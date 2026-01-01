La storia di Doodle

L'inizio

Doodle è stata fondata nel 2007 da Michael Näf e Paul E. Sevinç, due studenti dell'ETH di Zurigo. Volevano creare un modo più intelligente di incontrarsi con le persone, che evitasse interminabili giri di email. Questa visione ha dato il via alla missione attuale della piattaforma: semplificare il modo in cui le persone fissano gli appuntamenti.

Incorporazione e crescita iniziale

Nel 2008, Doodle è stata costituita in Svizzera come Doodle AG e ha ottenuto il primo finanziamento. Nel 2009 l'azienda ha lanciato il suo primo servizio premium e ha introdotto per la prima volta l'integrazione del calendario. Nel 2010 ha aperto la strada alla visualizzazione dei calendari in-app.

Espansione e nuova leadership

Nel 2011 Doodle ha superato i 10 milioni di utenti e si è concentrata sull'espansione globale, rinnovando le sue piattaforme desktop e mobile. Nello stesso anno lancia MeetMe (Quick Calendar), un profilo di pianificazione personale. Anche TX Group, all'epoca chiamato Tamedia, acquisisce una quota di minoranza.

L'azienda ha continuato a espandersi con il lancio della sua app per Android nel 2013, completando l'ottimizzazione per smartphone e tablet. Nel 2014, la base di utenti mensili di Doodle ha raggiunto i 20 milioni e supporta più lingue che mai. Il team fondatore ha ceduto la leadership a Michael Brecht, che è diventato CEO, mentre Tamedia ha acquisito una quota di maggioranza dell'azienda.

L'era professionale e la collaborazione virtuale

Alla fine del 2018 Doodle ha lanciato le riunioni 1:1. Il 2019 segna il lancio di strumenti chiave come i Sondaggi di gruppo e la Pagina di Prenotazione (inizialmente chiamata Calendario prenotabile), poi riprogettata e rinominata Pagina di Prenotazione nel 2021. In quell'anno Renato Profico assume la carica di CEO. Doodle si espande anche negli Stati Uniti, aprendo uffici a New York e Atlanta, oltre ai centri già esistenti di Berlino, Belgrado e Zurigo.

La pandemia COVID-19 del 2020 ha riorganizzato il lavoro in tutto il mondo. Doodle ha integrato rapidamente Zoom, permettendo agli utenti di connettersi virtualmente o di persona, e ha aggiunto domande personalizzate alla Pagina di Prenotazione, aiutando le persone a prepararsi meglio per le riunioni a distanza.

Nel 2021, l'integrazione di Microsoft Teams ha ampliato le opzioni di collaborazione virtuale. Nello stesso anno è stata lanciata la Pagina di Prenotazione, che ha migliorato notevolmente l'esperienza di pianificazione professionale. Nel frattempo, Doodle ha avviato un rebrand, introducendo un tono più amichevole e maturo e un'identità visiva aggiornata.

Rilancio del sito web e della messaggistica del marchio

All'inizio del 2022 arriva l'integrazione con Cisco Webex, che completa il supporto alle principali piattaforme video. Il 28 marzo 2022, Doodle ha lanciato il suo nuovo sito web in cinque lingue, presentando il tagline "It starts with when". Questo slogan ha espresso il valore fondamentale di Doodle: "Le grandi cose accadono quando ci uniamo, e tutto inizia con il "quando". Con un nuovo design che enfatizza la semplicità e l'umanità, questa pietra miliare ha rafforzato il ruolo di Doodle come piattaforma di pianificazione affidabile.

Continua espansione e nuove funzionalità (2023-2025)

Tra il 2023 e il 2025, Doodle si è focalizzato sui professionisti con nuove funzionalità e integrazioni progettate per semplificare ulteriormente la programmazione. L'integrazione di Stripe ha permesso ai professionisti di riscuotere i pagamenti direttamente attraverso la Pagina di Prenotazione di Doodle. Il Pianificatore di Eventi ha reso più semplice coordinare eventi, corsi e attività di volontariato con capacità delle sessioni, domande personalizzate e tracciamento delle iscrizioni. Gli strumenti di gestione dei partecipanti hanno dato agli organizzatori la flessibilità di aggiungere o rimuovere manualmente i partecipanti e gestire più facilmente le capacità.

Nell'ottobre del 2024, Doodle ha ampliato il suo Consiglio di Amministrazione con gli esperti di SaaS e di crescita Katharina Pfaffhauser e Cris Grossmann. Questi aggiornamenti hanno rafforzato la posizione di Doodle come piattaforma di programmazione professionale di riferimento, aiutando le persone a organizzare il tempo in modo più efficace nel lavoro, nell'apprendimento e nella vita personale.

Il nuovo Doodle (2025-oggi)

A 18 anni dalla sua fondazione, Doodle, sotto la guida del CEO Christian Fielitz, sta entrando in una nuova era incentrata su un'organizzazione del tempo che mette al centro l'uomo e le sue esigenze, con oltre 30 milioni di utenti mensili in tutto il mondo.

Il viaggio di Doodle è appena iniziato. Nel 2025 e oltre, l'azienda si impegna a fornire nuove funzionalità, a perfezionare l'esperienza dell'utente e ad aiutare le persone a recuperare il proprio tempo, in modo che ogni riunione, lezione o connessione abbia un maggiore impatto. Questa visione guida l'azienda nella sua continua evoluzione.