viagem ao exterior, queremos que o Doodle seja a ferramenta que o ajude planejar tudo.

10,9,8…

Ok espere, espere, espere! Pare!

Vamos começar o relógio novamente. Você tem 60 segundos. O plano é o seguinte. Doodle é grátis e leva menos de 60 segundos para se inscrever. É isso aí.

Como obter o Doodle de graça*

Em menos de um minuto, você pode criar e acessar o Doodle de graça. Não pediremos suas informações de cartão de crédito para criar uma nova conta e precisaremos apenas de seu endereço de e-mail para iniciar o processo.

Uma vez criada sua conta, você poderá imediatamente usar o Doodle para começar a programar seus planos. De ilimitada Sondagens de grupo para acessar Página de reservas do Doodle, usar uma conta Doodle gratuita torna o agendamento o mais fácil possível.

Aqui estão cinco passos fáceis para começar a usá-lo de imediato.

Para começar, siga estes passos abaixo para ajudar a criar sua conta Doodle gratuitamente

No Doodle.com, clique em "Sign up" no canto superior direito da tela, ou clique em "Try it free".

Digite seu e-mail e clique em "Criar conta". Forneça seu nome, crie uma senha e sua conta será ativada instantaneamente.

Você pode conectar seu calendário agora ou mais tarde, mas recomendamos conectá-lo agora para que você possa desfrutar da programação com a Doodle imediatamente.

Antes de programar com o Doodle, abra suas configurações de conta a partir de seu novo painel de controle Doodle e defina seu fuso horário e conecte seu calendário caso não o tenha feito quando criou sua conta.

Você está pronto para começar a usar o Doodle

Ao lado de uma conta Doodle gratuita, há uma série de recursos de assinatura que podem ajudá-lo a agendar seus eventos e reuniões de forma mais eficiente.

Para aproveitar ao máximo tudo o que o Doodle tem a oferecer, inclusive sem anúncios, páginas de reserva ilimitadas, integrações de aplicativos e muito mais - considere experimentar o Doodle Professional. Você pode acessar a página de preços aqui que mostra todas as opções e recursos disponíveis para você no Doodle.