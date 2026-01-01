Historia serwisu Doodle

Początek

Firma Doodle została założona w 2007 roku przez Michaela Näfa i Paula E. Sevinça, dwóch studentów z ETH Zürich. Ich celem było stworzenie inteligentniejszego sposobu umawiania się na spotkania — takiego, który pozwoliłby uniknąć niekończących się wymian e-maili. Ta pierwotna wizja stała się podstawą misji platformy, którą realizuje ona do dziś: aby ułatwić użytkownikom planowanie.

Założenie spółki i początkowy rozwój

W 2008 roku firma Doodle została zarejestrowana w Szwajcarii jako Doodle AG i pozyskała pierwszą rundę finansowania. W 2009 roku firma uruchomiła swoją pierwszą usługę premium i po raz pierwszy wprowadziła integrację z kalendarzami. Otworzyło to drogę do wdrożenia widoków kalendarza w aplikacji już w 2010 roku.

Rozwój i nowe kierownictwo

Do 2011 roku serwis Doodle przekroczył liczbę 10 milionów użytkowników i skoncentrował się na globalnej ekspansji, modernizując swoje platformy na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. W tym samym roku uruchomił MeetMe (Szybki kalendarz), czyli osobisty profil planowania. TX Group, znana wówczas pod nazwą Tamedia, również nabyła mniejszościowy udział.

Firma kontynuowała ekspansję, wprowadzając w 2013 roku aplikację na Androida, co zakończyło proces optymalizacji pod kątem smartfonów i tabletów. W 2014 roku miesięczna liczba użytkowników serwisu Doodle osiągnęła 20 milionów, a serwis obsługiwał więcej języków niż kiedykolwiek wcześniej. Zespół założycielski przekazał kierownictwo Michaelowi Brechtowi, który objął stanowisko dyrektora generalnego, a firma Tamedia nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce.

Era profesjonalizmu i wirtualna współpraca

Pod koniec 2018 roku firma Doodle uruchomiła Spotkania indywidualne. W 2019 roku wprowadzono na rynek kluczowe narzędzia, takie jak Group Polls oraz Booking Page (pierwotnie nazywany Kalendarz rezerwacji)—później przeprojektowany i przemianowany na Booking Page w 2021 roku. W tym samym roku stanowisko dyrektora generalnego objął Renato Profico. Firma Doodle rozszerzyła również swoją działalność na Stany Zjednoczone, otwierając biura w Nowym Jorku i Atlancie, które dołączyły do istniejących już ośrodków w Berlinie, Belgradzie i Zurychu.

Pandemia COVID-19 w 2020 roku zmieniła oblicze pracy na całym świecie. Serwis Doodle szybko zintegrował platformę Zoom, umożliwiając użytkownikom nawiązywanie kontaktów zarówno wirtualnie, jak i osobiście, a także dodał pytania niestandardowe na Booking Page, pomagając ludziom lepiej przygotować się do spotkań zdalnych.

W 2021 roku, Integracja z Microsoft Teams rozszerzone możliwości współpracy wirtualnej. W tym samym roku wprowadzono na rynek Booking Page, co znacznie poprawiło komfort korzystania z profesjonalnego narzędzia do planowania spotkań. W międzyczasie firma Doodle rozpoczęła proces rebrandingu, wprowadzając bardziej przyjazny i dojrzały ton komunikacji oraz zaktualizowaną identyfikację wizualną.

Odświeżenie strony internetowej i komunikacja marki

Początek 2022 roku przyniósł Integracja z Cisco Webex, uzupełniając w ten sposób obsługę głównych platform wideo. 28 marca 2022 r. firma Doodle uruchomiła swoją nową stronę internetową w pięciu językach, prezentując hasło reklamowe „Wszystko zaczyna się od tego, kiedy”. To oddawało podstawową wartość serwisu Doodle: Kiedy się jednoczymy, dzieją się wspaniałe rzeczy — a wszystko zaczyna się od tego, kiedy. Dzięki nowemu projektowi, w którym postawiono na prostotę i ludzki wymiar, to przełomowe wydarzenie umocniło pozycję Doodle jako zaufanej platformy do planowania spotkań.

Dalszy rozwój i nowe funkcje (2023–2025)

W latach 2023–2025 firma Doodle rozszerzyła swoją ofertę skierowaną do profesjonalistów o nowe funkcje i integracje, które mają na celu jeszcze większe uproszczenie planowania. Integracja ze Stripe umożliwiło specjalistom pobierać opłaty bezpośrednio za pośrednictwem serwisu Doodle Booking Page. Sign-up Sheet ułatwiło koordynowanie wydarzeń, zajęć i działań wolontariackich dzięki możliwościom dostosowania liczby miejsc, tworzenia niestandardowych pytań oraz śledzenia zapisów. Narzędzia do zarządzania uczestnikami zapewniło organizatorom swobodę ręcznego dodawania lub usuwania uczestników oraz ułatwiło zarządzanie liczbą miejsc.

W październiku 2024 roku firma Doodle powiększyła skład swojej Rady Dyrektorów o ekspertów w dziedzinie SaaS i rozwoju biznesu Katharina Pfaffhauser oraz Cris Grossmann. Te aktualizacje umocniły pozycję Doodle jako preferowanej profesjonalnej platformy do planowania — pomagającej użytkownikom efektywniej organizować czas w pracy, nauce i życiu prywatnym.

Nowy model Doodle (od 2025 r. do chwili obecnej)

Teraz zaznaczanie 18 lat Od momentu powstania firma Doodle, pod kierownictwem dyrektora generalnego Christian Fielitz, wkracza w nową erę, w której głównym celem jest koordynacja czasu która stawia ludzi i ich potrzeby w centrum uwagi — z ponad 30 milionów użytkowników miesięcznie na całym świecie.

Droga firmy Doodle dopiero się zaczyna. W 2025 roku i w kolejnych latach firma zamierza wprowadzać nowe funkcje, udoskonalać komfort użytkowania oraz pomagać ludziom odzyskać czas — tak, by każde spotkanie, zajęcia czy kontakt miały większe znaczenie. W swej istocie Doodle wierzy, że czas to nie tylko kwestia wydajności, ale także tworzenia przestrzeni na to, co naprawdę ma znaczenie: koncentracja, kreatywność, więź i odpoczynek. Ta wizja stanowi wytyczną dla firmy w miarę jej dalszego rozwoju.