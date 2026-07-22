Inledningen

Doodle grundades 2007 av Michael Näf och Paul E. Sevinç, två studenter vid ETH Zürich. De ville skapa ett smartare sätt att träffa människor – ett sätt som undvek ändlösa e-postväxlingar. Denna grundläggande vision låg till grund för plattformens fortsatta uppdrag: för att förenkla hur människor planerar sin tid.

Bolagsbildning och tidig tillväxt

År 2008 bildades Doodle som Doodle AG i Schweiz och säkrade sin första finansieringsrunda. År 2009 lanserade företaget sin första premiumtjänst och introducerade kalenderintegrationer för första gången. Detta banade väg för kalendervyer direkt i appen redan 2010.

Expansion och nytt ledarskap

År 2011 hade Doodle passerat 10 miljoner användare och börjat inrikta sig på global expansion, samtidigt som man moderniserade sina plattformar för stationära datorer och mobila enheter. Samma år lanserade man MeetMe (Snabbkalender), en personlig schemaläggningsprofil. TX Group, som då hette Tamedia, förvärvade också en minoritetsandel.

Företaget fortsatte sin expansion med lanseringen av sin Android-app 2013, vilket fullbordade optimeringen för smartphones och surfplattor. År 2014 nådde Doodles månatliga användarbas 20 miljoner, och tjänsten stödde fler språk än någonsin tidigare. Grundarteamet överlämnade ledningen till Michael Brecht, som blev VD, samtidigt som Tamedia förvärvade en majoritetsandel i företaget.

Den professionella eran och virtuellt samarbete

I slutet av 2018 lanserade Doodle 1:1-möten. År 2019 lanserades viktiga verktyg såsom Gruppomröstningar och den Bokningssida (ursprungligen kallad Bokningskalender)—som senare omformades och bytte namn Bokningssida år 2021. Renato Profico tillträdde som VD samma år. Doodle expanderade även till USA och öppnade kontor i New York och Atlanta, utöver de befintliga kontoren i Berlin, Belgrad och Zürich.

COVID-19-pandemin under 2020 förändrade arbetslivet över hela världen. Doodle integrerade snabbt Zoom, vilket gjorde det möjligt för användarna att träffas virtuellt eller ansikte mot ansikte, och lade till anpassade frågor till bokningssidan, vilket hjälper människor att bättre förbereda sig inför distansmöten.

År 2021, Integration med Microsoft Teams utökade möjligheter till virtuellt samarbete. Samma år lanserades Bokningssida, vilket avsevärt förbättrar upplevelsen av att boka möten i arbetslivet. Samtidigt inledde Doodle en omprofilering och införde en vänligare och mer mogen ton samt en uppdaterad visuell identitet.

Nylansering av webbplatsen och varumärkesbudskap

I början av 2022 kom Integration med Cisco Webex, vilket kompletterar stödet för de största videoplattformarna. Den 28 mars 2022 lanserade Doodle sin nya webbplats på fem språk och presenterade sloganen ”Det börjar med när.” Detta fångade Doodles kärnvärde: Stora saker händer när vi samlas – och det börjar med ”när”. Med en fräsch design som betonar enkelhet och mänsklighet befäste denna milstolpe Doodles roll som en pålitlig plattform för schemaläggning.

Fortsatt expansion och nya funktioner (2023–2025)

Mellan 2023 och 2025 utvecklade Doodle sin inriktning mot företagskunder genom att lansera nya funktioner och integrationer som syftade till att ytterligare förenkla schemaläggningen. Stripe-integration gjorde det möjligt för yrkesverksamma att inkassera betalningar direkt via Doodle Bokningssida. Anmälningslista gjorde det enkelt att samordna evenemang, kurser och volontärverksamhet med hjälp av kapacitetsbegränsningar, anpassade frågor och uppföljning av anmälningar. Verktyg för deltagarhantering gav arrangörerna möjlighet att manuellt lägga till eller ta bort deltagare och hantera kapaciteten på ett enklare sätt.

I oktober 2024 utökade Doodle sin styrelse med experter inom SaaS och tillväxt Katharina Pfaffhauser och Cris Grossmann. Dessa uppdateringar stärkte Doodles ställning som den främsta professionella plattformen för schemaläggning – och hjälper människor att organisera sin tid mer effektivt inom arbete, studier och privatliv.

Den nya Doodle (2025–idag)

Markerar nu 18 år Sedan starten har Doodle, under ledning av VD Christian Fielitz, går nu in i en ny era med fokus på en tidens samspel som sätter människan och hennes behov i centrum – med över 30 miljoner användare per månad världen över.

Doodles resa har bara börjat. Från och med 2025 och framöver har företaget som mål att lansera nya funktioner, förbättra användarupplevelsen och hjälpa människor att få tillbaka sin tid – så att varje möte, lektion eller kontakt får större genomslagskraft. I grunden anser Doodle att tid inte bara handlar om effektivitet, utan om att skapa utrymme för det som verkligen betyder något: fokus, kreativitet, gemenskap och vila. Denna vision är vägledande för företaget i dess fortsatta utveckling.